Geräte der nächsten Generation: DeviceVM führt Splashtop MeeGo Remix ein
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Mit Splashtop MeeGo Remix zielt DeviceVM auf tragbare Tablets, Smartphones, internetfähige Fernseher und Infotainmentsysteme im Fahrzeug ab
Computex, Taipeh, Taiwan — 1. Juni 2010 — Heute kündigte DeviceVM, der weltweit führende Anbieter von Instant-on-Computing, Pläne zur Auslieferung von Splashtop™ MeeGo Remix an, einer verbesserten Version der preisgekrönten Splashtop Instant-on-Softwareplattform, die bereits auf Millionen von Geräten weltweit ausgeliefert wird. Das neue Angebot basiert auf der MeeGo v1.0-Plattform, die die Open-Source-Projekte Moblin™ von Intel und Maemo von Nokia zu einem gemeinsamen Linux-basierten Betriebssystem kombiniert, das von der Linux Foundation gehostet wird.
Splashtop MeeGo Remix bietet dieselben Kernvorteile, die Splashtop zur weltweit beliebtesten Instant-On-Plattform unter führenden PC-OEMs und Endbenutzern gemacht haben: Sekunden bis zum Start, eine hochgradig anpassbare Oberfläche und ein robustes Sicherheitsmodell. Neben dem sofortigen Zugriff auf die vorinstallierten nativen Anwendungen und dem Ein-Klick-Zugriff auf beliebte Web-Apps können jetzt Anwendungen von Drittanbietern für Splashtop entwickelt werden. Das ist nicht nur gut für Entwickler, sondern auch großartig für Endbenutzer.
Splashtop MeeGo Remix wird den Markterfolg von Splashtop über Netbooks und Notebooks führender PC-Hersteller wie Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, LG, Sony und andere hinaus auf kommende Nicht-PC-Geräte wie Smartphones, Fernseher und Infotainment-Geräte in Fahrzeugen ausweiten, die voraussichtlich Ende 2010 erhältlich sein werden.
„Wir freuen uns, dass DeviceVM die MeeGo-Plattform angenommen hat, und glauben, dass Splashtop MeeGo Remix das Wachstum eines Anwendungsentwickler-Ökosystems hinter MeeGo beschleunigen wird“, sagt Jim Zemlin, Executive Director der Linux Foundation. „Mit seiner breiten Basis von OEM-Kunden ist DeviceVM gut positioniert, um zur Begeisterung für diese neue Plattform beizutragen. Durch die enge Zusammenarbeit mit DeviceVM wollen wir die Einführung von Linux auf Hunderten von Millionen neuer Geräte in den kommenden Jahren vorantreiben.“
„Seit der Einführung von Splashtop im Jahr 2007 haben wir Tausende von Anfragen von Anwendungs- und Inhaltsentwicklern erhalten, ein Software Developer's Kit [SDK] bereitzustellen“, sagt Mark Lee, CEO und Mitbegründer von DeviceVM. „Indem wir uns für eine offene, konsistente MeeGo-Plattform entscheiden und bei Upstream-Projekten eng mit der Linux Foundation zusammenarbeiten, öffnen wir unsere Flaggschiff-Splashtop-Instant-on-Umgebung, um die reichhaltigen Anwendungen von Drittanbietern auszuführen, die unsere Kunden wünschen.“
„Die MeeGo-Softwareplattform wurde entwickelt, um Markteinführungszeiten zu verkürzen und die Komplexität für OEMs zu verringern, die auf mehrere Gerätesegmente abzielen“, sagt Doug Fisher, Vice President der Software and Services Group und General Manager der Systems Software Division der Intel Corporation. „Mit innovativen Produkten wie Splashtop MeeGo Remix von DeviceVM, die jetzt für Geräte mit Intel® Atom™-Prozessor erhältlich sind, können sich die Verbraucher auf einen schnellen Zugriff auf ihre bevorzugten Online-Aktivitäten freuen.“
DeviceVM präsentiert Splashtop MeeGo Remix, das auf verschiedenen Geräten auf der Computex 2010 läuft. Splashtop MeeGo Remix ist ab heute auch zur Evaluierung durch PC-OEM-Partner verfügbar. Neue Produkte mit Splashtop MeeGo Remix werden voraussichtlich im 4. Quartal 2010 ausgeliefert.
Über Splashtop
Splashtop ist die preisgekrönte Instant-On-Plattform, die das persönliche Computererlebnis verbessert. Splashtop ermöglicht es Benutzern, Sekunden nach dem Einschalten ihres PCs im Web zu suchen und zu surfen, E-Mails zuzugreifen und mit Freunden zu chatten. Splashtop ist derzeit auf mehr als 30 Millionen PCs in über 400 Modellen von Netbooks, Notebooks, Motherboards und Desktops führender Hersteller wie Acer, ASUS, Dell, HP, Lenovo, LG und Sony verfügbar. Seit seiner Einführung im Oktober 2007 hat Splashtop zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter den prestigeträchtigen „Most Innovative Product“-Award von PC World, den „Best of What’s New“-Award von Popular Science und den „Best of 2010 CES“-Award von Laptop Magazine. Für weitere Informationen besuchen Sie https://www.splashtop.com
Über DeviceVM
DeviceVM, Inc. ist ein privat geführtes Softwareunternehmen, das von Dow Jones als eines der 50 Unternehmen ausgewählt wurde, die es zu beobachten gilt. Mit seinem sofort einsatzfähigen Splashtop-Produkt verbessert DeviceVM das tägliche Erlebnis von Computerbenutzern. DeviceVM wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz im Silicon Valley mit Niederlassungen in Peking, Hangzhou, Shanghai und Taipeh.
Über das MeeGo-Projekt
Das MeeGo-Projekt vereint Intels Moblin™- und Nokias Maemo-Projekt zu einer Linux-basierten, quelloffenen Softwareplattform für die nächste Generation von Computergeräten. Die MeeGo-Softwareplattform soll Entwicklern ein möglichst breites Spektrum an Gerätesegmenten bieten, auf die sie für ihre Anwendungen abzielen können, darunter Netbooks und Desktops der Einstiegsklasse, Handheld-Computer und Kommunikationsgeräte, Infotainment-Geräte in Fahrzeugen, verbundene Fernseher, Medientelefone und mehr – und das alles unter Verwendung von einheitlichen APIs, die auf Qt basieren. Für Verbraucher wird MeeGo innovative Anwendungserfahrungen bieten, die sie von Gerät zu Gerät mitnehmen können. Das MeeGo-Projekt wird von der Linux Foundation gehostet.
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