Splashtop 2 jetzt verfügbar – erstklassige Remote-Desktop-App ist schneller, einfacher und sicherer
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Splashtop stellt seine nächste Generation von Remote-Desktop-Software, Splashtop 2 — Remote Desktop („Splashtop 2“), zusammen mit der Einführung seiner firmeneigenen „Bridging Cloud“ -Infrastruktur vor, die aus Hochleistungsclustern sicherer Internet-Relay-Server besteht, die Benutzer mit ihren Computern und Mobilgeräten weltweit verbinden
27. Juni 2012 — San Jose, CA — Splashtop Inc., der weltweit führende Anbieter von geräteübergreifendem Computing, gab heute die Veröffentlichung der iPad-Version von Splashtop 2 — Remote Desktop („Splashtop 2“) bekannt, der nächsten Generation seines preisgekrönten Remote-Desktops. Zur Unterstützung dieser Produktversion hat Splashtop ein weltweites Netzwerk von Relay-Servern aufgebaut, um eine „Bridging Cloud“ -Infrastruktur zu bilden, die es Splashtop 2-Benutzern ermöglicht, sich sicher mit ihren Remote-Computern zu verbinden und von einer hochoptimierten Netzwerkleistung zu profitieren.
Bis heute hat Splashtop mehr als sieben Millionen Nutzern von Mobilgeräten, von Tablets bis hin zu Smartphones, den Fernzugriff auf ihre Windows-PCs und Macs ermöglicht, sodass sie aus der Ferne Anwendungen ausführen, Dateien anzeigen und bearbeiten, HD-Filme ansehen und grafikintensive Spiele spielen können.
„Sicherheit und Datenschutz sind nicht mehr nur Unternehmensanliegen. Auch normale Menschen wie Sie und ich müssen sicher sein, dass unsere Daten immer sicher und geschützt sind – jede Datei auf jedem Gerät, überall und jeden Tag. Splashtop 2 bietet diese Sicherheit“, bemerkte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. „Neben Sicherheit und Datenschutz bleibt die Benutzerfreundlichkeit bei Splashtop eine Priorität. Und natürlich sind wir stolz darauf, mit unserer branchenführenden Leistung der technologischen Entwicklung voraus zu sein.“
Die Splashtop 2-App wird in der Basisform verfügbar sein, die Konnektivität zwischen Geräten in einer lokalen Netzwerkumgebung (LAN) ermöglicht. Darüber hinaus ermöglicht ein Modul namens „Anywhere Access Pack“, das als In-App-Kauf erhältlich ist, Benutzern, sich über das Internet mit ihren Geräten zu verbinden.
Die App hat eine neu gestaltete, benutzerfreundliche Oberfläche und wurde für neue Hardwarefunktionen wie das Retina-Display von Apple optimiert. Die iPad-Version unterstützt bis zu 30 Bilder pro Sekunde Streaming und eine Latenz von unter 30 Millisekunden und sorgt so für ein flüssiges Video und ein responsives Spielerlebnis.
Bei Splashtop 2 ist die einzige Konfiguration, die für die Verbindung mit Computern erforderlich ist, ein Benutzername und ein Passwort. Es ist nicht nötig, Router oder Firewalls zu konfigurieren oder IP-Adressen oder Sicherheitscodes manuell einzugeben. Mit der Hinzufügung von Anywhere Access Pack können Benutzer mit demselben einfachen Verfahren von überall auf der Welt aus eine zuverlässige Verbindung zu ihren Geräten herstellen, und zwar über das Internet.
Darüber hinaus verfügt die App über eine sich selbst optimierende Technologie, die sich an die Bedingungen des Netzwerks anpasst und es dem Benutzer ermöglicht, die Bandbreite eines 3G-Netzwerks oder einer Internetverbindung voll auszuschöpfen. Zusätzlich zum Schutz von Benutzerdaten durch seine firmeneigene Bridging Cloud setzt Splashtop branchenübliche Verschlüsselungstechnologie ein, um ein hohes Maß an Sicherheit zu gewährleisten.
Ein kurzes Video von Splashtop 2 ist verfügbar, und eine Präsentation kann unter� https://www.slideshare.net/secret/f9BF53ATVIndA4 angesehen werden
Splashtop 2 kann für das iPad unter https://itunes.apple.com/us/app/id382509315 aus dem iTunes App Store heruntergeladen werden. Der Listenpreis beträgt 9,99 $, aber die App wird für eine begrenzte Zeit zu einem Aktionspreis von 1,99 $ erhältlich sein. Das Anywhere Access Pack kann für 0,99 $ pro Monat oder 9,99 $ pro Jahr erworben werden. Bestehende Benutzer von Splashtop Remote Desktop für iPad erhalten ein kostenloses Upgrade sowohl auf die Basisversion als auch auf das Anywhere Access Pack.
Splashtop Streamer
Splashtop 2 erfordert das Herunterladen und Installieren der kostenlosen Splashtop Streamer-Software auf einem Windows-PC oder Mac. Unterstützte Plattformen: Windows 7, Vista und XP (einschließlich Home Premium), Mac OS X 10.6+ (Snow Leopard oder Lion sind für Mac-Benutzer erforderlich). Für die beste Leistung wird ein Computer mit Dual-Core-CPU empfohlen. Der Kauf von Splashtop 2 beinhaltet eine Lizenz für den Zugriff auf bis zu 2 Computer.
Über Splashtop Inc.
Splashtop strebt danach, das Leben der Menschen zu verbessern, indem es das beste Remote-Desktop-Erlebnis seiner Klasse bietet — eine Brücke zwischen Tablets, Telefonen, Computern und Fernsehern. Die Splashtop-Technologie ermöglicht Verbrauchern und Geschäftsanwendern einen leistungsstarken, sicheren und interaktiven Zugriff auf ihre Lieblingsanwendungen, Medieninhalte und Dateien jederzeit und überall.
Die Produkte von Splashtop sind die meistverkauften Apps im Apple App Store, Google Play, Amazon Appstore für Android, Nook Apps, BlackBerry App World, HP App Catalog, Lenovo App Shop und anderen. Mehr als sieben Millionen Menschen haben Splashtop-Produkte aus App Stores heruntergeladen, und mehr als 100 Millionen Geräte von HP, Lenovo, Dell, Acer, Sony, Asus, Toshiba, Intel und anderen Partnern wurden mit Splashtop ausgeliefert.
Die Konsumorientierung der IT und die Verbreitung mobiler Geräte führen zur Akzeptanz von Splashtop durch Unternehmen. Die Splashtop Bridging Cloud gewährleistet eine zuverlässige, sichere und leistungsstarke Konnektivität über mehrere Geräte hinweg und bietet gleichzeitig IT, Systemintegratoren und Dienstanbietern eine richtliniengesteuerte Kontrolle.
Splashtop wurde von PC World mit dem renommierten Preis „Most Innovative Product“, von Popular Science mit dem Preis „Best of What's New“ und vom LAPTOP Magazine mit dem Preis „Best of 2012 CES“ ausgezeichnet. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in San Jose und Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai, Taipeh und Tokio. Weitere Informationen finden Sie unter https://www.splashtop.com.
Kontakt für die Medien:
Splashtop PR-Team
Nützliche Links:
Splashtop-Startseite: https://www.splashtop.com
Splashtop Streamer: https://www.splashtop.com/streamer
Lade Splashtop 2 herunter: https://itunes.apple.com/us/app/id382509315