Splashtop Erreicht ISO/IEC 27001:2022 Zertifizierung
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Wichtige Highlights:
ISO/IEC 27001:2022 Zertifizierung – Splashtop erfüllt den neuesten, strengeren globalen Standard für Informationssicherheitsmanagement und übertrifft die vorherigen Anforderungen von 2013.
Security Controls Powered by Splashtop Solutions – Die Implementierung von Sicherheitskontrollen nutzt Autonomes Endpunktmanagement (AEM) für Echtzeit-Patching, Foxpass für zertifikatsbasierte Wi-Fi-Sicherheit, Splashtop Secure Workspace (SASE/Zero Trust Network Access) und die Fernzugriff Plattform.
Erweitertes Risiko- und Bedrohungsmanagement – Demonstriert fortschrittliche Kontrollen für Datenvertraulichkeit, -integrität und -verfügbarkeit in Splashtops weltweiten Operationen.
Umfassendes Compliance-Portfolio – Ergänzt DSGVO, SOC 2, HIPAA, FERPA und PCI Support und stärkt so Splashtop als vertrauenswürdigen Partner für Sicherer Fernzugriff, Support und IT-Management.
CUPERTINO, Kalifornien – 18. Sep. 2025 – Splashtop, ein weltweit führender Anbieter moderner IT-Lösungen für das Management und die Sicherung hybrider Arbeitsumgebungen, hat die ISO/IEC 27001-Zertifizierung nach den modernen und strengen Richtlinien von 2022 erreicht. Das Update von 2022 setzt neue Maßstäbe durch die Stärkung der Anforderungen an Cloud-Dienste-Sicherheit, Bedrohungsaufklärung, Datenschutz durch Design, betriebliche Resilienz sowie Lieferanten- und Drittparteien-Risikomanagement. Dieser Meilenstein unterstreicht Splashtops kontinuierliche Investitionen in den Schutz von Kundendaten und die Weiterentwicklung seiner globalen Informationssicherheitsmanagementpraktiken.
Der Erhalt dieser Zertifizierung bestätigt, dass Splashtop ein umfassendes Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) über Menschen, Prozesse und Technologie pflegt, jährliche unabhängige Audits durchläuft und kontinuierlich die Kontrollen verstärkt, um neuen Cyber-Bedrohungen und Geschäftsrisiken einen Schritt voraus zu sein.
Umfassende Compliance für Fernzugriff, Fernsupport und Autonomes Endpunktmanagement
Zusätzlich zu Fernzugriff und Fernsupport, bietet Splashtop jetzt Autonomes Endpunktmanagement (AEM) an, eine bahnbrechende Lösung, die 2025 eingeführt wurde und IT-Teams befähigt, die Wartung, das Patching und die Überwachung von Endpunkten auf globalen Geräten zu automatisieren. AEM ermöglicht es Organisationen, Schwachstellen zu identifizieren und zu beheben, die Einhaltung von Vorschriften durchzusetzen und die Geschäftskontinuität zu gewährleisten, während die Betriebskosten reduziert werden. Mit diesen Lösungen bietet Splashtop eine einzige, sichere Umgebung für hybride Arbeitskräfte, die innerhalb des Bereichs der ISO/IEC 27001:2022-Zertifizierung geschützt und validiert ist.
Bei der Implementierung der ISO/IEC 27001:2022-Sicherheitskontrollen nutzte Splashtop sein eigenes Portfolio, um die Anforderungen des Standards zu erfüllen und zu übertreffen. Dazu gehörten Foxpass für zertifikatsbasierte Wi-Fi-Sicherheit, autonomes Endpunktmanagement (AEM) für Patchen und Überwachung in Echtzeit, Splashtop Secure Workspace für SASE/Zero Trust Network Access sowie die branchenführenden Fernzugriffslösungen des Unternehmens. Durch den Einsatz eigener Technologien zum Erreichen der Zertifizierung zeigt Splashtop die Stärke und Reife seines sicherheitsorientierten Produktdesigns.
Foxpass tritt dem zertifizierten Sicherheitsrahmen bei
Der Scope umfasst Foxpass by Splashtop; ein vollständig verwalteter, cloudbasierter RADIUS-Authentifizierungsdienst, der sicheren, passwortlosen Zugriff auf Wi-Fi, VPNs und Netzwerkinfrastrukturen ermöglicht. Foxpass wurde 2023 von Splashtop übernommen, um das Zugangsmanagement und die RADIUS-basierte Authentifizierung für KMUs und Managed Service-Anbieter zu stärken. Durch die Integration von Foxpass in das zertifizierte Informationssicherheitsmanagementsystem (ISMS) erweitert Splashtop den Schutz auf Unternehmensniveau über alle seine Lösungen und verstärkt eine einheitliche, sichere Basis für Kunden weltweit.
„Der Erhalt der ISO 27001:2022-Zertifizierung zeigt unseren Fokus und unser Engagement für den Schutz von Kundendaten und das Vorwegnehmen sich entwickelnder Bedrohungen“, sagte Jerry Hsieh, Vice President für Sicherheit und Compliance bei Splashtop. „Die Erweiterung dieser Zertifizierung, um Foxpass einzuschließen, unterstreicht, wie wir jeden Teil unseres Unternehmens in ein sicheres, kontinuierlich verbesserndes Framework einbinden, das die härtesten globalen Standards erfüllt.“
Engagement für globale IT- und Sicherheitskäufer
Splashtop’s Sicherer Fernzugriff, Fernsupport und Autonomous Endpoint Management-Lösungen werden von IT- und Sicherheitsfachleuten in über 200 Ländern und Regionen weltweit vertraut. Dieses Portfolio hilft Organisationen, jedes Gerät zu schützen, IT-Operationen zu vereinfachen und die Einhaltung globaler Standards aufrechtzuerhalten. Die sich erweiternde Compliance-Struktur des Unternehmens - einschließlich DSGVO, SOC 2, HIPAA, FERPA und PCI - unterstreicht seine Rolle als strategischer Partner für Unternehmen, die Sicherheit, Zuverlässigkeit und operative Effizienz in vielfältigen und verteilten Umgebungen fordern.
Für weitere Details über Splashtops zertifizierte Lösungen und Informationssicherheitspraktiken oder um zu erfahren, wie Splashtop Ihre regulatorischen und Zertifizierungsanforderungen unterstützen kann, besuchen Sie www.splashtop.com.
Über Splashtop
Splashtop ist der am besten bewertete globale Anbieter von Fernarbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die Sicherheit und Leistung in der Welt des Arbeitens von überall vereinfachen. Mit dem Kundenerfolg als oberster Priorität ist die Technologie von Splashtop einfach bereitzustellen, zu verwenden und zu verwalten für kleine und mittelständische Unternehmen und Großunternehmen. Sie bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzraten, breite Geräteunterstützung und 24/5-Kundensupport. Die von mehr als 30 Millionen Nutzern ausgewählte zugängliche Lösung ist Splashtop ein Partner, der es den Nutzern ermöglicht, auf ihren eigenen Bedingungen zu wachsen und zu expandieren, mit hochflexiblen Plänen. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und richtet sich nach Microsoft in ihren Bemühungen, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.