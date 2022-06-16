Splashtop führt Splashtop Business Access Solo und Pro ein und erweitert so das Angebot an Fernzugriffslösungen für Geschäftsleute und Teams
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Branchenweit erste leistungsstarke Fernzugriffslösung mit mehreren Monitoren für Mac
San Jose, Kalifornien, 22. August 2018. Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Lösungen für Fernzugriff, Zusammenarbeit und Fernsupport, kündigt die Veröffentlichung von Splashtop Business Access Solo und Splashtop Business Access Pro an. Diese innovativen Ergänzungen der Splashtop Business Access-Familie bieten bequemen und sicheren Fernzugriff auf Computer für Einzelpersonen und Teams.
Splashtop Business Access Solo ist auf den einzelnen Benutzer zugeschnitten und ermöglicht den Zugriff auf bis zu zwei Computer. Das Abonnement umfasst Apps für den Fernzugriff auf Computer von Windows, Mac, iOS, Android und Chromebook. Für nur 5,50 €/Monat (66 €/Jahr) unterstützt Business Access Solo Dateiübertragung, Ferndruck, Audio und Protokollierungsfunktionen.
Splashtop Business Access Pro ist für Einzelpersonen und kleine Teams konzipiert und ermöglicht den Zugriff auf bis zu zehn Computer pro Benutzer. Es ist das preiswerteste Paket von Splashtopfür 7,50 €/Monat (90 €/Jahr). Zusätzlich zu allen Funktionen der Solo Edition bietet Business Access Pro mehr als ein Dutzend weitere Produktivitätsfunktionen, darunter Multi-to-Multi-Monitor-Funktionen für Windows und Mac, Chat, Remote Wake, Remote Reboot, Team Management, Desktop Sharing und Unterstützung für zwei Benutzer, die gleichzeitig auf einen Computer zugreifen.
Leistungsstarke Fernzugriffslösung für Mac mit mehreren Monitoren
Eine der aufregendsten neuen Funktionen von Splashtop Business Access Pro ist die Möglichkeit, Mac-Computer mit mehreren Monitoren aus der Ferne anzuzeigen und zu steuern, indem der Inhalt der Remote-Monitore auf mehreren lokalen Monitoren angezeigt wird. Dadurch kann ein Benutzer aus der Ferne mit mehreren Mac-Monitoren arbeiten, als säße er davor. Andere Fernzugriffslösungen unterstützen diese Art von Funktionalität zwischen Macs entweder nicht oder erfordern das Öffnen einer separaten Fernzugriffssitzung für jeden Monitor. Splashtop bietet eine überlegene Lösung, die einen leistungsstarken Fernzugriff von Mac zu Mac, Windows zu Windows und zwischen Mac und Windows bietet.
„Wir freuen uns, die neue Funktion zur gleichzeitigen Anzeige und Steuerung mehrerer Fernbildschirme mit Splashtop Business Access Pro anbieten zu können“, sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. „Die meisten Produkte für den Fernzugriff unterstützen Funktionen für mehrere Monitore nur für Windows. Splashtop ist stolz darauf, diese stark nachgefragte und erwartete Produktivitätsfunktion sowohl für Windows als auch für Mac anbieten zu können.
Beide Business Access-Lösungen sind mit der leistungsstarken Fernzugriffs-Engine von Splashtop ausgestattet, die schnelle Verbindungen in Echtzeit mit HD-Qualität und Sound ermöglicht.
Verfügbarkeit
Business Access Solo und Pro sind ab sofort unter https://www.splashtop.com/products/remote-access erhältlich. Eine kostenlose, voll funktionsfähige 7-tägige Testversion von Business Access Pro ist ebenfalls verfügbar.
Über Splashtop
Splashtop Inc. bietet preisgünstige und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer sowie für die Zusammenarbeit. Die Remote-Desktop-Services von Splashtop ermöglichen Nutzern den Zugriff auf Ihre Apps und Daten von überall aus. Der Fernsupport von Splashtop ermöglichen es IT und MSPs, Computer, Mobilgeräte, Industrieanlagen und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Splashtop On-Demand Support-Lösungen ermöglichen Support- und Helpdesk-Teams den Fernzugriff auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte, um Support zu leisten. Die Kollaborationsdienste von Splashtop, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmfreigabe, One-to-Many, über Geräte hinweg. Mehr als 20 Millionen Benutzer verwenden Splashtop-Produkte. Erfahre mehr unter https://www.splashtop.com.