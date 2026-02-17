Splashtop und Leader arbeiten zusammen, um sicheren Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement in ganz Australien zu erweitern
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Zusammenarbeit liefert sichere, leistungsstarke Lösungen für Fernarbeit und IT-Management, die durch souveräne Infrastruktur und lokale Fachkenntnisse unterstützt werden.
SYDNEY, 18. Feb. 2026 – Splashtop, ein globaler Marktführer in modernen IT-Lösungen für digitale Arbeitsplätze, und Leader, ein vertrauenswürdiger, zu 100 % australischer IT&C-Distributor in der Region, gaben heute eine strategische Zusammenarbeit bekannt, um Organisationen in ganz Australien einen größeren Nutzen, verbesserte Sicherheit und autonome IT-Operationen zu bieten.
Durch diese Zusammenarbeit wird Leader das umfassende Portfolio von Splashtop den Kunden anbieten und dabei regionales Fachwissen, Unterstützung und Beratung bereitstellen, die eine breite Palette von Kundenbedürfnissen abdecken, von der sicheren Ermöglichung hybrider Arbeit bis hin zu proaktiver Endpunktwartung und Compliance. Gemeinsam ermöglichen sie es Organisationen, bestehende IT-Infrastrukturen und hybride Arbeitsumgebungen mit erstklassigem lokalem Support selbstbewusst zu modernisieren.
„Australien ist ein wichtiger Markt für uns in der APAC-Region, und unsere Partnerschaft mit Leader stellt einen wichtigen Schritt zur Vertiefung unserer Präsenz in der Region dar“, sagte Kelly Park, Regional Sales Manager, ANZ & Süd-Korea. „Indem wir Splashtops sichere und zuverlässige Fernlösungen, einschließlich Autonomes Endpunktmanagement, mit Leaders starker lokaler Expertise und etabliertem Vertriebsnetzwerk kombinieren, erwarten wir, den australischen Kunden verbesserten lokalen Support und einen insgesamt höheren Mehrwert zu bieten.”
„Splashtop passt hervorragend zu Leaders Fokus auf sichere, skalierbare und partnerbereite Lösungen“, sagte Theo Kristoris, Geschäftsführer bei Leader. „Zusammen ermöglichen wir es unseren Partnern, moderne hybride Arbeitsumgebungen zu unterstützen und gleichzeitig die Sicherheit, Compliance und operative Effizienz durch Automatisierung zu stärken.“
Splashtop ist auf dem australischen Markt fest etabliert und bedient kritische Sektoren wie Bildung, Medien & Unterhaltung, Regierung, Architektur und Design. Die Lösungen des Unternehmens werden weltweit für ihre Leistung, Zuverlässigkeit und Sicherheitsarchitektur auf Unternehmensebene geschätzt. Über den sicheren Fernzugriff hinaus bietet Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) kontinuierliche Sichtbarkeit, Überwachung sowie automatisierte Patches in IT-Umgebungen und hilft Teams, Risiken und betrieblichen Aufwand zu reduzieren.
Von Grund auf mit Sicherheit gebaut, kombiniert Splashtop Ende-zu-Ende-Verschlüsselung, starke Zugriffskontrollen und die Einhaltung von ISO-, SOC 2- und DSGVO-Standards, um Daten zu schützen und regulatorische Anforderungen in großem Maßstab zu erfüllen. Die souveräne Cloud-Infrastruktur des Unternehmens ermöglicht es Organisationen, die nationalen Anforderungen an den Datenschutz und die Datenaufbewahrung gemäß dem Privacy Act zu erfüllen, während sie gleichzeitig die Ausrichtung an Rahmenwerken wie dem Essential Eight Maturity Model und dem Information Security Manual (ISM) unterstützt und die Bereitschaft für IRAP-Bewertungen gewährleistet.
Zukünftige gemeinsame Initiativen:
Splashtop und Leader planen, den Markt aktiv zu erschließen, indem sie gemeinsam an bevorstehenden Branchenveranstaltungen teilnehmen, gemeinsame Marketingaktivitäten durchführen und weitere kollaborative Engagement-Programme bis 2026 und darüber hinaus umsetzen.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über Leader
Leader ist ein australischer Distributor im Besitz, der über 12.000 Vertriebspartner im ganzen Land durch fünf Niederlassungen betreut. Sie bieten nationalen Lagerbestand, dediziertes Kontomanagement, einen Cloud-Marktplatz und umfassende Partnerunterstützung wie Helpdesk, Schulungen und Marketingressourcen. Leader spezialisiert sich auf Hardware, Cloud, Cybersicherheit, Software und Telekommunikation und bietet umfassende Lösungen mit lokaler Expertise und einem Fokus auf Partnerwachstum. www.leadersystems.com.au