Neue Partnerschaft: Splashtop und Automox arbeiten zusammen, um zuverlässige, sichere Fernsteuerung für die IT zu bieten.
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CUPERTINO, CA. — 28. Oktober 2025 – Splashtop, ein globaler Marktführer für sichere Fernzugriffs- und Support-Lösungen, und Automox, der führende Anbieter im Bereich autonomes Endpunktmanagement, gaben heute eine strategische Partnerschaft bekannt, um Hochleistungs-Fernsteuerungsmöglichkeiten für IT- und Sicherheitsteams weltweit bereitzustellen.
Durch diese Partnerschaft erhalten Automox-Kunden Zugang zu Splashtops branchenführender Fernsteuerungstechnologie, der von Millionen von Nutzern weltweit aufgrund ihrer Effizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit vertraut wird. Gemeinsam vereinfachen Automox und Splashtop die Verwaltung, den Zugriff und die Unterstützung von Geräten durch IT- und Sicherheitsteams in verteilten Umgebungen.
„Unsere Kunden verlassen sich auf Automox, um jeden Endpunkt zu verwalten und abzusichern, egal wo er sich befindet,“ sagte Justin Talerico, CEO von Automox. „Die Partnerschaft mit Splashtop ermöglicht es uns, das zuverlässigste, sicherste und leistungsfähigste Fernsteuerungserlebnis zu liefern, Friktionen zu beseitigen und IT-Teams zu befähigen,Probleme fast 50 % schneller zu lösen.“
„Splashtop ist darauf ausgelegt, nahtlos mit den Plattformen zu integrieren, auf die IT-Teams angewiesen sind, und hält Benutzer überall verbunden und produktiv“, sagte Splashtop CEO und Mitbegründer, Mark Lee. „Die Partnerschaft mit Automox ermöglicht es uns, eine zuverlässige Fernsteuerung bereitzustellen, mit der IT-Teams weniger Zeit mit der Behebung von Problemen verbringen und mehr Zeit mit der Weiterentwicklung des Geschäfts.“
Splashtop bietet branchenführende Fernsitzungsleistung mit hohem Durchsatz, plattformübergreifender Unterstützung und Sicherheitszertifikaten und -funktionen auf Unternehmensniveau. Dank der flexiblen Architektur lässt sich sicherer Fernzugriff problemlos in Automox einbetten, sodass IT-Teams die zuverlässige Konnektivität erhalten, die sie benötigen, um Geräte in großem Maßstab bequem über ihren bestehenden Stack zu unterstützen.
Die Partnerschaft unterstreicht das Engagement beider Unternehmen, cloud-first IT-Operationen bereitzustellen, die sich mühelos über Remote- und hybride Arbeitskräfte skalieren lassen. Durch die Integration der erstklassigen Fernsteuerung von Splashtop in die autonome Endpunktmanagement-Plattform von Automox können IT-Teams eine schnellere Problemlösung, verbesserte Benutzererfahrungen und einen einheitlichen Ansatz für Geräteverwaltung und Support erwarten.
Die bevorstehende Integration wird Automox-Kunden nahtlose, durch Splashtop gestützte Fernsteuerung direkt innerhalb von Automox bieten. Die gemeinsame Lösung wird Automox-Kunden Anfang nächsten Jahres zur Verfügung stehen.
Über Splashtop
Splashtop ist der weltweit führende Anbieter von Fernzugriffs- und Fernsupport-Lösungen, die sichere Leistung in der Welt des Arbeitens von überall vereinfachen. Mit dem Kundenerfolg als Priorität Nummer 1 ist die Technologie von Splashtop einfach bereitzustellen, zu verwenden und zu verwalten für kleine und mittlere Unternehmen sowie große Unternehmen und bietet erweiterte Sicherheitsfunktionen, hohe Durchsatzleistung, breite Geräteunterstützung und 24/5-Kundensupport. Die zugängliche Lösung, die von mehr als 30 Millionen Nutzern gewählt wurde, ist Splashtop ein Partner, der es Nutzern ermöglicht, aus eigener Kraft zu wachsen und zu skalieren, mit äußerst flexiblen Plänen. Splashtop ist ein Mitglied der Microsoft Intelligent Security Association (MISA) und arbeitet mit Microsoft zusammen, um Kunden bei der Bewältigung der sich wandelnden Herausforderungen der heutigen IT-Landschaft zu unterstützen. Besuchen Sie www.splashtop.com und folgen Sie uns auf LinkedIn, um mehr zu erfahren.
Über Automox
Automox ist die Plattform für autonomes Endpunktmanagement für kleine bis mittlere Unternehmen. Richtliniengesteuerte, menschlich kontrollierte Automatisierung befähigt IT- und Sicherheitsexperten, nachzuweisen, dass Schwachstellen behoben sind, Kosten und Komplexität zu reduzieren, Zeit zurückzugewinnen und Endbenutzer zu begeistern. Automox's cloud-natives, automatisierungsorientiertes Plattform hilft IT- und Sicherheitsleitern, das Risiko zu reduzieren und die Effizienz zu verbessern, indem es 65% schnelleres Patchen und 44% effizientere Sicherheitsteams mit automatisiertem Konfigurationsmanagement über Windows-, macOS- und Linux-Geräte und -Server weltweit liefert.
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