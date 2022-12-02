Splashtop bringt Windows 8 Metro auf iPads
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„Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop“ verwandelt ein iPad in ein Windows 8-Tablet mit nativen Metro-UI-Touchgesten für Win8-App-Entwickler und Technologie-Enthusiasten
12. April 2011 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, hat heute „Win8 Metro Testbed — powered by Splashtop“ veröffentlicht, eine Remote-Desktop-App, die es Softwareentwicklern und Technologiebegeisterten ermöglicht, eine Windows 8-Umgebung auf einem iPad zu simulieren. Durch die Verwendung von Win8 Metro Testbed können Entwickler native Touch-Gesten der Metro-Benutzeroberfläche auf einem iPad testen, während sie auf ihrem Windows-PC neue Apps programmieren und kompilieren.
Am 1. März 2012 twitterte Microsoft, dass seine Consumer Preview von Windows 8 innerhalb von nur 24 Stunden eine Million Mal heruntergeladen wurde, und seitdem wurden Millionen weitere heruntergeladen. Mit dem Win8 Metro Testbed – powered by Splashtop kann ein Windows 8-App-Entwickler, der ein iPad besitzt, die zusätzlichen Kosten für ein Windows-Tablet vermeiden, die bis zu 1.000 Dollar betragen können.
„Da der App Store von Apple über 80 % des gesamten Tablet-App-Umsatzes generiert, hat fast jeder Softwareentwickler, der Apps für Tablets schreibt, ein iPad“, bemerkte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Da erwartet wird, dass Windows 8 Metro jährlich auf über 400 Millionen neuen PCs und Tablets ausgeliefert wird, haben diese Entwickler hohe Erwartungen an einen enormen neuen Markt. Splashtop ermöglicht es ihnen, ihr iPad in eine Entwicklungs-Testumgebung zu verwandeln, um Touch-Gesten und die Funktionalität ihrer App in einer Windows 8-Umgebung zu bewerten.“
Das Win8 Metro Testbed ermöglicht native Windows 8 Metro-Touch-Gesten, einschließlich der Fähigkeit:
Streiche von rechts, um das Charms-Menü aufzurufen.
Streiche von links, um zwischen Apps zu wechseln
Wische im Internet Explorer nach links/rechts, um zwischen den Seiten zu wechseln
Wische nach unten, um weitere Menüs aufzurufen
Wische auf einem Objekt nach unten, um es auszuwählen
Ziehe von oben nach unten, um eine App zu schließen
Wische langsam von links, um zwei Apps nebeneinander auszuführen („Snapping“)
Streiche von links und zurück, um laufende Apps anzuzeigen
Pinch, um mit Semantic Zoom in Dateien, Ordnern, Apps und Daten zu navigieren
und mehr
Sehen Sie sich ein kurzes Video von Win8 Metro Testbed unter https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o an
Über Splashtop Inc.
Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.
Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon App Store für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als 6 Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.
Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.
Splashtop hat den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop Win8 Metro Testbed Video: https://www.youtube.com/watch?v=XwIeWfvcZ_o
Splashtop Streamer: https://www.splashtop. de/Streamer