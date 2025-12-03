Splashtop Autonomous Endpoint Management wird im ersten G2-Bericht für Autonomes Endpunktmanagement für den besten geschätzten ROI ausgezeichnet
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Vier- bis fünfmonatige Amortisation, nahezu perfekte Roadmap-Zuverlässigkeit und starke Bewertungen für Automatisierung und Support positionieren Splashtop als wertorientierten Partner für modernes Endpoint-Management.
CUPERTINO, Kalifornien, 3. Dez. 2025 — Splashtop’s Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) solution wurde im ersten G2-Ergebnisindex für Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM), Winter 2026 Bericht, für den Best geschätzten Return on Investment (ROI) anerkannt. Diese Anerkennung spiegelt Splashtops Strategie wider, moderne, automatisierte Endpunktverwaltung und Sicherheit für IT-Teams mit begrenzten Ressourcen zugänglich zu machen. AEM bietet Echtzeit-Einblicke und intelligente Automatisierung ohne den Aufwand traditioneller Enterprise-Tools, was mehr Organisationen hilft, sicher und effizient zu arbeiten.
Hundert Prozent der Rezensenten sagten, Splashtop AEM bewege sich in die richtige Richtung. Ihr Vertrauen ist bedeutend, da Organisationen innovative Partner und moderne Alternativen zum traditionellen Endpoint-Management suchen und dabei KI-gesteuerte Bedrohungen, das Wachstum von verteilten Geräten sowie strengere Sicherheits- und Compliance-Anforderungen navigieren müssen.
IT-Teams nutzen Splashtop, um in Echtzeit Kontrolle zu erlangen, die Expositionsfenster zu reduzieren und ihre Sicherheitslage zu stärken. AEM lindert operativen Druck, indem es routinemäßige Wartung automatisiert und Probleme aufzeigt, die sofortige Aufmerksamkeit erfordern, wodurch IT-Teams sich auf wertvollere Aufgaben konzentrieren können. Diese Klarheit stärkt die Fähigkeit der Organisation, die Einhaltung von behördlichen und versicherungstechnischen Anforderungen zu gewährleisten, während sie die Leistung und Kontinuität des Geschäfts unterstützt.
Splashtop Autonomous Endpoint Management Leistung in G2 Winterberichten AEM-Anwender berichten von einem beschleunigten Wert, schnelleren Patch-Zyklen und verbesserter operativer Effizienz, unterstützt durch intuitive Workflows, die den täglichen Arbeitsablauf für kleine Teams vereinfachen.
“Splashtop Autonomous Endpoint Management kümmert sich um alles automatisch, ohne dass ich darüber nachdenken muss. Die Einrichtung war überraschend einfach, und jetzt erledigt es alle Updates und Patches auf unseren Geräten ohne jegliche manuelle Arbeit meinerseits. Ich schätze das klare Dashboard sehr, das mir den Status von allem auf einen Blick zeigt. Das automatisierte Monitoring erkennt Probleme, bevor sie zu echten Problemen werden, was uns vor mehreren potenziellen Kopfschmerzen bewahrt hat. Es ist auch seit Beginn der Nutzung absolut zuverlässig gewesen, und die Kosten sind im Vergleich zu anderen Unternehmenslösungen, die wir in Betracht gezogen haben, angemessen. Insgesamt funktioniert es einfach still im Hintergrund und lässt mich mich auf andere Dinge konzentrieren, anstatt ständig Geräteaktualisierungen und Sicherheitspatches verwalten zu müssen.“ - Verifizierter Nutzer in der Bauindustrie, Mid-Market (51-1000 Mitarbeiter)
Nutzer, die Splashtop für Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement verwenden, meldeten hohe Zufriedenheitsbewertungen und übertrafen die Mehrheit der Anbieter in allen auf dem Grid gemessenen Kriterien, einschließlich Einfachheit der Geschäftsabwicklung, Benutzerfreundlichkeit, einfache Einrichtung und Qualität des Supports. Splashtop Fernsupport und AEM-Lösungen zeigten eine starke ROI, mit einer geschätzten Amortisationszeit von jeweils 4 und 5 Monaten.
Diese Ergebnisse verstärken Splashtops Schwung in einer aufstrebenden Kategorie, indem sie Automatisierung, Sichtbarkeit und Kontrolle für IT-Teams bringen, die mit schnelllebigen Bedrohungen Schritt halten müssen und gleichzeitig die betriebliche Produktivität aufrechterhalten.
“IT-Führungskräfte von heute managen steigende Risiken mit Tools und Budgets, die nicht mitgehalten haben,” sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. “Sie balancieren technischen Rückstand, Personalengpässe und steigenden Sicherheitsdruck aus und benötigen Partner, die ihnen helfen können, sofort Maßnahmen zu ergreifen, ohne das Geschäft zu verlangsamen. Splashtop verpflichtet sich, Lösungen zu liefern, die die Komplexität reduzieren, die Behebung beschleunigen und einen wettbewerbsfähigen Wert bieten, sodass mehr Organisationen auf die Automatisierung und Sichtbarkeit zugreifen können, die sie benötigen, um sicher zu bleiben.”
Splashtop setzt seine Weiterentwicklung im Bereich Splashtop Autonomous Endpoint Management mit einem Fokus auf betriebliche Einfachheit und messbare Ergebnisse fort. Für weitere Informationen besuchen Sie www.splashtop.com.
Zusammenfassung der Nachrichten
Splashtop AEM wurde in G2's erster Bericht über Autonomes Endpunktmanagement als Best Estimated ROI ausgezeichnet, mit einem von Kunden berichteten Amortisationszeitraum von vier bis fünf Monaten.
95 bis 97 Prozent der AEM-Nutzer bewerteten das Produkt mit vier oder fünf Sternen, was hohe Zufriedenheit in den Bereichen Automatisierung, Sichtbarkeit und Echtzeit-Patching bestätigt.
100% der AEM-Bewerter berichteten, dass sich das Produkt in die richtige Richtung bewegt, was großes Vertrauen in die Roadmap für IT-Teams im mittleren Marktsegment anzeigt.
Splashtop AEM verzeichnete eine der schnellsten Implementierungszeiten in der Kategorie und benötigte im Durchschnitt einen halben Monat für Mid-Market-Einsätze.
Splashtop Fernsupport erreichte eine Bewertung von 4,8 Sternen mit einer 96%igen Weiterempfehlungswahrscheinlichkeit, unterstützt durch die schnellste Implementierungszeit in seinem Segment mit nur 0,2 Monaten.
Sowohl AEM als auch Fernsupport überstiegen die Kategoriedurchschnitte in Bezug auf Benutzerfreundlichkeit, Einrichtung und Support-Qualität, basierend auf verifizierten Kundenbewertungen.
G2-Daten platzieren Splashtop unter den wertorientiertesten Plattformen für IT-Teams, die konsolidierte Endpunktverwaltung und Fernsupport-Funktionen suchen.
Der einheitliche Ansatz von Splashtop hilft schlanken IT-Teams dabei, ihre Sicherheitslage zu verbessern, Software-Patching zu straffen und den Betriebsoverhead zu reduzieren, ohne die Komplexität der Tools zu erhöhen.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Bei Splashtop steht der Kundenerfolg an erster Stelle. Daher ist seine Technologie für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es ihnen ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und bemüht sich gemeinsam mit Microsoft, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.