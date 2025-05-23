Splashtop AR bietet über RealWear freihändigen Fernsupport
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Die Kompatibilität mit RealWear bringt Splashtop AR in gefährliche Arbeitsumgebungen, um die Fehlerbehebung aus der Ferne zu optimieren und die OSHA-Compliance zu stärken.
CUPERTINO, Kalifornien – 28. Januar 2025 – Splashtop, ein führender Anbieter von Remote-Lösungen, die das Arbeiten von überall aus vereinfachen, stellt heute Splashtop Augmented Reality (AR) freihändig und kompatibel mit RealWear zur Verfügung, was einen voll funktionsfähigen Fernsupport für gefährliche Umgebungen wie Öl und Gas, Fertigung, Versorgungs- und Energieversorgung, Bauwesen und mehr ermöglicht. Die Kombination von Splashtop AR mit RealWear Smart Glasses bietet Mitarbeitern an vorderster Front fachkundige Unterstützung, um Wartungsrisiken zu senken, die Kosten für Vor-Ort-Reparaturen zu senken und die Sicherheit in Öl- und Gasumgebungen um bis zu 70 % zu verbessern.
Geräteausfälle und Ausfallzeiten in Lagern, Industriearbeitsplätzen oder Bohrinseln sind kostspielig und riskant in der Reparatur. Splashtop AR mit RealWear ermöglicht es externen Spezialisten, zu sehen, was lokale Techniker sehen, und sie nahtlos von überall aus durch die Reparatur von Geräten zu führen. Durch den Einsatz von RealWear Smart Glasses können Mitarbeiter vor Ort Live-Anmerkungen anzeigen und mit Remote-Experten kommunizieren, als wären sie Seite an Seite. Durch die Möglichkeit, Reparaturarbeiten sicherer und schneller vollständig freihändig durchzuführen, werden Ausfallzeiten verkürzt, Sicherheitsanforderungen in explosionsgefährdeten Räumen erfüllt und die OSHA-Compliance in drei Schlüsselbereichen verbessert:
Gefahrenidentifikation und -bewertung – Arbeiter können Gefahren völlig freihändig dokumentieren und melden, was eine schnelle Bewertung und Korrekturmaßnahme erleichtert.
Schulung und Schulung – Experten eignen sich ideal für Remote-Schulungen und können die Mitarbeiter mithilfe von AR-Anmerkungen durch die Verfahren führen, um das Verständnis und die Einhaltung von Sicherheitsprotokollen zu gewährleisten.
Confined Space Operations—Mitarbeiter können über ihr RealWear-Gerät Fernunterstützung und Überwachung erhalten, um die Einhaltung von Sicherheitsverfahren in engen Räumen sicherzustellen.
„Die meisten Remote-Lösungen sind für eine traditionelle Büroumgebung konzipiert. Splashtop AR hat es Mitarbeitern vor Ort und Remote-Technikern ermöglicht, in Echtzeit zusammenzuarbeiten, als ob sie sich im selben Raum befänden“, sagte Mark Lee, Mitbegründer und CEO von Splashtop. „Die Verfügbarkeit von Splashtop AR auf RealWear wird für Unternehmen in gefährlichen Umgebungen ein entscheidender Faktor sein, da sie freihändig Zugang zu Remote-Technikern haben, wenn sie ihn am dringendsten benötigen. Diese Lösung reduziert Ausfallzeiten, erhält die Produktivität aufrecht und verbessert gleichzeitig die Sicherheitspraktiken bei riskanten, aber wichtigen Wartungs- und Reparaturarbeiten.“
Splashtop AR über RealWear umfasst wichtige Funktionen:
Kamerafreigabe und VoIP-Kommunikation – Benutzer können den Zugriff auf Live-Kamera-Feeds mit einem Remote-Techniker teilen und direkt in der App an Sprachanrufen teilnehmen, um die Zusammenarbeit im Fernsupport zu optimieren.
Interaktive AR-Anmerkungen in beide Richtungen – Remote-Techniker können direkt auf dem Live-Kamera-Feed Anmerkungen machen, indem sie Zeichnen, Hervorhebungen vornehmen oder Text hinzufügen, was eine visuelle Anleitung und Anleitung für die Mitarbeiter vor Ort in Echtzeit ermöglicht.
Unterstützung der Dateiübertragung – Dateien und Anweisungen können von überall aus direkt an die Endbenutzer gesendet werden, sodass diese die erforderlichen Ressourcen zur schnellen Lösung von Problemen erhalten.
Fernsteuerung der Taschenlampe – Support-Teams außerhalb des Standorts können die Taschenlampe auf dem Gerät des Mitarbeiters vor Ort steuern, um die Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen zu verbessern.
Sitzungsaufzeichnung – Benutzer können Videomaterial der Fernsupport-Sitzung für zukünftige Fehlerbehebungs-, Schulungs-, Dokumentations- oder Auditing-Anforderungen aufnehmen und speichern.
Splashtop AR für RealWear ist für die Cloud und jetzt auch für On-Premise verfügbar.
Weitere Informationen zu Splashtop AR Lösungen finden Sie unter https://www.splashtop.com/add-ons/augmented-reality.
Über Splashtop
Splashtop ist ein führender Anbieter von Lösungen, die das Arbeiten an jedem Ort vereinfachen. Die Lösungen für hybrides Arbeiten und IT-/MSP-Fernunterstützung bieten ein schnelles, einfaches und sicheres Erlebnis. Die patentierte Hochleistungstechnologie von Splashtop ist in der Lage, 4K-HD-Qualität, Unterstützung für mehrere Monitore und 60 fps mit extrem niedriger Latenz zu erreichen. Splashtop bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, umfassende Geräteunterstützung und einen reaktionsschnellen Kundenservice. Mehr als 30 Millionen Benutzer, 250.000 Unternehmen, darunter 85 % der Fortune-500-Unternehmen, genießen Splashtop-Produkte weltweit.