Splashtop tritt der Microsoft Intelligent Security Association bei
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
CUPERTINO, Kalifornien, Vereinigte Staaten - 25.9.2024 - Splashtop Inc. gab heute seinen Beitritt zur Microsoft Intelligent Security Association (MISA) bekannt, einem Ökosystem unabhängiger Softwareanbieter (ISVs) und Anbieter von verwalteten Sicherheitsdiensten (MSSPs), die ihre Lösungen in die Microsoft-Sicherheitstechnologie integrieren, um ihre gemeinsamen Kunden besser gegen die zunehmenden Cyberbedrohungen zu schützen.
Mit Millionen von Nutzern versetzt Splashtop Unternehmen in die Lage,die Sicherheit und Effizienz in hybriden und dezentralen Arbeitsumgebungen zu verbessern . Foxpass Cloud RADIUS von Splashtop ist für seine reibungslose Benutzererfahrung und hohe Sicherheit bekannt und bietet präzise Zugangskontrollen, um WLAN-Netzwerke vor unbefugten Benutzern und Cyberangriffen zu schützen. Durch die nahtlose Integration mit Microsoft Intune können Nutzer eine zertifikatsbasierte Authentifizierung über Microsoft Cloud PKI oder Foxpass Zertifikate erreichen und gleichzeitig von einer vereinfachten Bereitstellung und Wartung profitieren. Als Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association arbeitet Splashtop mit Microsoft zusammen, um Kunden bei der Bewältigung der sich verändernden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen.
„Wir sind der festen Überzeugung, dass Sicherheit nicht kompliziert sein sollte“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. Foxpass Cloud RADIUS macht die zertifikatsbasierte Authentifizierung (CBA) für IT Teams einfach und zugänglich, indem es bestehende Microsoft Systeme nutzt, um WLAN-Netzwerke mit einer zusätzlichen Sicherheitsebene zu versehen. Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit MISA, um verbesserte Sicherheitslösungen bereitzustellen. Durch unsere Zusammenarbeit können sich Unternehmen auf Wachstum und Innovation konzentrieren und darauf vertrauen, dass ihre IT-Umgebungen verwaltet und sicher sind.“
„Die Microsoft Intelligent Security Association hat sich zu einem lebendigen Ökosystem entwickelt, das aus den zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Anbietern von Sicherheitssoftware auf der ganzen Welt besteht“, so Maria Thomson, Direktorin der Microsoft Intelligent Security Association. „Unsere Mitglieder, wie Splashtop, teilen das Engagement von Microsoft für die Zusammenarbeit innerhalb der Cybersicherheits-Community, um die Fähigkeit unserer Kunden zu verbessern, Sicherheitsbedrohungen schneller vorherzusagen, zu erkennen und darauf zu reagieren.“
Die MISA wurde 2018 gegründet, um Führungskräfte von Microsoft, ISVs und MSSPs zusammenzubringen. Sie konzentriert sich auf die Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Sicherheitsbedrohungen und die Entwicklung einer sichereren Umgebung für alle. Ihre Mission ist es, intelligente, branchenführende Sicherheitslösungen bereitzustellen, die zusammenarbeiten, um Unternehmen mit der Geschwindigkeit und dem Umfang von KI in einer ständig wachsenden Bedrohungslandschaft zu schützen.
Partner, die mehr erfahren möchten, können die MISA-Website besuchen: Microsoft Intelligent Security Association.
Über Splashtop:
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop verfügt über fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, eine breite Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit. Splashtop.com
Weitere Informationen:
Adrienne Hisoler
PR-Managerin
pr@splashtop.com
Die hier erwähnten Produkt- oder Dienstleistungsnamen können Marken ihrer jeweiligen Eigentümer sein.