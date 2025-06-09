Splashtop erhält die Auszeichnung "Top Rated Award 2025" von TrustRadius
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Anerkannt als führend in den Kategorien Fernsupport, Unified Endpoint Management, Remote Monitoring and Management und Remote Access.
CUPERTINO, Kalifornien - 10. Juni 2025 - Splashtop hat zum 4. Mal in Folge den TrustRadius Top Rated Award gewonnen und damit seinen Ruf für die Bereitstellung hochwertiger, kundenorientierter IT-Lösungen bestätigt. TrustRadius ist eine führende Website für die Bewertung von Unternehmenstechnologien, und mit dem Top Rated Award wird die beste Software ausgezeichnet, die durchweg außergewöhnliches Feedback zu Leistung, Zuverlässigkeit und Benutzerzufriedenheit erhält. Splashtop in vier wichtigen Kategorien Bestnoten erhalten: Fernsupport, Remote Monitoring and Management (RMM), Unified Endpoint Management (UEM) und Remote Access.
"Wir feiern Produkte, die immer wieder dort gelobt werden, wo es am wichtigsten ist – von ihren Kunden", sagt Allyson Havener, CMO TrustRadius. "Die Auszeichnung "Top Rated" von Splashtop in allen Kategorien spiegelt die intuitive Benutzererfahrung und den hervorragenden Kundensupport wider. Splashtop hat sich klar dazu verpflichtet, IT-Teams effizienter, sicherer und stressfreier zu machen."
Splashtop ist bekannt für intuitiven, benutzerfreundlichen Fernsupport und jetzt auch für Endpunktverwaltungslösungen und ermöglicht es IT-Teams, mit begrenzten Ressourcen mehr zu erreichen. Die Lösungen des Unternehmens rationalisieren Arbeitsabläufe, indem sie Routineaufgaben automatisieren, umsetzbare Erkenntnisse liefern und eine schnelle und effiziente Lösung von IT-Problemen ermöglichen.
Kunden erleben eine nahtlose Bereitstellung, von der Testversion bis zum Kauf, die bei jedem Schritt von sachkundigen, freundlichen Live-Produktexperten unterstützt wird. Splashtop vereinfacht kritische IT Funktionen und überwacht den Gerätezustand über ein anpassbares Dashboard mit der Möglichkeit, Patches und Software-Updates sofort in großem Umfang über Windows-, MacOS- und Drittanbieteranwendungen zu verteilen. IT Teams können Transparenz und Kontrolle über große Bevölkerungsgruppen haben und gleichzeitig Mitarbeitern und IoT Geräten einen zentralisierten Fernsupport bieten.
"Bei Splashtop bestimmt das Kundenerlebnis jede Entscheidung, die wir treffen, vom Produktdesign bis hin zur Unterstützung unserer Benutzer", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Der Gewinn dieser Auszeichnung zeigt uns, dass wir die richtigen Entscheidungen treffen und IT-Teams in die Lage versetzen, effizienter, effektiver und selbstbewusster in ihren Rollen zu sein."
Mit einem trScore von 8,7 von 10 Punkten und 30 verifizierten Bewertungen während des Auszeichnungszeitraums wird Splashtop von den Kunden als Top-Player in seinen Softwarekategorien anerkannt. Hier ist, was es braucht, um zu gewinnen:
Aktualität – Produkte müssen in den letzten 12 Monaten 10+ neue oder aktualisierte Bewertungen erhalten haben
Relevanz – Produkte müssen mindestens 0,5 % des Traffic-Volumens in dieser Kategorie erhalten
Bewertung – Produkte müssen mindestens vier Sterne mit einem trScore von 7,5 oder höher haben
Um mehr über die preisgekrönten Lösungen von Splashtop und ihr Engagement für das Kundenerlebnis zu erfahren, besuchen Sie www.splashtop.com. Um unvoreingenommene Bewertungen für Splashtop zu lesen, besuchen Sie www.trustradius.com/products/splashtop-enterprise/reviews.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über TrustRadius:
TrustRadius ist eine Buyer-Intelligence-Plattform für Unternehmenstechnologie. Wir ermöglichen es Käufern, durch umfassende Produktinformationen, detaillierte Kundeneinblicke und Peer-Gespräche sichere Entscheidungen zu treffen. Wir helfen Technologiemarken, die authentische Stimme der Kunden zu erfassen und zu aktivieren, um ihre Produkte zu verbessern, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen und Käufer auf dem Markt zu gewinnen, um den ROI zu verbessern. TrustRadius wurde von erfolgreichen Unternehmern gegründet und hat seinen Hauptsitz im Technologiezentrum Austin, Texas, und wird vom Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.