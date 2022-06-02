Splashtop erhält Validierung von Zebra Technologies
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Validierung des Splashtop Rugged & IoT Remote Support bietet Kunden Unterstützung für den Zebra Remote Control Event Injection Service
San Jose, Kalifornien. — 8. Mai 2019 — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernunterstützungslösungen, gab heute bekannt, dass es das validierte Programm von Zebra Technologies für sein Splashtop Rugged& IoT Remote Support-Produkt erfolgreich abgeschlossen hat. Im Rahmen des PartnerConnect Independent Software Vendor (ISV) -Programms von Zebra weist das Validated Program Kunden und Partnern darauf hin, dass Splashtop Rugged& IoT Remote Support erfolgreich getestet wurde, was seine Leistung und Funktionalität mit ausgewählten Zebra® -Geräten bestätigt.
Wichtige Erkenntnisse
Splashtop Rugged & IoT Remote Support ist für die Unterstützung des Remote Control Event Injection Service von Zebra optimiert. Dadurch können Kunden Fernunterstützung für robuste Geräte von Zebra durchführen und Computer verwalten. Die Benutzer haben die volle Kontrolle über den Gerätebildschirm, sodass sie Tasten- und Berührungsereignisse in das System injizieren können, während sie die Fehlerbehebung aus der Ferne durchführen.
Im Rahmen des Validierungsprogramms von Zebra Technologies können berechtigte Vertriebspartner die Interoperabilität ihrer Softwarelösungen mit ausgewählten mobilen Computern, Scannern, Druckern und RFID-Lesegeräten von Zebra Technologies testen, um die anwendungsspezifischen Anforderungen des Benutzers zu erfüllen und gleichzeitig Risiken und Bereitstellungszeiten zu reduzieren.
In enger Zusammenarbeit mit den Ingenieurteams von Zebra hat Splashtop die Interoperabilität seines Rugged & IoT Remote Support mit dem mobilen Touch-Computer TC52 von Zebra erfolgreich getestet.
„Wir freuen uns sehr über die Validierung unserer Splashtop-App Zebra“, sagt Mark Lee, CEO von Splashtop. „Mit dieser Validierung ist Splashtop Rugged & IoT Remote Support die ideale Lösung für Unternehmen, die ausgewählte Zebra-Geräte bereitstellen, verwalten und unterstützen möchten, einschließlich derer, die unter dem Betriebssystem Android™ laufen.“
Verfügbarkeit
Informationen zu Splashtop Rugged & IoT Remote Support finden Sie unter IoT Remote Support solution. Unternehmen, die Zebra-Geräte unterstützen, können weitere Informationen erhalten und eine Testanfrage für diese neue Lösung stellen, indem sie auf der Webseite auf die Schaltfläche „Get Started“ klicken und das Anfrageformular ausfüllen.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet preiswerte und erstklassige Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf https://www.splashtop.com.
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