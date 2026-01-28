Splashtop und KIWONTECH kündigen strategische Partnerschaft an, um sichere, cloudbasierte IT-Operationen zu stärken
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Partnerschaft kombiniert E-Mail-Sicherheit mit Secure Remote Access, Splashtop Remote Support und Splashtop Autonomous Endpoint Management zur Unterstützung moderner, verteilter Organisationen
SEOUL, Südkorea, 28. Jan 2026 – Splashtop, ein weltweit führendes Unternehmen für Sicherer Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement (AEM), und KIWONTECH, ein Anbieter von Sicherheitslösungen für Unternehmens-E-Mails, die sich der Neutralisierung von Business Email Compromise (BEC) und der Bekämpfung neuartiger Phishing-Bedrohungen verschrieben haben, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Organisationen dabei zu unterstützen, die Sicherheit zu stärken und die Abläufe über E-Mail, Endpunkte und verteilte Arbeitsumgebungen hinweg zu optimieren.
Durch diese Partnerschaft wird KIWONTECH das Portfolio von Splashtop als Teil seines Produktangebots anbieten, sodass Kunden fortschrittliche E-Mail-Sicherheit mit Sicherem Fernzugriff, Fernsupport und proaktivem Endpoint-Management kombinieren können. Gemeinsam wollen die beiden Unternehmen vereinfachen, wie Organisationen die Kommunikation schützen, Geräte verwalten und Benutzer in Cloud-ersten Remote- und hybriden Umgebungen unterstützen.
„Durch die Partnerschaft mit KIWONTECH erwarten wir, den Zugang zu Splashtops Sicheren Fernzugriff, Support- und Endpoint-Management-Lösungen für koreanische Organisationen zu erweitern und Kunden bei der Modernisierung ihrer IT-Operationen zu unterstützen“, sagte So-hyun (Kelly) Park, Korea Head of Sales von Splashtop.
„Diese Zusammenarbeit stellt einen wichtigen Meilenstein dar, um unseren Kunden einen größeren Sicherheitswert zu bieten, indem wir die E-Mail-Sicherheitsexpertise von KIWONTECH mit den sicheren Konnektivitäts- und Endpunktverwaltungsmöglichkeiten von Splashtop in Einklang bringen“, sagte Chung-han (Kevin) Kim, Vizepräsident von KIWONTECH.
Die Lösungen von Splashtop werden von Millionen von Nutzern weltweit für ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheit in Unternehmensqualität vertraut. Zusätzlich zu Splashtop Remote Access und Splashtop Remote Support bieten die Funktionen von Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) kontinuierliche Sichtbarkeit und Automatisierung über Endpunkte hinweg, einschließlich Überwachung und Patchen, wodurch IT-Teams das Risiko reduzieren, Ausfallzeiten minimieren und effizienter arbeiten können.
Die Partnerschaft unterstreicht ein gemeinsames Engagement zur Unterstützung skalierbarer, Cloud-fokussierter IT-Operationen über remote und hybride Arbeitskräfte hinweg. Durch die Kombination von Splashtops sicherer Konnektivität und AEM-Funktionen mit KIWONTECHs Expertise in der E-Mail-Bedrohungsprävention können Organisationen eine verbesserte Sicherheitslage, schnellere Problemlösungen und einen besser abgestimmten Ansatz zur Verwaltung von Benutzern und Geräten erwarten.
Im gesamten Jahr 2026 werden Splashtop und KIWONTECH eng zusammenarbeiten, einschließlich gemeinsamer Teilnahme an Branchenveranstaltungen, Co-Marketing-Initiativen und kooperativen Outreach-Programmen. Die Partnerschaft wird sich darauf konzentrieren, Organisationen dabei zu helfen, sichere und effiziente digitale Arbeitsumgebungen zu übernehmen, während die betriebliche Komplexität reduziert wird.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über KIWONTECH
KIWONTECH ist ein Cybersecurity-Unternehmen, das sich auf E-Mail-Sicherheit im Unternehmen und Bedrohungsprävention spezialisiert hat. Die Lösungen schützen Organisationen vor Phishing, Malware, Ransomware, Identitätsangriffen und Datenlecks. Durch kontinuierliche Innovation und strategische Partnerschaften erweitert KIWONTECH sein Ökosystem, um den sich wandelnden Sicherheitsanforderungen moderner digitaler Arbeitsplätze gerecht zu werden.
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