Foxpass cloud RADIUS, PKI und LDAP werden auf EU-basierte Infrastruktur mit integrierter DSGVO-Konformität ausgeweitet
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Zwei Jahre nach der Übernahme von Foxpass kündigt Splashtop erweiterte EU-Dienstleistungen an, die das Wachstum stärken und die lokale Souveränität der Kunden stärken
CUPERTINO, Kalifornien, 25. März 2025 – Splashtop kündigte heute die Erweiterung seiner Foxpass cloud RADIUS-, PKI- und LDAP-Lösung um neue EU-basierte Dienste an, die die Datensouveränität und -leistung für europäische Kunden stärken. Foxpass ist konform mit der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und ist noch einen Schritt weiter gegangen, um sicherzustellen, dass alle Benutzerdaten und auditbereiten Protokolle innerhalb der Europäischen Union bleiben, was sich weiter an den Kundenpräferenzen für die Datenresidenz orientiert.
Foxpass Cloud RADIUS arbeitet Hand in Hand mit Microsoft Intune Cloud PKI und Intune MDM, um eine robuste, cloud-native Lösung für zertifikatsbasierte Authentifizierung bereitzustellen. Intune Cloud PKI fungiert als Ihre Zertifizierungsstelle, die digitale Zertifikate für Geräte und Benutzer ausstellt und verwaltet – keine On-Prem PKI erforderlich. Intune MDM übernimmt die sichere Bereitstellung dieser Zertifikate auf registrierten Geräten—Windows, macOS, iOS, Android—mithilfe von Profilen wie SCEP oder vertrauenswürdigen Zertifikatskonfigurationen. Foxpass Cloud RADIUS übernimmt dann als Authentifizierungs-Torwächter und überprüft diese Zertifikate in Echtzeit gegen Ihre Wi-Fi- oder VPN-Infrastruktur. Gemeinsam optimieren sie den sicheren Zugriff: Intune verwaltet den Zertifikatslebenszyklus und die Verteilung, während Foxpass sicherstellt, dass nur vertrauenswürdige, zertifikatstragende Geräte verbunden werden—perfekt für ein Zero-Trust, passwortloses Setup.
"Wir stehen in ständigem Austausch mit unseren Kunden, um ihre sich entwickelnden Bedürfnisse zu verstehen", sagte Mark Lee, CEO und Mitbegründer von Splashtop. "Die Ausweitung unserer Foxpass-Dienste in der EU ist ein direktes Ergebnis dieser Gespräche. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um sichere, zuverlässige und konforme Lösungen zu liefern, die auf die Bedürfnisse des europäischen und globalen Marktes zugeschnitten sind."
Aren Sandersen, VP of Product and Engineering bei Foxpass, fügte hinzu: "Die Aufrechterhaltung einer hohen Leistung und Datenhoheit ist für unsere europäischen Kunden von entscheidender Bedeutung. Durch die Bereitstellung dieser Dienste in der Nähe stellen wir sicher, dass unsere Kunden von geringeren Latenzzeiten und erhöhter Sicherheit profitieren und gleichzeitig ihre regulatorischen und Compliance-Verpflichtungen vereinfachen."
Foxpass cloud RADIUS-, PKI- und LDAP-Lösungen sind in der Regel über die europäische Zentrale von Splashtopin Amsterdam, Niederlande, verfügbar, die von Regional Vice President Alexander Draaijer geleitet wird. Splashtop erwarb Foxpass im März 2023 und markierte damit einen bedeutenden Schritt zur Erweiterung seines Sicherheitsportfolios. Seit der Übernahme hat Splashtop das Neugeschäft für Foxpass um 62 % gesteigert und festigt mit dieser jüngsten Investition sein Engagement, europäische Kunden mit lokalisierten Dienstleistungen zu bedienen.
Um mehr über Foxpass by Splashtop zu erfahren und einen kostenlosen Test zu starten, besuchen Sie www.splashtop.com/foxpass.
Über Foxpass von Splashtop Foxpass von Splashtop bietet Cloud-basierte Identitäts- und Zugriffsmanagementlösungen, die die Netzwerksicherheit erhöhen und Authentifizierungsprozesse für Unternehmen und Bildungseinrichtungen vereinfachen sollen. Mit dem Fokus auf Sicherheit, Compliance und Leistung bietet Foxpass Lösungen der Enterprise-Klasse, die Unternehmen dabei helfen, ihre Netzwerke zu schützen und gleichzeitig die volle Kontrolle über Authentifizierungsdaten zu behalten.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit am besten bewertete Anbieter von Remote-Arbeits-, Support- und Verwaltungslösungen, die die Sicherheit und Leistung in der Welt der ortsunabhängigen Arbeit vereinfachen. Mit dem Kundenerfolg als #1-Priorität ist die Technologie von Splashtop für kleine und mittlere Unternehmen und Konzerne einfach zu implementieren, zu verwenden und zu verwalten und bietet fortschrittliche Sicherheitsfunktionen, hohen Durchsatz, umfassenden Gerätesupport und 24/5-Kundensupport. Splashtop ist die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wird, und ein Partner, der es den Nutzern ermöglicht, zu ihren eigenen Bedingungen mit hochflexiblen Plänen zu wachsen und zu skalieren. Splashtop ist Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft in ihren Bemühungen zusammen, Kunden bei der Bewältigung der sich entwickelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.