Splashtop expandiert mit Sovereign cloud Infrastructure in Australien, um die Datenresidenz und die Einhaltung von Sicherheitsvorschriften zu verbessern
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Neue lokalisierte Services bieten australischen Kunden Datenhoheit, verbesserte Leistung und flexible Bereitstellungsoptionen.
SYDNEY, 18. Juni 2025 - Splashtop, ein globaler Anbieter von Fernzugriffs-, Support- und Endpunktverwaltungslösungen, gab heute den Aufbau einer in Australien ansässigen Infrastruktur über eine dedizierte Benutzerdatenbank bekannt, um die wachsende Nachfrage nach Datensouveränität, regionaler Compliance und leistungsstarkem Fernzugriff zu unterstützen. Diese strategische Investition ermöglicht es Unternehmen in Australien, die Splashtop-Dienste mit Vertrauen zu nutzen, da sie wissen, dass ihre Daten lokal unter australischer Gerichtsbarkeit gespeichert und verarbeitet werden.
SplashtopDas australische Sovereign von cloud unterstützt Kunden aus Behörden, Bildungseinrichtungen und Unternehmen bei der Einhaltung nationaler Datenschutzstandards, einschließlich der neuen Anforderungen an die Datenhoheit im Rahmen des Privacy Act 2023. Es optimiert auch die Einhaltung wichtiger Frameworks wie dem Essential Eight Maturity Model und dem Information Security Manual (ISM) und ermöglicht die Vorbereitung auf IRAP-Bewertungen (Information Security Registered Assessors Program). Die dedizierte Infrastruktur verbessert die Verbindungsleistung, unterstützt Compliance-Bemühungen und unterstreicht das kontinuierliche Engagement von Splashtop, weltweit flexible und sichere Lösungen anzubieten.
Zusätzlich zu seiner regionalen cloud Infrastruktur bietet Splashtop eine On-Premise-Bereitstellungsoption für Unternehmen mit strengeren Data-Governance-Richtlinien oder Air-Gapped-Umgebungen.
"Da immer mehr Länder Schritte unternehmen, um die digitale Souveränität durchzusetzen, investieren wir in eine Infrastruktur, die unseren Kunden Wahlmöglichkeiten und Kontrolle gibt", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Diese lokalisierte Infrastruktur unterstützt die Datenresidenz und trägt zur Optimierung der Compliance bei, sodass australische Kunden beruhigt sein können."
"Von souveränen cloud bis hin zu On-Prem-Lösungen ist Splashtop bestrebt, die Kunden dort zu treffen, wo sie technisch und geografisch tätig sind", fügte Leonard Wong, Regional Vice President bei Splashtop, hinzu. "Mit unserer Infrastruktur in Australien, die jetzt in Betrieb ist, sind wir besser positioniert, um regionale Beschaffungs- und Compliance-Anforderungen zu erfüllen, und öffnen die Tür zur Unterstützung neuer Kunden, die strenge Zusicherungen der Datenresidenz verlangen."
Diese neue regionale Infrastruktur stärkt die wachsende globale Präsenz von Splashtop, einschließlich bestehender Einsätze in den Vereinigten Staaten, Kanada, Japan, der Europäischen Union und jetzt auch in Australien. Die Einführung spiegelt die umfassendere Mission von Splashtop wider, sichere, leistungsstarke und konforme Lösungen zu liefern, die den regionalen Vorschriften und Kundenerwartungen entsprechen.
Um mehr über Splashtopdie cloud - und On-Premise-Lösungen von zu erfahren, besuchen Sie www.splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Mit dem Kundenerfolg als #1-Priorität ist die Technologie von Splashtop für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen , hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es den Nutzern ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft in ihren Bemühungen zusammen, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.