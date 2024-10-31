Splashtop erhält 2025 den Buyer’s Choice Award von TrustRadius
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Von seinen Kunden für die besten Fähigkeiten, das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die beste Kundenbeziehung anerkannt.
CUPERTINO, Kalifornien, 1. Nov. 2024 – Splashtop, ein führendes Unternehmen im Bereich Remote-Lösungen, die die Arbeit von überall aus erleichtern, gab heute seine Anerkennung bei den 2025 Buyer’s Choice Awards von TrustRadius bekannt und gewann in den Kategorien Remote-Desktop und Fernsupport. Diese prestigeträchtigen Auszeichnungen basieren ausschließlich auf Benutzerfeedback und Zufriedenheitsbewertungen. Der proprietäre trScore-Algorithmus kombiniert Benutzerempfehlungen mit spezifischen Funktionsbewertungen wie Benutzerfreundlichkeit, Dashboarding und Support. Splashtop erreichte einen trScore von 8,7 von 10, was eine hohe Kundenzufriedenheit in wesentlichen Bereichen wie Zuverlässigkeit, Benutzerfreundlichkeit und Kundensupport widerspiegelt.
Kunden loben die Einfachheit, Sicherheit und außergewöhnliche Leistung. Mit Splashtop können Remote-Mitarbeiter problemlos große Datenmengen, Grafikdateien und ressourcenintensive Anwendungen nutzen, ohne Leistungseinbußen hinnehmen zu müssen. Granulare Berechtigungen ermöglichen es der IT, den Zugriff basierend auf ihren Richtlinien zu steuern. Sie können nahtlos Endbenutzer auf jedem Gerät unterstützen, einschlie�ßlich Windows, Mac, iOS, Android oder Chromebook. Alle Anmeldungen sind verschlüsselt und unterliegen einer obligatorischen Geräteauthentifizierung. Splashtop hat sich weltweit als vertrauenswürdige Wahl etabliert, indem es die Fernarbeit vereinfacht und Organisationen ermöglicht, mit weniger Ressourcen mehr zu erreichen.
„Wir fühlen uns geehrt, diese Auszeichnung von TrustRadius zu erhalten, und ich bin unseren Kunden für ihre fortlaufende Unterstützung und ihr Vertrauen dankbar“, sagte Mark Lee, CEO und Mitgründer von Splashtop. „Wir verlassen uns auf ihr Feedback, um unsere Produkte noch besser zu machen. Seit unserer Gründung konzentrieren wir uns darauf, einfache, zuverlässige und sichere Lösungen für die Remotearbeit bereitzustellen, die sich leicht testen, kaufen und nutzen lassen. Wir möchten IT und Sicherheit für unsere Kunden vereinfachen, damit sie sich auf das Wachstum ihres Unternehmens konzentrieren können.“
Hören Sie von verifizierten Nutzern, die Splashtop empfehlen:
„Ich bin eine Ein-Personen-IT-Abteilung, die über 400 Endbenutzer unterstützt. Dieses Produkt spart mir UNZÄHLIGE Stunden, die ich sonst zwischen Autohäusern fahren müsste, um „kleine“ Probleme zu „beheben“. Es hat das Produkt eines [Konkurrenten] bei weitem übertroffen und das für weniger Geld. Die Installation des Clients ist einfach. Die Benutzeroberfläche des Kontrollpanels ist perfekt. Anderen Nutzern nur den Zugriff auf einen bestimmten PC zu erlauben, ist großartig. Das Splashtop-Produkt ist perfekt für unsere Bedürfnisse und sehr preisgünstig. „Ich sehe keinen Grund, warum wir uns überhaupt nach einer anderen Lösung umsehen sollten.“ – IT-Direktor in der Automobilindustrie, 201-500 Mitarbeiter
„Die IT-Abteilung besteht nur aus mir, daher war es eine unglaubliche Erleichterung, eine so unkomplizierte Lösung zu haben. Splashtop hat es meinen Nutzern ermöglicht, Telearbeit, von zu Hause aus arbeiten, Arbeiten auf Distanz, von zu Hause aus arbeiten, was während eines kürzlichen tropischen Sturms äußerst hilfreich und zeitgemäß war. Unsere Stadt kann nicht stillgelegt werden, daher war es entscheidend, dass die Abteilungsleiter sicher von zu Hause aus arbeiten konnten, um den Betrieb der Stadt aufrechtzuerhalten. Für jede Organisation, die nach einer einfach zu verwaltenden Remote-Desktop-Lösung sucht, sei es für den Fernzugriff für Mitarbeiter oder für Remote IT-Unterstützung, würde ich sagen, dass Splashtop die beste Wahl ist.“ – Administrator in der Informationstechnologie bei einem Regierungsverwaltungsunternehmen, 51-200 Mitarbeiter
„Wir nutzen Splashtop in unserem Unternehmen für Fernsupport, meist beaufsichtigt, haben aber den Streamer auf allen Geräten installiert, um Unbeaufsichtigte Betreuung zu ermöglichen. Es ermöglicht uns, Geräte einfach zu unterstützen/aktualisieren.
Nachdem wir die Software über 2 Jahre genutzt haben, hat sie unsere Bedürfnisse erfüllt, als wir von 50 auf 200 Endpunkte expandiert haben.“ – Netzwerk- & Infrastrukturmanager in der Gesundheits-, Wellness- und Fitnessbranche, 201-500 Mitarbeiter
"Splashtops Remote-Desktop- und Supportlösungen, die den TrustRadius Buyer’s Choice Award erhalten, spiegeln ihren Wert bei der Ermöglichung von sicherem und zuverlässigem Fernzugriff für Unternehmen weltweit wider," sagte Allyson Havener, SVP für Marketing und Community bei TrustRadius. "Diese Auszeichnung, die auf geprüften Kundenbewertungen basiert, zeigt, wie Splashtop Organisationen befähigt, Teams und Kunden nahtlos zu unterstützen, egal wo sie sich befinden. Glückwunsch an Splashtop für sein Engagement für Benutzerfreundlichkeit, Sicherheit und Kundenzufriedenheit in den zunehmend flexiblen Arbeitsumgebungen von heute."
Die Buyer's Choice Awards basieren vollständig auf geprüften, unvoreingenommenen Kundenbewertungen und wurden als die besten in Bezug auf Fähigkeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenbeziehungen ausgewählt.
Während des Bewertungsprozesses werden die Gutachter gefragt, ob die Produkte und ihre Support-Teams den Erwartungen entsprechen und ob sie das Produkt erneut kaufen würden. Diese Antworten bestimmen, ob ein Produkt in den drei Schlüsselbereichen Fähigkeiten, Preis-Leistungs-Verhältnis und Kundenbeziehung als das beste ausgewählt wird.
Für weitere Informationen zu Splashtops preisgekrönten Remote-Desktop-Zugriff und Fernsupport-Lösungen besuchen Sie bitte Splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist führend in Lösungen, die die Arbeit-von-überall-Welt vereinfachen. Seine Lösungen für hybrides Arbeiten und IT / MSP Fernsupport bieten ein Erlebnis, das schnell, einfach und sicher ist. Splashtops patentierte Hochleistungstechnologie ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Multi-Monitor-Unterstützung und 60fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Nutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune 500-Unternehmen, nutzen weltweit Splashtop-Produkte. Splashtop.com
Über TrustRadius
TrustRadius ist eine Käufer-Intelligenzplattform für Geschäftstechnologie. Wir ermöglichen Käufern, fundierte Entscheidungen zu treffen, durch umfassende Produktinformationen, tiefgehende Kundeninformationen und Gespräche mit Gleichgesinnten. Wir helfen Technologiemarken dabei, die authentische Stimme der Kunden zu erfassen und zu aktivieren, um ihre Produkte zu verbessern, Vertrauen bei potenziellen Kunden aufzubauen und Käufer im Markt zu engagieren, um den ROI zu verbessern. Gegründet von erfolgreichen Unternehmern und mit Hauptsitz im Technologiezentrum von Austin, Texas, wird TrustRadius von Mayfield Fund, LiveOak Venture Partners und Next Coast Ventures unterstützt.