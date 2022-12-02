Splashtop 2 jetzt auch für Android-Tablets verfügbar – die führende Remote-Desktop-App ist schneller, einfacher und sicherer
Dieser Inhalt wurde mithilfe von KI automatisch übersetzt und dient nur zu Referenzzwecken. Im Falle von Unstimmigkeiten oder Unklarheiten ist die englische Originalfassung als maßgebliche Quelle maßgebend.
Splashtop 2 — die nächste Generation von Remote-Desktop-Software — ist jetzt für Android-Tablets verfügbar, zusammen mit seiner proprietären „Bridging Cloud“ -Infrastruktur, leistungsstarken Clustern sicherer Internet-Relay-Server, die Benutzer mit ihren Computern und Mobilgeräten weltweit verbinden.
7. August 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung von Splashtop 2 HD für Android-Tablets bekannt — der nächsten Generation seines preisgekrönten Remote-Desktops. Um in Splashtop 2 ein neues Maß an verbesserter Sicherheit, Zuverlässigkeit und Leistung zu erreichen, hat Splashtop ein globales Netzwerk von Relay-Servern aufgebaut, um eine „Bridging Cloud“ -Infrastruktur zu bilden.
Bis heute hat Splashtop mehr als sieben Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf Windows-PCs und Macs ermöglicht, um Anwendungen auszuführen, Dateien anzusehen und zu bearbeiten, HD-Filme anzusehen und grafikintensive Spiele zu spielen.
Auf vielfachen Wunsch liefert Splashtop jetzt Splashtop 2 HD für Android-Tablets mit Android 3.1 und höher. Es unterstützt HD-Video („HD“) und ist für Geräte mit einer Bildschirmdichte von 1280×800 bei Größen von sieben oder zehn Zoll konzipiert.
Funktionen von Splashtop 2 HD für Android-Tablets:
Pinch and Zoom (eine neue Funktion, die erstmals in der HD-Version eingeführt wurde)
Optimierte Leistung durch Nutzung hardwarespezifischer Plattformbeschleunigung
Neue, einfache Benutzeroberfläche
Wake-on-LAN (WoL)
3G/4G- und Internetunterstützung mit dem Anywhere Access Pack
„Als Reaktion auf die hohe Nachfrage von Splashtop-Fans liefern wir Splashtop 2 HD für Besitzer von Android-Tablets“, bemerkte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Mit Splashtop 2 HD können Benutzer ihre Android-Tablets jetzt in einen Remote-Desktop verwandeln, um überall und jederzeit auf die Dateien ihres Computers zuzugreifen.“
„Sicherheit und Datenschutz sind nicht mehr nur Unternehmensanliegen. Auch normale Menschen wie Sie und ich müssen sicher sein, dass unsere Daten immer sicher und geschützt sind – jede Datei auf jedem Gerät, überall und jeden Tag. Splashtop 2 bietet diese Sicherheit“, bemerkte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Neben Sicherheit und Datenschutz bleibt die Benutzerfreundlichkeit bei Splashtop eine Priorität. Und natürlich sind wir stolz darauf, mit unserer branchenführenden Leistung der technologischen Entwicklung voraus zu sein.“
Die Splashtop 2 HD App ist in der Basisform erhältlich, die Konnektivität zwischen Geräten in einer lokalen Netzwerkumgebung (LAN) ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht ein Modul namens „Anywhere Access Pack“, das als In-App-Kauf erhältlich ist, Benutzern, sich über das Internet mit ihren Geräten zu verbinden.
Splashtop 2 HD verfügt über eine einfach zu bedienende Oberfläche und wurde für neue Hardware-Features, wie HD-Auflösungen, optimiert. Splashtop 2 HD unterstützt Streaming mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde (FPS) und einer Latenzzeit von unter 30 Millisekunden und sorgt so für ruckelfreie Videowiedergabe und ein reaktionsschnelles Spielerlebnis.
Bei Splashtop 2 HD ist die einzige Konfiguration, die für die Verbindung mit Computern erforderlich ist, ein Benutzername und ein Passwort. Es ist nicht nötig, Router oder Firewalls zu konfigurieren oder IP-Adressen oder Sicherheitscodes manuell einzugeben. Mit der Hinzufügung von Anywhere Access Pack können Benutzer mit demselben einfachen Verfahren von überall auf der Welt aus eine zuverlässige Verbindung zu ihren Geräten herstellen, und zwar über das Internet.
Darüber hinaus verfügt die App über eine sich selbst optimierende Technologie, die sich an die Bedingungen des Netzwerks anpasst und es dem Benutzer ermöglicht, die Bandbreite eines 3G/4G-Netzwerks oder einer Internetverbindung voll auszuschöpfen. Zusätzlich zum Schutz von Benutzerdaten durch seine firmeneigene Bridging Cloud setzt Splashtop branchenübliche Verschlüsselungstechnologie ein, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Eine Präsentation kann unter https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 angesehen werden,ein kurzes Video von Splashtop 2 HD für Android-Tablets ist hier verfügbar:
Splashtop 2 HD kann für Android-Tablets unter https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2 heruntergeladen werden von Google Play für eine begrenzte Zeit kostenlos, danach wird es einen Listenpreis von 9,99 USD haben. Das Anywhere Access Pack kann für 0,99 USD pro Monat oder 9,99 USD pro Jahr gekauft werden.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 HD erfordert das Herunterladen und die Installation der kostenlosen Splashtop Streamer Software auf einem Windows PC oder Mac. Unterstützte Plattformen: Windows 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion ist für Mac-Benutzer erforderlich). Für beste Leistung wird ein Computer mit Dual-Core-CPU empfohlen. Der Kauf von Splashtop 2 beinhaltet eine Lizenz für den Zugriff auf bis zu 2 Computer.
Über Splashtop Inc.
Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.
Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als sieben Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.
Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.
Splashtop hat den renommierten „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2012 CES“-Award von LAPTOP Magazine gewonnen. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose mit Büros in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Lade Splashtop 2 HD herunter: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.splashtop.remote.pad.v2