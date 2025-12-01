Splashtop Erhält 2026 Buyer’s Choice Awards von TrustRadius
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Der Pionier für Remote-Arbeitslösungen wird von seinen Kunden für beste Fähigkeiten, besten Preis-Leistungs-Wert und die beste Kundenbeziehung anerkannt.
CUPERTINO, Kalifornien, 2. Dez. 2025 – Splashtop wurde von TrustRadius, einem Unternehmen von HG Insights, einer Käufer-Intelligenzplattform für Geschäftstechnologie, als Gewinner des Käuferauszeichnungs 2026 anerkannt. Dieser Meilenstein spiegelt das direkte Feedback von IT-Experten wider, die die Lösungen von Splashtop täglich nutzen und das Unternehmen in Bezug auf Produkterfahrung, Supportqualität und reale Ergebnisse evaluiert haben. Für einen Käuferpreis ausgewählt zu werden, zeigt, dass Benutzer Splashtop als eine zuverlässige, wertorientierte Plattform sehen, die Fernzugriff, Fernsupport und Endpunktverwaltung in einem konsolidierten Angebot vereint.
Splashtop lieferte eine herausragende Leistung bei mittel- bis großen Unternehmen, wo die durchschnittlichen Bewertungen bis zu 9,8 erreichen und damit die benchmarkierten Anbieter übertreffen. Höchste Bewertungen wurden für die einfache Implementierung, die Skalierbarkeit des Produkts und die Qualität des Supports erzielt. Diese Ergebnisse verdeutlichen, wie Splashtop Teams dabei unterstützt, hybrides Arbeiten und wachsende Unternehmen mit modernen, transparenten, wertorientierten Lösungen zu unterstützen.
"Splashtop liefert weiterhin außergewöhnlichen Wert, indem es Organisationen hilft, von überall aus verbunden, produktiv und sicher zu bleiben," sagte Allyson Havener, CMO, TrustRadius. "Der Gewinn des 2026 TrustRadius Buyer’s Choice Award in den Bereichen Fernsupport, Remote-Desktop und Splashtop Autonomous Endpoint Management spiegelt den tatsächlichen ROI wider, den Kunden erleben. Es ist spannend zu sehen, dass Splashtop für die bedeutende Wirkung, die es für seine Kunden erzielt, anerkannt wird."
"Direkt von unseren Kunden anerkannt zu werden, ist die stärkste Bestätigung unserer Mission", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Unser Fokus liegt darauf, es IT zu erleichtern, hybrides Arbeiten sicher zu ermöglichen und zu verwalten, sei es durch reibungslose Remote-Erfahrungen, die Automatisierung von Arbeitsabläufen oder die Verbesserung der Sicherheitsstandards. Diese Auszeichnungen zeigen uns, dass wir Ergebnisse liefern, die wichtig sind, und eine Grundlage schaffen, auf der unsere Kunden aufbauen können, wenn sich ihre Bedürfnisse entwickeln."
Kunden berichten konsequent, dass Splashtop ihnen hilft, effizient mit schlanken Teams zu arbeiten, ihre Sicherheitslage zu stärken, den Betriebsoverhead zu reduzieren und die Konsistenz der IT-Servicebereitstellung zu verbessern.
"Splashtop hilft uns, Fernzugriff und Support für unseren Bestand von über 350 Maschinen zu verwalten und bereitzustellen, eine Mischung aus Vor-Ort-Nutzern und Heimarbeitern. Es ist ein großartiges Produkt für IT-Abteilungen, die Fernzugriff auf Maschinen benötigen, mit hervorragender Zuverlässigkeit und Funktionen sowie fairer und konsistenter Preisgestaltung." – Manager in Information Technology, Education Management Company, 201-500 employees
Die Buyer’s Choice Awards basieren ausschließlich auf überprüften, unparteiischen Kundenbewertungen, die zwischen dem 1. Januar 2025 und dem 17. Oktober 2025 eingeholt wurden. Während des Bewertungsprozesses werden die Gutachter gefragt, ob die Produkte und ihre Teams den Erwartungen entsprechen und ob sie das Produkt erneut kaufen würden. Qualifizierte Produkte werden hinsichtlich ihrer Fähigkeiten, des Preis-Leistungs-Verhältnisses und der Kundenbeziehung am besten bewertet.
Weitere Informationen zu den preisgekrönten Lösungen von Splashtop finden Sie unter www.splashtop.com oder lesen Sie direkt Bewertungen von anderen IT-Experten auf www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews
Zusammenfassung der Nachrichten
Splashtop erhält den Buyer’s Choice Award, der einen messbaren ROI für Fernzugriff, Support und Endpunktmanagement-Lösungen zeigt, die die Effizienz steigern und die Sicherheitslage verbessern.
Kunden bewerteten Splashtop hoch für seine schnelle Implementierung, starke Skalierbarkeit und zuverlässigen Support, insbesondere im mittleren IT-Markt.
Splashtop wird für erstklassige Leistung in Fernsupport, Remote-Desktop und Splashtop Autonomous Endpoint Management anerkannt, was auf eine hohe Zufriedenheit mit den einheitlichen IT-Betriebsfunktionen hinweist.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über TrustRadius
TrustRadius, ein Unternehmen von HG Insights, ist eine Käufer-Intelligenzplattform für Geschäftstechnologie. TrustRadius ermöglicht Käufern, durch umfassende Produktinformationen, tiefgehende Kundeninsights und -bewertungen sowie Peer-Konversationen selbstbewusste Entscheidungen zu treffen. Auf der TrustRadius-Plattform können Technologiemarken die authentische Stimme ihrer Kunden einfangen und aktivieren, um ihre Produkte zu verbessern, Vertrauen bei Interessenten aufzubauen und Käufer im Markt anzusprechen, um den ROI zu verbessern.