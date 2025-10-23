Terms of Service - EU

Nutzungsbedingungen – EU
Diese Vereinbarung kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Übersetzung hiervon ist stets die englische Version maßgebend.
Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) zwischen Ihnen (wie unten definiert) und Splashtop (wie unten definiert) beschreiben die Bedingungen Ihrer Nutzung der Dienste von Splashtop (wie unten definiert).
Splashtop behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen Teile dieser Bedingungen ohne vorherige Ankündigung an Sie von Zeit zu Zeit zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen, und Sie stimmen weiterhin zu, an die geänderten Bedingungen gebunden zu sein. Die aktuellste Version der Bedingungen kann unter https://www.splashtop.com/terms/splashtop eingesehen werden.
1. DEFINITIONEN
„Affiliate“ bedeutet jede jetzt oder zukünftig existierende Entität, die direkt oder indirekt, durch einen oder mehrere Vermittler, Splashtop kontrolliert, von Splashtop kontrolliert wird oder mit Splashtop unter gemeinsamer Kontrolle steht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Foxpass Inc. Für die Zwecke dieser Definition bedeutet „Kontrolle“ den direkten oder indirekten Besitz der Befugnis, die Leitung und Richtlinien einer Entität zu bestimmen oder zu lenken, sei es durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder auf andere Weise. Eine Entität wird nur solange als „Affiliate“ betrachtet, wie sie der vorstehenden Definition entspricht.
„Dokumentation“ bezeichnet alle elektronischen oder gedruckten Materialien, die der Software beiliegen und Anleitungen für die Installation, den Betrieb und die Verwendung der Software enthalten.
„Geistige Eigentumsrechte“ bezeichnet alle geistigen Eigentumsrechte und damit verbundene Rechte, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Urheberrechte, Markenrechte, Patentrechte, Designrechte, Handelsnamensrechte, Datenbankrechte und verwandte Rechte sowie Rechte am Know-how.
„Lizenzierter Benutzer“ bezeichnet eine Person mit einer gültigen Arbeitsplatzlizenz für die Produktlinie Splashtop Personal, Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, die Mirroring360-Produktlinie, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault oder Foxpass. Die Splashtop Business-Produktlinie umfasst derzeit Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium und Splashtop Enterprise (zusammen die „Splashtop Business-Produkte“). Die Mirroring360-Produktlinie umfasst derzeit Mirroring360 und Mirroring360 Pro (zusammen die „Mirroring360-Produkte“).
“Zahlungsumkehr” bedeutet jede Rückerstattung von Geldern für eine Transaktion im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Rückbuchung, Zahlungsstreit, Umkehrung, Stornierung oder Rückerstattung, die dazu führt, dass Splashtop den geltenden Zahlungsbetrag nicht erhält oder nicht behält.
„Dienste“ bedeutet die von Splashtop oder einem Splashtop Affiliate an Sie unter diesen Bedingungen bereitgestellten Dienste und die zugehörige Software, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Splashtop Personal, Splashtop Business-Produktreihe, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, die Mirroring360-Produktreihe, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault oder Foxpass. Zu den Diensten gehören auch alle von Splashtop oder seinen Affiliates unter diesen Bedingungen angebotenen Standard-Support- und Wartungsdienste.
„Software“ bezeichnet bestimmte Softwareanwendungen im Objektcodeformat, die Sie benötigen, um die Dienste zu nutzen, und die Ihnen gemäß diesen Bedingungen im Rahmen einer Lizenz zur Verfügung gestellt werden.
“Splashtop” bedeutet Splashtop B.V., ein privates Unternehmen mit beschränkter Haftung, das gemäß den Gesetzen der Niederlande gegründet wurde und besteht. Der Sitz befindet sich in (1114 AB) Amsterdam, Niederlande, Joop Geesinkweg 901, eingetragen bei der Handelskammer unter 77876342, einschließlich seiner hier definierten verbundenen Unternehmen sowie seiner Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger.
„Splashtop-Konto“ bezeichnet ein mit Splashtop erstelltes Benutzerkonto, das Sie eindeutig mit einem Benutzernamen und einem Passwort identifiziert.
„Drittanbieter-Software“ bezeichnet bestimmte Software, die Splashtop von Drittanbietern lizenziert und Ihnen als Teil der Software bereitstellt.
„Unbezahlte Zugriffsperiode“ bezeichnet jede Zugriffsperiode auf die Dienste, die einer Zahlungsrückbuchung entspricht.
„Sie oder Ihr“ bezeichnet Sie als Lizenznehmer oder einen Mitarbeiter oder Vertreter einer juristischen Person, die befugt ist, diese Entität zu vertreten und rechtlich an diese Bedingungen zu binden.
2. ONLINE-REGISTRIERUNG (die Unterabschnitte a. und b. unten gelten nicht für Splashtop On-Prem)
Um die Dienste nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise den Online-Registrierungsprozess abschließen, einschließlich der elektronischen Zustimmung zu diesen Bedingungen. Splashtop kann Ihre Online-Registrierung nach eigenem Ermessen ablehnen und ist nicht verpflichtet, einen Grund für die Ablehnung anzugeben.
a. Registrierungsdaten. Im Rahmen des Online-Registrierungsprozesses für ein Splashtop-Konto erhebt Splashtop bestimmte Informationen über Sie („Registrierungsdaten“). Alle von Ihnen bereitgestellten Registrierungsdaten müssen aktuell, vollständig und korrekt sein, und Sie allein sind dafür verantwortlich, die Registrierungsdaten nach Bedarf zu aktualisieren. Splashtop kann Ihnen alle Rechte auf Zugriff, Erhalt, Nutzung und Lizenzierung der Dienste entziehen, wenn (i) Splashtop feststellt, dass Ihre Registrierungsdaten unvollständig, ungenau oder nicht aktuell sind, oder (ii) Splashtop nach eigenem Ermessen feststellt, dass Sie nicht der richtige Benutzer der Dienste sind.
b. Passwörter und Sicherheit. Mit Ausnahme von Splashtop Secure Workspace und Splashtop Vault müssen Sie im Rahmen des Online-Registrierungsprozesses Ihre E-Mail-Adresse als Benutzernamen verwenden und ein Passwort für den Zugriff auf Ihr Splashtop-Konto wählen. Sie sind allein dafür verantwortlich, die Vertraulichkeit Ihres Passworts zu wahren, und erklären sich damit einverstanden, alle Ihre Passwörter sorgfältig zu schützen. Sie sind allein verantwortlich für sämtliche Aktivitäten, die über Ihr Splashtop-Konto erfolgen, und erklären sich damit einverstanden, Splashtop unverzüglich über jede unbefugte Nutzung Ihres Splashtop-Kontos oder jede andere Sicherheitsverletzung zu informieren. Darüber hinaus sind Sie allein dafür verantwortlich, vor der Erfassung, Übertragung oder Weitergabe von Inhalten von den Geräten Ihrer Nutzer über die Services deren Einwilligung einzuholen. Splashtop haftet nicht für Verluste, die Ihnen dadurch entstehen, dass ein Dritter Ihr Splashtop-Konto nutzt, unabhängig davon, ob dies mit oder ohne Ihr Wissen geschieht. Sie können für Verluste haftbar gemacht werden, die Splashtop oder einer anderen Partei dadurch entstehen, dass ein Dritter Ihr Splashtop Account mit oder ohne Ihr Wissen nutzt.
c. Abonnement zur Nutzung der Software. Wenn Sie die Dienste abonnieren, stimmen Sie den Splashtop-Verkaufsbedingungen zu, die unter (1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale für Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace oder Splashtop Vault; oder Foxpass eingesehen werden können. (2) https://www.mirroring360.com/terms/sale für Mirroring360-Produkte. Splashtop kann die Dienste auf Ihrem Splashtop-Konto aufgrund von Zahlungsverzug aussetzen oder kündigen, und Sie stimmen zu, Splashtop alle angemessenen Kosten und Ausgaben zu erstatten, die bei der Eintreibung säumiger Beträge anfallen.
d. Test- und Aktionsangebote. Von Zeit zu Zeit kann Splashtop bestimmte Test- und/oder Aktionsangebote bereitstellen. Splashtop behält sich das Recht vor, Test- oder Aktionsangebote nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung zu ändern oder einzustellen. Alle Test- oder Aktionsangebote sind auf ein (1) Angebot pro Kunde beschränkt und können nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
3. NUTZUNG DER DIENSTE
a. Lizenzgewährung. Gemäß den in diesen Bedingungen festgelegten Bestimmungen wird Ihnen eine nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, nicht ausschließliche Lizenz zur Nutzung der Software und Dokumentation gewährt, vorbehaltlich Ihrer vollständigen Einhaltung dieses Abschnitts 3.
b. Kommerzielle Nutzung. Die Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem und Mirroring360 Products sind vollständig für die kommerzielle Nutzung in einer professionellen Umgebung lizenziert. Splashtop Personal ist nur für die nicht-kommerzielle Nutzung vorgesehen, d.h. nutzen Sie es, um auf Ihre persönlichen Computer für nicht arbeitsbezogene Zwecke zuzugreifen. Splashtop Secure Workspace und Splashtop Vault und Foxpass können entweder für kommerzielle oder nicht-kommerzielle Nutzung lizenziert werden.
c. Softwareeinschränkungen. Sie dürfen nicht (i) die Software ganz oder teilweise kopieren, reproduzieren, übertragen, abgeleitete Werke erstellen, übersetzen, zurückentwickeln, zerlegen, dekompilieren oder anderweitig versuchen, den Quellcode abzuleiten, die Software ändern oder modifizieren oder Teile davon entfernen, noch dürfen Sie einer anderen Person gestatten oder ermöglichen, das Vorstehende zu tun; (ii) Urheberrechtshinweise oder andere Hinweise auf Eigentumsrechte, die von Splashtop auf oder in der Software oder Dokumentation angebracht oder eingebettet wurden, entfernen, verändern, verdecken oder verschleiern; (iii) die Software oder Dokumentation verkaufen, gewinnbringend weiterverkaufen, vermieten, verleasen oder verleihen oder sie für kommerzielle Zeitnutzung, Vermietung oder das Servicebüro verwenden; (iv) die Software oder Komponenten davon für illegale Zwecke verwenden; (v) die Software oder Dokumentation, oder Teile davon verwenden, um Vorrichtungen zum Umgehen des Urheberrechtsschutzes zu aktivieren oder in irgendeiner Weise Urheberrechte, Inhaltsschutzschemata oder Inhaltkopiervorgaben zu verletzen oder zu umgehen; oder (vi) die Software oder Dokumentation verwenden, lizenzieren oder darauf zugreifen, wenn Sie (oder einer Ihrer Benutzer) ein direkter Konkurrent von Splashtop sind, oder zum Zweck der Überwachung der Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität der Dienste oder Software, für Benchmarking, Wettbewerbsanalyse oder andere wettbewerbsbezogene Zwecke; oder (vii) die Software oder Dokumentation verwenden, um verletzendes, ungesetzliches, verleumderisches oder widerrechtliches Material zu speichern oder zu übertragen, oder Material, das die Rechte Dritter, einschließlich Datenschutz- oder geistiger Eigentumsrechte, verletzt.
d. Diensteinschränkungen. Durch die Nutzung der Dienste verpflichten Sie sich dazu, Folgendes zu unterlassen und auch Ihren Benutzern nicht zu gestatten: (i) die Dienste unter Verstoß gegen geltende Gesetze oder Vorschriften nutzen; (ii) Material übertragen, das die Rechte an geistigem Eigentum, Datenschutzbestimmungen oder sonstige Rechte Dritter verletzen könnte; (iii) Daten Dritter ohne deren Zustimmung erfassen, erheben oder speichern; (iv) die Dienste auf eine Weise nutzen, die dem Splashtop-Netzwerk, den Splashtop-Konten oder anderen Splashtop-Diensten Schaden zufügen oder zu Unterbrechungen führen könnte; (v) die Dienste nutzen, um Spam, Malware oder betrügerische, obszöne oder rechtswidrige Inhalte zu versenden.
e. Nutzungseinschränkungen. Sie stimmen zu, bei der Nutzung der jeweiligen Dienste die folgende anwendbare Bedingung einzuhalten:
(i) Bei Splashtop Personal dürfen maximal fünf (5) Splashtop-Streamer mit Ihrem Splashtop-Konto angemeldet sein. Splashtop Personal ist zudem gemäß Abschnitt 3b oben auf die nicht kommerzielle Nutzung beschränkt.
(ii) Für die Splashtop Business-Produkte: a. Splashtop Business Access – 2 Computer pro Benutzersitzlizenz für Splashtop Business Access Solo, 10 Computer pro Benutzersitzlizenz für Splashtop Business Access Pro und 10 Computer pro Benutzersitzlizenz für Splashtop Business Access Performance. Die Anzahl der Benutzer ist durch die Anzahl der Benutzersitzlizenzen begrenzt. b. Splashtop Fernsupport – die Anzahl der Computer wird durch das von Ihnen abonnierte Paket begrenzt. Die Splashtop Fernsupport-Lizenz ist für Techniker und IT-Personal gedacht, um ihre eigenen und die Computer anderer Benutzer aus der Ferne zu unterstützen.
Fernsupport Basic, Fernsupport Plus und Fernsupport AEM beinhalten keinen sekundären Benutzerzugang.
Remote Support Premium beinhaltet eingeschränkten Zugriff für Zweitbenutzer.
Splashtop Fernsupport AEM - Software-Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für macOS unterstützt. Windows-Nutzer können Nutzungsbeschränkungen und anderen Einschränkungen, einschließlich Ratenbegrenzungen, unterliegen. Bitte konsultieren Sie die rechtlichen Bedingungen von Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) und den Paket-Haftungsausschluss (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für Einzelheiten. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die durch das Software Patch-Add-on entstehen können. c. Splashtop SOS – die Anzahl der Computer ist durch das von Ihnen abonnierte Paket begrenzt. Die Anzahl der Benutzer ist durch die Anzahl der Lizenzen begrenzt.
d. Splashtop SOS+ - Software-Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für macOS unterstützt. Windows-Nutzer können Nutzungsbeschränkungen und anderen Einschränkungen, einschließlich Ratenbegrenzungen, unterliegen. Bitte konsultieren Sie die Rechtlichen Bestimmungen (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) und den Haftungsausschluss für Pakete (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für Details. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die sich aus dem Software-Patch-Add-on ergeben können.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – Beschränkungen bei Technikern, Benutzern, Computern und Gleichzeitigkeit unterliegen dem jeweiligen Plan, den Sie abonniert haben. Software Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für macOS betrieben. Windows-Nutzer können Nutzungsbeschränkungen und anderen Einschränkungen unterliegen, einschließlich Geschwindigkeitsbegrenzungen. Bitte konsultieren Sie die Rechtsbedingungen (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) und den Paket-Haftungsausschluss (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für weitere Details. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die durch das Software Patch-Add-on entstehen können.
(iii) Für Splashtop Classroom darf die Gesamtanzahl der Splashtop Streamer, die mit Ihrem Splashtop-Konto angemeldet sind, zehn (10) nicht überschreiten.
(iv) Bei Splashtop On-Prem ist die Nutzung der Dienste auf den Plan beschränkt, den Sie abonniert haben.
(v) Bei Mirroring360-Produkten ist die maximale Anzahl der bereitgestellten Mirroring360-Software-Instanzen auf den Computern durch die Anzahl der von Ihnen erworbenen Lizenzen begrenzt.
(vi) Für Foxpass werden die Dienste als Benutzerabonnements erworben und diese Nutzung ist auf die in dem entsprechenden Bestellformular angegebene Anzahl von Benutzern beschränkt. Benutzerabonnements sind nur für bestimmte Benutzer vorgesehen und können nicht von mehr als einem Benutzer geteilt oder genutzt werden, können jedoch neuen Benutzern zugewiesen werden, die an die Stelle ehemaliger Benutzer treten, die die fortlaufende Nutzung der Dienste nicht mehr benötigen.
Splashtop kann nach eigenem Ermessen jedes Konto, das gegen diese Bestimmung verstößt, sperren oder von Ihnen verlangen, zusätzliche Arbeitsplatzlizenzen zu erwerben, um Überschreitungen zu korrigieren.
f. Software von Drittanbietern. Bestimmte Software von Drittanbietern, die in oder mit der Software bereitgestellt wird, unterliegt verschiedenen anderen Geschäftsbedingungen, die von den Lizenzgebern dieser Software von Drittanbietern auferlegt werden. Ihre Nutzung der Software von Drittanbietern unterliegt den jeweiligen Softwarelizenzen von Drittanbietern, die Sie innerhalb der Software einsehen können.
4. GEISTIGE EIGENTUMSRECHTE
Splashtop oder seine Lizenzgeber bleiben Eigentümer aller geistigen Eigentumsrechte an oder in Verbindung mit den Diensten. Nichts in diesen Bedingungen stellt eine Übertragung von Rechten an geistigem Eigentum von Splashtop auf Sie dar. Ihnen wird lediglich das Recht eingeräumt, den Dienst wie in diesen Bedingungen beschrieben zu nutzen. Sie erkennen an, dass die Dienste unveröffentlichte Informationen enthalten können und wertvolle Geschäftsgeheimnisse beinhalten, die Splashtop und/oder seinen Lizenzgebern gehören. Splashtop und/oder seine Lizenzgeber behalten sich alle Rechte an den Diensten vor, die hier nicht ausdrücklich gewährt werden. Die hierin gewährte Lizenz und Ihr Recht, die Dienste zu nutzen, enden automatisch, wenn Sie gegen irgendeinen Teil der Bedingungen verstoßen.
5. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
„Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle nicht öffentlichen geschäftlichen oder technischen Informationen von Splashtop, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen in Bezug auf Know-how oder Geschäftsgeheimnisse von Splashtop, die entweder mündlich oder schriftlich als „vertraulich“ bezeichnet werden bzw. von denen Sie wissen oder wissen sollten, dass sie von Splashtop als vertraulich oder urheberrechtlich geschützt angesehen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, vertrauliche Informationen streng vertraulich zu behandeln und nur zu nutzen, wenn dies durch diese Bedingungen ausdrücklich genehmigt wird. Sie stellen sicher, dass keine unbefugten Personen Zugang zu den vertraulichen Informationen haben. Ungeachtet des Vorstehenden umfassen vertrauliche Informationen keine Informationen, die (i) ohne Verstoß gegen die Bedingungen durch Sie öffentlich bekannt wurden; (ii) von Ihnen unabhängig und ohne Bezugnahme auf vertrauliche Informationen entwickelt wurden; oder (iii) rechtmäßig von einem Dritten ohne Einschränkung bezüglich der Offenlegung erlangt wurden.
6. WARENZEICHEN
Sie erkennen an und stimmen zu, dass der Begriff Splashtop und andere verwandte Logos und Designs, die hierunter bereitgestellt werden (zusammen die „Splashtop-Warenzeichen“), die exklusiven Warenzeichen von Splashtop sind, die in den Vereinigten Staaten und anderswo eingetragen sind, und dass Sie die Splashtop-Warenzeichen nicht verwenden oder reproduzieren dürfen, ohne zuerst eine entsprechende Lizenz von Splashtop zu erhalten. Alle anderen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken, auf die in den Diensten oder auf der Splashtop-Website verwiesen wird, sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
7. DATENSCHUTZ
Die Verwendung von Informationen, die Sie Splashtop zur Verfügung stellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Registrierungsdaten und Zahlungsinformationen, ist in der aktuellen Datenschutzrichtlinie von Splashtop festgelegt. Diese finden Sie unter (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy für Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace und Splashtop Vault sowie Foxpass; oder (2) https://www.mirroring360.com/privacy für Mirroring360-Produkte.
8. UPDATES UND SUPPORT
Splashtop kann von Zeit zu Zeit nach eigenem Ermessen und ohne Verpflichtung zur Aktualisierung der Dienste über das Internet oder andere Quellen zur Verfügung stellen. Alle diese Aktualisierungen gelten als Teil der Definition von Diensten und unterliegen diesen Bedingungen. Splashtop behält sich das Recht vor, Gebühren für zukünftige Versionen oder Updates der Dienste zu erheben. Darüber hinaus behält sich Splashtop das Recht vor, die Gebühren für Dienstleistungen mit vorheriger Ankündigung zu erhöhen. Sie werden im Voraus über alle Gebührenänderungen einschließlich des Inkrafttretensdatums benachrichtigt. Wenn Sie Ihr Abonnement nicht kündigen, bevor die neuen Gebühren in Kraft treten, gelten die aktualisierten Gebühren bei Ihrem nächsten Verlängerung der Dienste.
Wenn Splashtop Ihr Supportanbieter für die Dienstleistungen ist, können Sie (1) https://www.splashtop.com/support für Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace oder Splashtop Vault besuchen; oder (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q für Mirroring360-Produkte, um die Online-Wissensdatenbank zu nutzen oder das Splashtop-Support-Team zu kontaktieren, um technische Probleme zu lösen, die Sie möglicherweise haben. Für Foxpass können Sie für den standardmäßigen technischen Support eine E-Mail an help@foxpass.com senden. Sie haben möglicherweise auch die Möglichkeit, separat auf einem Bestellformular aufgerüstete oder Premium-Support-Services zu erwerben, um schnellere Reaktionszeiten zu erhalten.
9. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
Diese Bedingungen gelten ab dem Datum Ihrer elektronischen Annahme bis zur Kündigung Ihres Splashtop-Kontos. Sie können diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem Sie Ihr Abonnement kündigen, die Software und Dokumentation von Ihrem System entfernen, Ihr Splashtop-Konto löschen und die Nutzung der Dienste einstellen.
Splashtop-Abonnements, die über my.splashtop.com bezahlt werden, können gekündigt werden, indem Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto unter my.splashtop.com anmelden. Klicken Sie dann unter „Kontoinformationen“ auf die Registerkarte „Abonnements“ und deaktivieren Sie die automatische Verlängerung. Ihr Abonnement verlängert sich nicht mehr automatisch und Ihr Konto wird am Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums nicht automatisch belastet. Die von Ihnen gekauften Produkte bleiben bis zum Ende des aktuellen Abonnementzeitraums nutzbar.
Für Splashtop-Abonnements, die über Splashtop-Vertriebsmitarbeiter bezogen wurden (nicht direkt von Ihnen über my.splashtop.com gekauft), Sie können Ihr Abonnement kündigen, indem Sie uns gemäß Abschnitt 15(e) hier schriftlich benachrichtigen, dass Sie nicht verlängern möchten, und dies spätestens dreißig (30) Tage vor der automatischen Verlängerung absenden. Reduzierungen der Lizenzmengen oder Service-Level für Abonnements müssen ebenfalls schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor der Verlängerung beantragt werden. Wenn keine rechtzeitige Mitteilung erfolgt, werden die bestehenden Mengen unverändert erneuert.
Für Foxpass können Sie Ihr Abonnement kündigen, indem Sie Splashtop mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der aktuellen Abonnementlaufzeit gemäß Abschnitt 15(e) hier schriftlich benachrichtigen. Reduzierungen der Lizenzmengen oder Dienststufen für Abonnements müssen ebenfalls mindestens dreißig (30) Tage vor der Verlängerung schriftlich beantragt werden. Wenn keine rechtzeitige Benachrichtigung erfolgt, werden die bestehenden Mengen unverändert verlängert.
Splashtop kann diese Bedingungen und Ihr Abonnement, Ihre Lizenz und Ihr Recht auf die Dienste sofort kündigen, wenn (i) Sie gegen diese Bedingungen verstoßen; (ii) Sie als juristische Person Insolvenz anmelden, sich in einem Insolvenzverfahren befinden oder anderweitig zahlungsunfähig sind; oder (iii) Splashtop nach eigenem Ermessen beschließt, die Dienste nicht mehr anzubieten; in diesem Fall wird Splashtop Sie nach Möglichkeit im Voraus benachrichtigen und Ihnen alternative Pläne oder Optionen zur Verfügung stellen, um Unannehmlichkeiten zu minimieren, die durch eine solche Beendigung verursacht werden können. Splashtop haftet nicht für Schäden, die sich aus einer Kündigung dieser Bedingungen ergeben, wie hierin vorgesehen. Bei Kündigung dieser Bedingungen: (a) enden alle hierunter gewährten Lizenzrechte automatisch ohne weitere Benachrichtigung an Sie; und (b) stellen Sie den Zugriff auf die Dienste sowie deren Nutzung unverzüglich ein und vernichten die Software und Dokumentation sowie alle Kopien davon.
Die Abschnitte 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12 und 15 behalten auch nach Ablauf oder Kündigung dieser Bedingungen ihre volle Gültigkeit.
Im Falle einer Kündigung (niederländisch „ontbinding“) wird die Zahlung für die Ihnen bereits erbrachten Dienste nicht zurückerstattet oder rückgängig gemacht. Beträge, die Splashtop vor der Kündigung im Zusammenhang mit den Ihnen gemäß diesen Bedingungen erbrachten Diensten in Rechnung gestellt hat, bleiben von der Kündigung unberührt und werden zum Zeitpunkt der Kündigung sofort fällig und zahlbar.
10. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
Die Dienste, die Software, deren Updates, die Dokumentation und die Informationen werden „wie besehen“ ohne jegliche Garantie zur Verfügung gestellt. Splashtop lehnt im eigenen Namen und im Namen seiner Lizenzgeber jede ausdrückliche, stillschweigende, gesetzliche oder sonstige Gewährleistung ab, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen und den von Splashtop zur Verfügung gestellten Mustern, Spezifikationen oder Vorschlägen ergibt, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Gewährleistung der Marktgängigkeit, der Eignung für einen bestimmten Zweck und der Nichtverletzung von Rechten Dritter. Splashtop übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit, zufriedenstellende Qualität der Dienste oder dafür, dass die Dienste frei von Mängeln sind, fehlerfrei oder ununterbrochen laufen, Ihren Anforderungen entsprechen, frei von Viren sind oder dass Splashtop alle Fehler korrigieren wird. Sie nehmen zur Kenntnis und erklären sich damit einverstanden, dass das Herunterladen oder anderweitiges Erlangen jeglichen Materials oder jeglicher Daten durch die Nutzung der Dienste auf Ihr eigenes Risiko erfolgt und dass Sie allein für jegliche Schäden an Ihrem Computersystem oder Datenverluste verantwortlich sind, die aus dem Herunterladen solchen Materials und/oder solcher Daten resultieren.
11. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
Die Haftung von Splashtop für das zurechenbare Versäumnis (auf Niederländisch „toerekenbare tekortkoming“), den Vertrag zu erfüllen, eine unerlaubte Handlung (auf Niederländisch „onrechtmatige daad“) oder anderweitig ist ausgeschlossen. soweit dies durch eine zwingende oder unabdingbare Rechtsvorschrift erlaubt ist.
Ungeachtet des Vorstehenden gilt für den Fall, dass Splashtop aufgrund zwingender Rechtsvorschriften für Schäden haftbar gemacht wird, die aus einem zurechenbaren Versäumnis (auf Niederländisch „toerekenbare tekortkoming“), die Vereinbarung zu erfüllen, einer rechtswidrigen Handlung (auf Niederländisch „onrechtmatige daad“) oder anderweitig entstanden sind: Die Gesamthaftung von Splashtop, seinen Lizenzgebern oder Lieferanten ist auf direkte Schäden und auf den Gesamtbetrag beschränkt, der in den zwölf (12) Monaten vor den Ereignissen, die den Anspruch begründen, für die Dienste an Splashtop gezahlt wurde.
Als direkte Schäden gelten ausschließlich:
a. Sachschäden („zaakschade“);
b. angemessene Kosten, die Ihnen entstehen würden, um die Leistung von Splashtop mit diesen Bedingungen in Einklang zu bringen, es sei denn, die Vereinbarung wird von Ihnen oder in Ihrem Namen aufgehoben („ontbonden“);
c. angemessene Kosten, die Ihnen im Zusammenhang mit der Ermittlung der Ursache und des Umfangs des Schadens entstanden sind, sofern sich die Ermittlung auf direkte Schäden bezieht; und
d. angemessene Kosten zur Vermeidung oder Minderung von Schäden, soweit sie sich auf direkte Schäden beziehen.
Splashtop haftet nicht für andere als unmittelbare Schäden, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ergeben, wie z. B. indirekte Schäden, Folgeschäden, Datenverluste und/oder -beschädigungen, entgangener Gewinn und entgangene Einnahmen, Geschäftsverluste, entgangene Einsparungen oder andere ähnliche finanzielle Verluste oder Verlust des Firmenwerts oder des guten Rufs, Schäden infolge von Ansprüchen Dritter oder andere beiläufige, indirekte, oder exemplarische Schäden jeglicher Art sowie Bußzahlungen, sind ausgeschlossen.
Die in den vorstehenden Absätzen dieses Artikels genannten Einschränkungen gelten nicht, wenn und soweit der Schaden die Folge von Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit („opzet“) seitens Splashtop ist.
Jeder Schadensersatzanspruch gegen Splashtop erlischt nach zwölf (12) Monaten ab dem ersten Auftreten des Anspruchs.
12. SCHADENERSATZ
Sie stimmen hiermit zu, Splashtop sowie seine verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Direktoren, Eigentümer, Informationsanbieter, Vertreter, Lizenznehmer und Lizenzgeber (die „freigestellten Parteien“) auf Ihre alleinigen Kosten schadlos zu halten und gegen jegliche Verbindlichkeiten, Ansprüche, Kosten, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, zu verteidigen, die den freigestellten Parteien im Zusammenhang mit Forderungen, Ansprüchen, Prozessen, Klagen oder Verlusten entstehen, sofern diese sich aus Folgendem ergeben: (a) einem Verstoß Ihrerseits gegen diese Bedingungen oder aus Ansprüchen im Zusammenhang mit Ihrem Splashtop-Konto; (b) Betrug oder Manipulation durch Sie; (c) Ansprüche, Klagen oder Vorwürfe Dritter wegen Rechtsverletzung auf der Grundlage von Informationen, Daten, Dateien oder anderen von Ihnen übermittelten Inhalten; oder (d) Ansprüche wegen Kreditkartenbetrugs, die auf von Ihnen freigegebenen Informationen beruhen. Sie erklären sich damit einverstanden, sich nach besten Kräften zu bemühen, mit Splashtop bei der Verteidigung gegen Forderungen, Ansprüche, Prozesse oder Klagen zusammenzuarbeiten. Splashtop behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten die ausschließliche Verteidigung in allen Angelegenheiten zu übernehmen, die ansonsten unter Ihre Schadensersatzverantwortung fallen würden.
13. NUTZUNG MIT HOHEM RISIKO
Sie erkennen hiermit an, dass die Dienste nicht für den Zugang zu und/oder die Nutzung bei oder während risikoreicher Aktivitäten konzipiert oder vorgesehen sind und nicht in Verbindung mit Systemen genutzt werden dürfen, bei denen bei einer Fehlfunktion vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie zu Personenschäden, Tod oder Schäden an Eigentum, Umwelt oder Geschäft führen. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen die Dienste nicht in Verbindung mit einem Lebenserhaltungssystem genutzt werden. Splashtop und seine Lizenzgeber lehnen hiermit ausdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Eignung für solche Zwecke ab. Sie erklären sich damit einverstanden, Splashtop und seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber von jeglichen Ansprüchen oder Verlusten freizustellen, die sich aus jedweder der vorgenannten Nutzungen der Dienste ergeben.
14. ZAHLUNGEN UND STEUERPFLICHT
Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen erklären Sie sich damit einverstanden, fällige Zahlungen an Splashtop pünktlich zu leisten, einschließlich (sofern zutreffend) aller Steuern, Zölle und Gebühren. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle von Splashtop angegebenen Preise und Gebühren ohne Steuern und behördliche Gebühren. Gegebenenfalls werden auf den von Splashtop elektronisch ausgestellten Rechnungen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Steuern und behördliche Gebühren erhoben. Splashtop berechnet die Höhe der fälligen Steuern nach eigenem Ermessen.Die erhobenen Steuern und behördlichen Gebühren können ohne Vorankündigung geändert werden.
Splashtop behält sich das Recht vor, die Preise für Splashtop-Dienste auf der Grundlage des geografischen Standorts des Benutzers oder der tatsächlichen Nutzung der Dienste festzulegen. Die Preise können je nach Standort variieren. Der Kaufort muss mit dem tatsächlichen Wohnort des Benutzers und dem Ort übereinstimmen, an dem die Dienste hauptsächlich genutzt und bereitgestellt werden. Splashtop behält sich das Recht vor, Ihren Standort zu überprüfen. Sollte festgestellt werden, dass die Preise für Ihren Kauf von Splashtop-Diensten falsch angewendet wurden, sei es aus Versehen oder aufgrund Ihres Verhaltens, werden Ihre Preise für Splashtop-Dienste entsprechend aktualisiert und alle Beträge, die gemäß den Standardpreisen fällig gewesen wären, werden sofort fällig und zahlbar innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Benachrichtigung.
Splashtop kann die Dienste in Ihrem Splashtop-Konto aufgrund von Zahlungsverzug aussetzen oder kündigen, und Sie stimmen zu, Splashtop alle angemessenen Kosten und Ausgaben zu erstatten, die bei der Einziehung dieser säumigen Beträge entstehen.
Rückbuchungen; Zahlungsrückerstattungen; Laufzeitanpassungen. Wenn eine Zahlung für die Dienstleistungen einer Zahlungsrückbuchung unterliegt, dann (a) wird der mit dieser Zahlung verbundene Abonnementzeitraum (oder ein Teil davon) als unbezahlt betrachtet und kann von Splashtop als unbezahlter Zugriffszeitraum behandelt werden, und (b)
Splashtop kann nach eigenem Ermessen den Zugang zu den mit dem betroffenen Splashtop Account verknüpften Diensten aussetzen, einschränken oder beenden.
Wenn Sie nach einer Zahlungsrückbuchung ein Abonnement erwerben, verlängern oder reaktivieren (einschließlich über eine andere Zahlungsmethode oder einen anderen Kanal), autorisieren Sie Splashtop, den Zeitraum des Unbezahlten Zugangs ganz oder teilweise auf das neue oder verlängerte Abonnement anzurechnen, einschließlich durch Verkürzung der Abonnementlaufzeit und/oder Anpassung des entsprechenden Verlängerungsdatums, um diesen vorherigen unbezahlten Zugang zu berücksichtigen. Sie bestätigen und stimmen zu, dass eine solche Anpassung dazu gedacht ist, frühere nicht bezahlte Zugriffe auszugleichen und keine Gebühr, Strafe oder Zuschlag darstellt.
15. ALLGEMEINES
a. Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Splashtop in Bezug auf Ihre Nutzung der Dienste dar. Durch die Annahme dieser Bedingungen erkennen Sie ausdrücklich an, dass diese Bedingungen alle vorherigen oder gleichzeitigen Vereinbarungen, Mitteilungen und/oder Absprachen bezüglich Ihrer Nutzung der Dienste, ob schriftlich oder mündlich, ersetzen. Splashtop ist unter keinen Umständen an eine Bestimmung im Rahmen einer Bestellung, Quittung, Annahme, Bestätigung, Korrespondenz oder anderweitig gebunden, unabhängig davon, ob in diesen Bedingungen dazu Stellung bezogen wird oder nicht, es sei denn, Splashtop stimmt der Bestimmung ausdrücklich schriftlich zu.
b. Wenn eine Bestimmung dieser Bedingungen für ungültig, rechtswidrig oder nicht durchsetzbar befunden wird, wird diese Bestimmung im gesetzlich zulässigen Umfang durchgesetzt und die übrigen Bestimmungen bleiben davon unberührt. Die ungültige Bestimmung wird von Splashtop durch eine andere Bestimmung ersetzt, die in allen Punkten gültig ist und der Wirkung der ersetzten Bestimmung so nahe wie möglich kommt.
c. Diese Bedingungen unterliegen ausschließlich den Gesetzen der Niederlande und werden in Übereinstimmung mit diesen ausgelegt. Alle Kontroversen, Streitigkeiten oder Ansprüche, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung oder deren Verletzung ergeben und die nicht gütlich von den Parteien beigelegt werden, werden ausschließlich und endgültig vom zuständigen Zivilgericht in Amsterdam, Niederlande, entschieden, sofern gesetzlich nicht anders vorgeschrieben.
d. Sie dürfen diese Bedingungen sowie Rechte oder Pflichten aus diesen Bedingungen nicht abtreten oder übertragen. Jede Abtretung oder Übertragung dieser Bedingungen, die im Widerspruch zu diesen Bedingungen erfolgt, ist null und nichtig. Vorbehaltlich des Vorstehenden sind diese Bedingungen für die jeweiligen Rechtsnachfolger und zugelassenen Abtretungsempfänger der Parteien bindend und kommen ihnen zugute. Splashtop kann seine Rechte gemäß diesen Bedingungen ohne Ihr Zutun an seine verbundenen Unternehmen und an jeden Nachfolger durch Fusion, Erwerb, Konsolidierung, Reorganisation oder Verkauf aller oder eines Großteils seiner Vermögenswerte, auf die sich diese Bedingungen beziehen, übertragen. In einem solchen Fall verweist „Splashtop“ in diesen Bedingungen auf den jeweiligen Abtretungsempfänger.
e. Mitteilungen von Splashtop an Sie können an die E-Mail-Adresse gesendet werden, die Sie während des Online-Registrierungsprozesses angegeben haben, oder auf andere Weise, die Splashtop nach eigenem Ermessen als angemessen betrachtet, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Alle Mitteilungen von Ihnen an Splashtop bezüglich dieser Bedingungen müssen schriftlich erfolgen und (i) per E-Mail an legal@splashtop.com oder eine andere von Splashtop für rechtliche Mitteilungen bestimmte E-Mail-Adresse oder (ii) per Expressversand oder eingeschriebener Post an die hier angegebene Adresse von Splashtop gesendet werden. Ungeachtet des Vorstehenden, jede Mitteilung über die Nichtverlängerung oder Reduzierung der Lizenzmengen muss per E-Mail an sales@splashtop.com gesendet werden. Mitteilungen gelten als zugestellt, sobald Splashtops Empfangsbestätigung per E-Mail vorliegt oder bei bestätigter Lieferung durch einen Expresskurier oder per Einschreiben.
f. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Sammelklagen gegen Splashtop, seine Mitarbeiter oder seine verbundenen Unternehmen einzureichen und nicht an solchen teilzunehmen. Sie stimmen zu, dass Sie keine Ansprüche gemäß diesen Bedingungen mehr als zwei (2) Jahre nach Ablauf oder Kündigung dieser Bedingungen geltend machen werden. Kein Verzicht auf die Durchsetzung einer Bestimmung und keine Zustimmung zu einer Handlung durch Splashtop stellt einen Verzicht auf die Durchsetzung einer anderen Bestimmung oder eine Zustimmung zu einer anderen Handlung dar, unabhängig davon, ob sie ähnlich ist oder nicht. Kein Verzicht oder keine Zustimmung von Splashtop stellt einen fortgesetzten Verzicht oder eine fortgesetzte Zustimmung dar, außer in dem Umfang, der von Splashtop ausdrücklich schriftlich festgelegt wurde.
g. Sie erkennen an, dass Splashtop möglicherweise Dritten, einschließlich Wettbewerbern von Ihnen, Software, Lösungen und Dienste bereitstellt, die mit der Software, den Lösungen und Diensten, die Ihnen hierunter bereitgestellt werden, identisch sind oder diesen ähneln.
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Zuletzt aktualisiert: 15. April 2026