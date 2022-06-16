Splashtop erweitert die Fernsteuerungsmöglichkeiten für alle Android 8.0+ Geräte
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Splashtop-Software für Fernzugriff und Fernsupport unterstützt jetzt mehr als 100 Hersteller von Android-Geräten
SAN JOSE, Calif., 15. September 2020 – Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffslösungen und Fernsupportlösungen, gab heute die Verfügbarkeit eines erweiterten Fernzugriffs und der vollständigen Fernsteuerungsunterstützung für alle Geräte mit Android 8.0 und höher bekannt.
„Mit unserem letzten Update haben wir die Unterstützung auf mehr als 100 Marken von Android-Geräten ausgeweitet“, sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Das ist sehr wichtig, um unsere Vision zu verwirklichen, Milliarden von Geräten miteinander zu verbinden, unabhängig davon, ob sie unter Android, Windows, macOS, Linux, Chrome OS oder iOS laufen.“
Verfügbarkeit
Unbeaufsichtigter jederzeitiger Zugriff auf Android-Geräte ist in den Splashtop Remote Support Plänen verfügbar. Beaufsichtigter schneller Support für Android ist in allen aktuellen Splashtop SOS-Plänen verfügbar. Kostenlose Testversionen sind auf der Splashtop-Website verfügbar. Der Techniker oder Endbenutzer muss in der Lage sein, den Splashtop Streamer oder die SOS-App entweder aus dem Google Play Store oder manuell auf dem Gerät zu installieren.
Die wachsende Liste der unterstützten Android-Gerätemarken umfasst:
acer
Alcatel
Asus
blackberry
Essenziell
Google Pixel
Honor
HTC
Huawei
Lenovo
LG
Motorola
Nokia
Oneplus
OPPO
Realmi
Samsung
Sony
Live
XiaoMi
ZTE
IoT, Robuste und zusätzliche herstellerspezifische Android-Geräteunterstützung
Splashtop arbeitet auch mit Geräteherstellern zusammen, um ferngesteuerte Android-Geräte mit Splashtop Rugged& IoT mit maßgeschneiderten Geräte-/Hersteller-Add-Ons zu unterstützen.
CalAmp
CipherLab
Crossmatch Sentry
DataLogic
Handheld
Honeywell
Intermec
Janam
Kyocera
Nachfrage nach Mobilgeräten
Neuland
NextGen
Panasonic
SONIM
Zebra
SplashtopDie Fernsteuerung und der Zugriff auf Android-Geräte umfassen, ist aber nicht beschränkt auf: Smartphones, Tablets, POS-Geräte, Kioske und Set-Top-Boxen. Sobald die Verbindung hergestellt ist, können die Nutzer von Splashtop den Bildschirm eines Android-Geräts live betrachten und steuern, als ob sie vor dem Gerät sitzen würden. Erfahre mehr über Splashtop-Fernzugriff/-steuerung für Android-Geräte.
Über Splashtop
Splashtop bietet mehr als 30 Millionen Benutzern weltweit — Fachleuten, MSPs, IT, Helpdesks, Hochschuleinrichtungen und Regierungsbehörden — das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und erstklassige, benutzerfreundliche und sichere cloudbasierte und lokale Fernzugriffs- und Fernsupport-Software. Erfahre mehr auf www.splashtop.com.