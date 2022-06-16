Splashtop veröffentlicht das Security Bulletin, um Managed Service Providern und IT-Profis zu helfen, über die neuesten IT-Schwachstellen auf dem Laufenden zu bleiben
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Disclaimer: Der Sicherheits-Feed wurde eingestellt
„MSP & IT-Sicherheits-Feed“ bietet Warnungen, Updates und Tipps
SAN JOSE, Kalifornien, 16. März 2021 — Für IT-Profis und Managed Service Provider (MSPs), die auf Support-Desk und Remote-Support-Tools angewiesen sind, gab Splashtop Inc. heute bekannt, dass es den „MSP& IT Security Feed“ und ein kostenlos zu abonnierendes Bulletin mit regelmäßigen Benachrichtigungen und Updates vorstellen wird, um MSPs und anderen IT-Dienstleistern zu helfen, ihre Cybersicherheitspraktiken zu verbessern und ihre Angriffsanfälligkeit zu verringern.
Das US-amerikanische National Cybersecurity Center of Excellence hat erklärt, dass MSPs „ein attraktives Ziel für Cyberkriminelle“ sind, weil MSPs die IT-Infrastruktur so vieler kleiner und mittlerer Unternehmen (KMUs) verwalten. Tatsächlich verwenden mehr als 30.000 einzelne MSPs Splashtop-Tools, um die IT-Infrastrukturen von KMUs überall aus der Ferne zu verwalten und zu unterstützen.
Darüber hinaus sind Splashtop-Tools in beliebte Fernüberwachungs- und Management-Plattformen (RMM), IT-Servicemanagement (ITSM) und Helpdesk-Plattformen eingebettet, die von einigen der größten Organisationen der Welt verwendet werden.
Um MSPs und andere IT-Profis, die die Remote-Tools von Splashtop nutzen, dabei zu unterstützen, sich selbst und die Vermögenswerte der Unternehmen, die sie betreuen, zu schützen, werden der Splashtop MSP & IT Sicherheits-Feed und das dazugehörige Bulletin kuratierte Informationen über relevante Branchennachrichten, Software-Patches und -Updates, Erklärungen zu aktiven Cybersecurity-Verstößen sowie Tipps von Splashtop zu Best Practices und Techniken für Fernzugriff und Fernunterstützung bereitstellen.
„Seit der durch die Pandemie ausgelösten Beschleunigung der digitalen Transformation ist Cybersecurity zur größten Herausforderung geworden, der sich IT-Profis und MSPs heute stellen müssen, und wir wollen helfen“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Splashtop investiert jedes Jahr Millionen in Sicherheitstools und -ressourcen, und wir wollen unser Wissen und unsere Expertise mit unserer MSP- und IT-Community teilen, damit wir alle besser gegen Cyberbedrohungen vorgehen können.“
Über Splashtop
Mit Sitz im Silicon Valley bietet Splashtop Inc. Fernzugriff der nächsten Generation und Fernwartungssoftware und -dienste für Unternehmen, akademische und Forschungseinrichtungen, Regierungsbehörden, kleine Unternehmen, MSPs, IT-Abteilungen und Einzelpersonen. Der cloudbasierte, sichere und einfach zu verwaltende Fernzugriffsansatz von Splashtop ersetzt zunehmend ältere Ansätze wie virtuelle private Netzwerke (VPNs) und erzielt dabei einen beeindruckenden Net Promoter Score (NPS) von 93, ein Standard zur Bewertung der Kundenzufriedenheit. Mehr als 30 Millionen Nutzer, darunter solche in 85% der Fortune 500-Unternehmen, genießen weltweit Splashtop-Produkte. Besuchen Sie splashtop.com für weitere Informationen.