Splashtop bietet hohe Preisnachlässe auf Fernzugriffssoftware als Reaktion auf COVID-19-Pandemie
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SAN JOSE, Kalifornien. , 12. März 2020 — Splashtop Inc., ein im Silicon Valley ansässiges Unternehmen für Fernzugriffssoftware, gab heute bekannt, dass es Tools für den Fernzugriff auf Arbeit mit starken Rabatten anbieten wird — bis zu 50% für Unternehmen, die möchten oder benötigen, dass Mitarbeiter von zu Hause aus arbeiten.
"Wir glauben, dass es unsere Pflicht ist, den Unternehmen zu helfen, damit sie während COVID-19 produktiv bleiben können. Wir nehmen diese Verpflichtung sehr ernst, weshalb wir unsere Produkte zu hohen Rabatten anbieten", sagte Mark Lee, CEO von Splashtop. "Wir haben die Werkzeuge, die Unternehmen benötigen, um ihre Mitarbeiter aus der Ferne aus arbeiten zu lassen.
Mengenrabatte
Für Unternehmen in anderen Teilen der Welt ermöglicht die Splashtop Business Access Pro Remote Access Software Mitarbeitern, remote zu arbeiten und auf bis zu zehn Computer pro Benutzer zuzugreifen. Zusätzlich zu einer kostenlosen7 Tage-Testversion bietet Splashtop Rabatte für Volumenlizenzen an:
Für 4-9 Sitze, 20% Rabatt, 6,60 $/Monat/Benutzer
Für 10—49 Plätze, 45% Rabatt, 4,54 $/Monat/Nutzung
Für 50-99 Plätze, 50% Rabatt, 4,13$ pro Monat und Nutzer
Für mehr als 100 Lizenzen sind andere spezifische Preise verfügbar
Unternehmensoptionen mit SSO, Active Directory, SAML, Okta-Integration und Vor-Ort-Support sind ebenfalls verfügbar
Einfache, schnelle Einrichtung von Remote-Work
Die Arbeit von zu Hause aus erfordert eine Vielzahl von Tools, um Zeitpläne und Aufgaben zu verwalten, Dateien zu übertragen und Bildschirme und Daten zu teilen — eine Infrastruktur, die vielen Unternehmen fehlt. Mit Splashtop Business Access können Benutzer von einem Smartphone, Tablet oder jedem anderen Computer aus eine Verbindung herstellen und wie gewohnt im Büro mit ihren Macs oder Windows-PCs arbeiten.
"Ohne die Komplexität und die Kosten von VPNs können Unternehmen und Einzelpersonen mit Splashtop für die Arbeit von zu Hause aus oder für Initiativen der Geschäftskontinuität arbeiten", sagte Lee. "Splashtop bietet eine konsistente Erfahrung für alles, von Computern bis hin zu mobilen Geräten und unterstützt auch Bring-you-own-Device (BYOD)-Ansätze, ohne die Sicherheit zu gefährden.
Über Splashtop
Splashtop Inc. mit Sitz im Silicon Valley bietet das beste Preis-Leistungs-Verhältnis und die besten Lösungen für den Fernzugriff auf Computer und die Zusammenarbeit. Splashtop Remote Desktop Services ermöglichen es Menschen, von jedem Gerät und überall auf ihre Apps und Daten zuzugreifen. Die Splashtop-Fernunterstützungsdienste ermöglichen es IT und MSPs, Computer, mobile, industrielle Ausrüstung und das Internet der Dinge (IoT) zu unterstützen. Die On-Demand-Supportlösungen von Splashtop ermöglichen es Support- und Helpdesk-Teams, aus der Ferne auf Computer sowie iOS- und Android-Geräte zuzugreifen, um Support zu leisten. Splashtop-Kollaborationsdienste, einschließlich Mirroring360 und Classroom, ermöglichen eine effektive Bildschirmübertragung, von einer zu vielen, geräteübergreifend. Mehr als 20 Millionen Nutzer genießen Splashtop-Produkte. Erfahre mehr auf www.splashtop.com
Für weitere Informationen kontaktiere:
Adrienne Hisoler
Splashtop Inc.
adrienne.hisoler@splashtop.com
Hinweis: Die in dieser Pressemitteilung erwähnten speziellen höheren Rabattstufen sind am 28. Februar 2021 abgelaufen.