Splashtop ist als TrustRadius Trusted Seller verifiziert
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Die Trusted Seller-Verifizierung zeigt Splashtops Bemühungen, aktuelle Produktinformationen und unvoreingenommene Bewertungen auf TrustRadius bereitzustellen.
CUPERTINO, Kalifornien - 17. März 2025 - Splashtop, ein führender Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Support und IT-Management, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen, wurde auf TrustRadius, einer Trusted Buyer Intelligence-Plattform für Unternehmenstechnologie, als Trusted Seller verifiziert. Die Verifizierung als vertrauenswürdiger Verkäufer erkennt Unternehmen an, die über die neuesten Produktinformationen in ihrem TrustRadius-Profil verfügen, an der ethischen Erstellung von Bewertungen teilnehmen und sich mit Kundenfeedback auseinandersetzen. „Wir bei TrustRadius setzen uns dafür ein, Einkäufern dabei zu helfen, fundierte Technologieentscheidungen zu treffen“, so Allyson Havener, CMO von TrustRadius. „Dass Splashtop ein verifizierter Trusted Seller wird, beweist das Engagement des Unternehmens für die ethische Erstellung von Bewertungen und die Bereitstellung der aktuellsten Produktinformationen. Diese Verifizierung gibt den Käufern die Gewissheit, dass Splashtop durchweg hohe Standards in Bezug auf Integrität, Reaktionsfähigkeit und Kundenzufriedenheit erfüllt.“ „Wir legen großen Wert auf Transparenz und Integrität in jedem Aspekt unseres Geschäfts, von unseren Preisgestaltungs- und Verlängerungspraktiken über unseren Live-Kundensupport bis hin zu der Art und Weise, wie wir Bewertungen einholen“, erläutert Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Die Verifizierung als vertrauenswürdiger Verkäufer spiegelt unser Engagement für authentisches, unvoreingenommenes Feedback wider, das der IT-Community hilft, fundierte Entscheidungen zu treffen.“ Splashtop erhielt eine Trusted Seller-Verifizierung sowohl für seine Remote-Desktop-Zugriffs- als auch für Fernsupport-Lösungen, wobei letztere jetzt die Hinzufügung von Endpunktverwaltung, Bestandsberichterstattung und Schwachstellenerkennung umfasst. „Unsere Endpoint-Management-Roadmap und unsere Vision für eine autonome IT basieren stark auf dem Feedback unserer Kunden, und TrustRadius bietet eine Quelle der Wahrheit, die wir brauchen“, so Lee weiter. „Wir machen leistungsstarke Tools zugänglicher und skalierbarer und tragen so dazu bei, Kosten, Komplexität und Risiken zu reduzieren und optimierte IT-Teams aufzubauen. Um dies zu erreichen, ist ein tiefes Verständnis für die einzigartigen Herausforderungen, Bedürfnisse und Prioritäten unserer Kunden erforderlich." Splashtop ist stolz darauf, auf TrustRadius als Trusted Seller ausgezeichnet worden zu sein, und ist entschlossen, sich weiterhin für ethische Bewertungen einzusetzen, damit Kunden und Interessenten einen vertrauenswürdigen Raum haben, in dem sie echte Benutzererfahrungen austauschen und kennenlernen können. Verkäufer, die diese Bezeichnung erhalten, müssen:
Erfüllen Sie die Volumenkriterien, indem Sie regelmäßig Bewertungen einholen und sicherstellen, dass aktuelles Produktfeedback vorliegt
Offenlegung der Bewertungsbeschaffungsmethodik und der Verwendung von Anreizen
Bieten Sie Produktnutzern die gleiche Möglichkeit, ehrliches Feedback sicher zu teilen
Lesen Sie alle veröffentlichten Bewertungen und antworten Sie bei Bedarf
Aktualisieren Sie regelmäßig ihr Produktprofil mit aktuellen Produktinformationen.
Weitere Informationen über Splashtop und einen kostenlosen Test finden Sie unter www.splashtop.com. Andere Meinungen über die Fernzugriffs- und Supportlösungen von Splashtop finden Sie in den unabhängigen Bewertungen auf TrustRadius.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über TrustRadius:
TrustRadius bietet die glaubwürdigste Käufer-Intelligenzplattform, die Käufern hilft, Entscheidungen mit umfassenden, geprüften Produktinformationen und von Kunden generierten Inhalten sicher zu treffen. Technologieanbieter sind befähigt, ihre einzigartigen Geschichten zu erzählen, Käufer mit hoher Kaufabsicht zu engagieren und Kundeninformationen zu gewinnen. Gegründet von erfolgreichen Unternehmern und mit Hauptsitz im Technologiezentrum von Austin, Texas, wird TrustRadius von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.