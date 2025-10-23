Terms of Service

Nutzungsbedingungen
Diese Vereinbarung kann in verschiedene Sprachen übersetzt werden. Im Falle von Konflikten oder Unstimmigkeiten zwischen der englischen Version und einer Übersetzung hiervon ist stets die englische Version maßgebend.
Diese Bedingungen gelten für Kunden in unserer globalen Serviceregion (unter Verwendung von my.splashtop.com, my.vault.splashtop.com, [YOUR COMPANY NAME].us.ssw.splashtop.com, console.foxpass.com, console.foxpass.eu und/oder console.au.foxpass.com). Die EU-Nutzungsbedingungen gelten für Kunden, die unsere EU-Serviceregion nutzen (unter Verwendung von my.splashtop.eu, eu.vault.splashtop.com und/oder [YOUR COMPANY NAME].eu.ssw.splashtop.com).
Diese Nutzungsbedingungen („Bedingungen“) zwischen Ihnen (nachstehend definiert) und Splashtop (nachstehend definiert) beschreiben die Bedingungen und Konditionen Ihrer Nutzung der Dienste von Splashtop (nachstehend definiert). DURCH DAS ABSCHLIEßEN DES ELEKTRONISCHEN ANNAHMEPROZESSES BESTÄTIGEN SIE, DASS SIE (i) MINDESTENS 18 JAHRE ALT SIND UND (ii) ALLE DIESE BEDINGUNGEN GELESEN, VERSTANDEN UND SICH DAMIT EINVERSTANDEN ERKLÄREN, DURCH ALLE DIESE BEDINGUNGEN GEBUNDEN ZU SEIN. WENN SIE DIESE BEDINGUNGEN IM NAMEN EINES UNTERNEHMENS ODER EINER ANDEREN RECHTSPERSON EINGEHEN, VERSICHERN SIE, DASS SIE DIE BEFUGNIS HABEN, EIN SOLCHES UNTERNEHMEN ODER EINE SOLCHE RECHTSPERSON AN DIESE BEDINGUNGEN ZU BINDEN, IN DIESEM FALL BEZIEHEN SICH DIE BEGRIFFE „SIE“ ODER „IHR/E“ GEMÄß DERDEFINITION HIERIN AUF EINE SOLCHE RECHTSPERSON. WENN SIE NICHT MIT ALLEN BEDINGUNGEN EINVERSTANDEN SIND, FÜHREN SIE DEN ELEKTRONISCHEN ANNAHMEPROZESS NICHT FORT UND IHR REGISTRIERUNGSPROZESS WIRD ABGEBROCHEN.
Splashtop behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen, Teile dieser Bedingungen von Zeit zu Zeit ohne vorherige Ankündigung an Sie zu ändern, hinzuzufügen oder zu löschen, und Sie erklären sich damit einverstanden, an solche geänderten Bedingungen gebunden zu sein. Die aktuellste Version der Bedingungen kann unter https://www.splashtop.com/legal/terms-of-service eingesehen werden.
1. DEFINITIONEN
„Affiliate“ bedeutet jede jetzt oder zukünftig existierende Entität, die direkt oder indirekt, durch einen oder mehrere Vermittler, Splashtop kontrolliert, von Splashtop kontrolliert wird oder mit Splashtop unter gemeinsamer Kontrolle steht, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Foxpass Inc. Für die Zwecke dieser Definition bedeutet „Kontrolle“ den direkten oder indirekten Besitz der Befugnis, die Leitung und Richtlinien einer Entität zu bestimmen oder zu lenken, sei es durch den Besitz von stimmberechtigten Wertpapieren, durch Vertrag oder auf andere Weise. Eine Entität wird nur solange als „Affiliate“ betrachtet, wie sie der vorstehenden Definition entspricht.
“Dokumentation” bedeutet alle elektronischen oder gedruckten Materialien, die zusammen mit der Software und/oder den Dienstleistungen bereitgestellt werden und Anweisungen zur Installation, Bedienung, Wartung und Nutzung enthalten und von Zeit zu Zeit von Splashtop aktualisiert werden können.
„Rechte an geistigem Eigentum“ bedeutet alle geistigen Eigentumsrechte oder ähnliche Eigentumsrechte, einschließlich (a) Patentrechte und Gebrauchsmuster, (b) Urheberrechte und Datenbankrechte, (c) Marken, Handelsnamen, Domainnamen und Aufmachungen und der damit verbundene Goodwill, (d) Geschäftsgeheimnisse, (e) Maskenarbeiten und (f) Rechte an Industriedesigns; in jedem Fall einschließlich aller Registrierungen, Anmeldungen zur Registrierung und Erneuerungen sowie Erweiterungen der vorgenannten Rechte in jeder Gerichtsbarkeit weltweit.
„Lizenzierter Benutzer“ bezeichnet eine Person mit einer gültigen Arbeitsplatzlizenz für die Produktlinie Splashtop Personal, Splashtop Business, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, die Mirroring360-Produktlinie, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault oder Foxpass. Die Splashtop Business-Produktlinie umfasst derzeit Splashtop Remote Access, Splashtop Remote Support, Splashtop SRS Premium und Splashtop Enterprise (zusammen die „Splashtop Business-Produkte“). Die Mirroring360-Produktlinie umfasst derzeit Mirroring360 und Mirroring360 Pro (zusammen die „Mirroring360-Produkte“).
„Schadhafter Code“ bedeutet Viren, Würmer, Time-Bombs, Trojaner und andere schädliche oder bösartige Codes, Dateien, Skripte, Agenten oder Programme.
„Open Source Software“ bedeutet alle Software, die unter der GNU Affero General Public License (AGPL), GNU General Public License (GPL), GNU Lesser General Public License (LGPL), Mozilla Public License (MPL), Apache License, BSD-Lizenzen oder einer anderen Lizenz verfügbar ist, die von der Open Source Initiative (www.opensource.org) genehmigt wurde.
“Zahlungsumkehr” bedeutet jede Rückerstattung von Geldern für eine Transaktion im Zusammenhang mit den Dienstleistungen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf eine Rückbuchung, Zahlungsstreit, Umkehrung, Stornierung oder Rückerstattung, die dazu führt, dass Splashtop den geltenden Zahlungsbetrag nicht erhält oder nicht behält.
„Services“ bedeutet die von Splashtop oder einem Splashtop-Partner gemäß diesen Bedingungen an Sie bereitgestellten Dienstleistungen und zugehörige Software, einschließlich Splashtop Personal, der Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, der Mirroring360-Produkte, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault oder Foxpass. Services umfassen auch jegliche Standard-Support- und Wartungsdienste, die von Splashtop oder seinen Partnern gemäß diesen Bedingungen angeboten werden.
„Software“ bezeichnet bestimmte Softwareanwendungen im Objektcodeformat, die Sie benötigen, um die Dienste zu nutzen, und die Ihnen gemäß diesen Bedingungen im Rahmen einer Lizenz zur Verfügung gestellt werden.
“Splashtop” bedeutet Splashtop Inc., seine hier definierten Tochtergesellschaften, sowie seine Rechtsnachfolger und Abtretungsempfänger.
„Splashtop-Konto“ bedeutet ein bei Splashtop erstelltes Benutzerkonto, das Sie mit einem Benutzernamen und Passwort eindeutig identifiziert.
„Drittanbieter-Software“ bedeutet bestimmte Software, die Splashtop von Dritten lizenziert und Ihnen im Zusammenhang mit den Diensten zur Verfügung gestellt wird und in die Software integriert ist.
„Unbezahlter Zugriffszeitraum“ bezeichnet jeden Zeitraum, in dem auf die Dienste zugegriffen wird, der mit einer Zahlungsrückbuchung korrespondiert.
„Sie, Ihnen oder Ihr“ bezeichnet Sie als lizenzierten Benutzer bzw. Mitarbeiter oder Vertreter einer juristischen Person, die befugt ist, diese juristische Person zu vertreten und rechtlich an diese Bedingungen zu binden.
2. ONLINE-REGISTRIERUNG (Die Unterabschnitte a. und b. unten gelten nicht für Splashtop On-Prem)
Um die Dienste nutzen zu können, müssen Sie möglicherweise den Online-Registrierungsprozess abschließen, einschließlich der elektronischen Zustimmung zu diesen Bedingungen. Splashtop kann Ihre Online-Registrierung nach eigenem Ermessen ablehnen und ist nicht verpflichtet, einen Grund für die Ablehnung anzugeben.
a. Registrierungsdaten. Im Rahmen des Online-Registrierungsprozesses für ein Splashtop-Konto erhebt Splashtop bestimmte Informationen über Sie („Registrierungsdaten“). Alle von Ihnen bereitgestellten Registrierungsdaten müssen aktuell, vollständig und korrekt sein und Sie sind allein dafür verantwortlich, die Registrierungsdaten bei Bedarf zu aktualisieren. Splashtop kann alle Rechte auf Zugriff, Empfang, Nutzung und Lizenzierung der Dienste kündigen, wenn (i) Splashtop feststellt, dass Ihre Registrierungsdaten unvollständig, ungenau oder nicht aktuell sind, oder (ii) Splashtop nach eigenem Ermessen feststellt, dass Sie nicht der richtige Benutzer der Dienste sind.
b. Passwörter. Mit Ausnahme von Splashtop Secure Workspace und Splashtop Vault müssen Sie im Rahmen des Online-Registrierungsprozesses Ihre E-Mail-Adresse als Benutzernamen verwenden und ein Passwort für den Zugriff auf Ihr Splashtop-Konto wählen. Sie sind vollständig verantwortlich für die Geheimhaltung Ihres Passworts und verpflichten sich, alle Ihre Passwörter sorgfältig zu schützen. Sie sind allein verantwortlich für alle Aktivitäten, die unter Ihrem Splashtop-Konto stattfinden, und verpflichten sich, Splashtop unverzüglich über jede unbefugte Nutzung Ihres Splashtop-Kontos oder jede andere Sicherheitsverletzung zu informieren. Darüber hinaus sind Sie allein verantwortlich dafür, die Zustimmung Ihrer Benutzer einzuholen, bevor Sie Inhalte von deren Geräten über die Dienste sammeln, übertragen oder weiterleiten. Splashtop haftet nicht für Verluste, die Ihnen durch die Nutzung Ihres Splashtop-Kontos durch Dritte entstehen, sei es mit oder ohne Ihr Wissen. Sie können haftbar gemacht werden für Verluste, die Splashtop oder einer anderen Partei durch die Nutzung Ihres Splashtop-Kontos durch Dritte entstehen, sei es mit oder ohne Ihr Wissen, oder durch Ihre Nichteinhaltung der in diesem Abschnitt festgelegten Bedingungen.
c. Sicherheit. Splashtop unternimmt wirtschaftlich vertretbare Anstrengungen, um angemessene administrative, physische und technische Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz der Sicherheit, Vertraulichkeit und Integrität von Registrierungsdaten aufrechtzuerhalten. Ungeachtet des Vorstehenden erkennen Sie an, dass ungeachtet der von Splashtop eingesetzten Sicherheitsvorkehrungen die Nutzung des Internets oder die Verbindung zum Internet unbefugten Dritten die Möglichkeit bietet, diese Vorsichtsmaßnahmen zu umgehen und sich illegal Zugang zu den Diensten und Registrierungsdaten zu verschaffen. Splashtop kann und wird nicht garantieren, dass die Vertraulichkeit, Sicherheit, Integrität oder Authentizität von Informationen, die über ein System übertragen oder dort gespeichert werden, das mit dem Internet verbunden oder über das Internet oder anderweitig zugänglich ist, übertragen oder gespeichert werden, oder dass solche Sicherheitsvorkehrungen angemessen oder ausreichend sind.
d. Abonnement zur Nutzung der Software. Wenn Sie sich für die Nutzung der Dienste anmelden, erklären Sie sich mit den Verkaufsbedingungen von Splashtop einverstanden, die unter
(1) https://www.splashtop.com/legal/terms-of-sale für Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault oder Foxpass; oder
(2) https://www.mirroring360.com/terms/sale für Mirroring360-Produkte verfügbar sind.
d. Test- und Aktionsangebote. Von Zeit zu Zeit kann Splashtop bestimmte Test- und/oder Aktionsangebote bereitstellen. Splashtop behält sich das Recht vor, Test- oder Aktionsangebote nach eigenem Ermessen und ohne Vorankündigung zu ändern oder einzustellen. Alle Test- oder Aktionsangebote sind auf ein (1) Angebot pro Kunde beschränkt und können nicht mit anderen Angeboten kombiniert werden.
3. ZAHLUNGEN UND STEUERPFLICHT
Durch die Zustimmung zu diesen Bedingungen erklären Sie sich damit einverstanden, fällige Zahlungen an Splashtop pünktlich zu leisten, einschließlich (sofern zutreffend) aller Steuern, Zölle und Gebühren. Sofern nicht anders angegeben, verstehen sich alle von Splashtop angegebenen Preise und Gebühren ohne Steuern und behördliche Gebühren. Gegebenenfalls werden auf den von Splashtop elektronisch ausgestellten Rechnungen gemäß den örtlichen Gesetzen und Vorschriften Steuern und behördliche Gebühren erhoben. Splashtop berechnet die Höhe der fälligen Steuern nach eigenem Ermessen. Die erhobenen Steuern und behördlichen Gebühren können ohne Vorankündigung geändert werden.
Splashtop erhebt Umsatzsteuer in den folgenden Bundesstaaten: AZ, CO, CT, DC, GA, HI, KY, LA, MA, MD, MI, NJ, NM, NY, NC, OH, PA, RI, SC, SD, TN, TX, UT, WA, WI & WV.
Steuerbefreiungen. Wenn Sie von Steuern oder Gebühren befreit sind, sind Sie dafür verantwortlich, Splashtop alle entsprechenden Steuerbefreiungsbescheinigungen und/oder andere Dokumentationen zur Zufriedenheit der zuständigen Steuerbehörden bereitzustellen, um diesen Befreiungsstatus zu belegen. Splashtop behält sich das Recht vor, Steuerbefreiungsdokumentationen zu überprüfen und zu validieren.
Zahlung von Steuern und Gebühren. Sie zahlen an Splashtop alle anfallenden Steuern und Gebühren. Sie sind allein dafür verantwortlich, alle Steuern und Gebühren zu zahlen, die durch die Bereitstellung der Services von Splashtop an Sie entstehen. Wenn Sie verpflichtet sind, Steuern und Gebühren zu zahlen, müssen Sie diese Beträge ohne Kürzung oder Aufrechnung der an Splashtop zu zahlenden Beträge zahlen, und Sie tragen und zahlen einen zusätzlichen Betrag, der erforderlich ist, um sicherzustellen, dass Splashtop den vollen Zahlungsbetrag erhält, wie wenn keine solche Kürzung oder Aufrechnung erforderlich wäre.
Steuerbestimmung. Die Steuerbestimmung basiert im Wesentlichen auf dem Ort, an dem Sie Ihr Unternehmen gegründet haben, oder für Einzelpersonen dort, wo diese Person dauerhaft wohnt. Splashtop behält sich das Recht vor, diesen Standort mit anderen verfügbaren Beweismitteln abzugleichen, um zu validieren, ob Ihr Standort korrekt ist. Sollte Ihr Standort ungenau sein, behält sich Splashtop das Recht vor, Ihnen alle ausstehenden Steuern und Gebühren in Rechnung zu stellen.
Splashtop behält sich das Recht vor, die Preise für Splashtop-Dienste auf der Grundlage des geografischen Standorts des Benutzers oder der tatsächlichen Nutzung der Dienste festzulegen. Die Preise können je nach Standort variieren. Der Kaufort muss mit dem tatsächlichen Wohnort des Benutzers und dem Ort übereinstimmen, an dem die Dienste hauptsächlich genutzt und bereitgestellt werden. Splashtop behält sich das Recht vor, Ihren Standort zu überprüfen. Sollte festgestellt werden, dass die Preise für Ihren Kauf von Splashtop-Diensten falsch angewendet wurden, sei es aus Versehen oder aufgrund Ihres Verhaltens, werden Ihre Preise für Splashtop-Dienste entsprechend aktualisiert und alle Beträge, die gemäß den Standardpreisen fällig gewesen wären, werden sofort fällig und zahlbar innerhalb von dreißig (30) Tagen nach Benachrichtigung.
Splashtop kann die Dienste in Ihrem Splashtop-Konto aufgrund von Zahlungsverzug aussetzen oder kündigen, und Sie stimmen zu, Splashtop alle angemessenen Kosten und Ausgaben zu erstatten, die bei der Einziehung dieser säumigen Beträge entstehen.
Rückbuchungen; Zahlungsrückerstattungen; Vertragsanpassungen. Falls eine Zahlung für die Dienste einer Zahlungsrückbuchung unterliegt, wird (a) der mit dieser Zahlung verbundene Abonnementzeitraum (oder ein Teil davon) als unbezahlt betrachtet und kann von Splashtop als unbezahlter Zugriffszeitraum behandelt werden, und (b)
Splashtop kann nach eigenem Ermessen den Zugang zu den mit dem betroffenen Splashtop Account verknüpften Diensten aussetzen, einschränken oder beenden.
Wenn Sie nach einer Zahlungsrückbuchung ein Abonnement erwerben, verlängern oder reaktivieren (auch über eine andere Zahlungsmethode oder einen anderen Kanal), ermächtigen Sie Splashtop, einen Teil oder das gesamte offene Zugriffszeitfenster auf das neue oder verlängerte Abonnement anzurechnen, indem die Laufzeit des Abonnements verkürzt und/oder das zutreffende Verlängerungsdatum angepasst wird, um diesen früheren unbezahlten Zugang zu berücksichtigen. Sie bestätigen und stimmen zu, dass eine solche Anpassung dazu dient, nicht bezahlten vorherigen Zugang auszugleichen und keine Gebühr, Strafe oder Aufschlag darstellt.
4. ENDBENUTZER-LIZENZVEREINBARUNG
Diese Endbenutzer-Lizenzbedingungen gewähren Ihnen ein Recht und eine Lizenz zur Nutzung der Software unter bestimmten Einschränkungen, Bedingungen und Konditionen („EULA“). Sie erklären sich damit einverstanden, an diese EULA gebunden zu sein, bevor Sie die Software verwenden.
a. Lizenzgewährung. Ihnen wird eine nicht übertragbare, nicht unterlizenzierbare, nicht exklusive Lizenz zur Nutzung der Software und Dokumentation gewährt, vorbehaltlich Ihrer vollständigen Einhaltung dieses Abschnitts 4.
b. Kommerzielle Nutzung. Die Splashtop Business-Produkte, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem und Mirroring360-Produkte sind vollständig lizenziert für den kommerziellen Einsatz in einer professionellen Umgebung. Splashtop Personal ist ausschließlich für den nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt, d. h. verwenden Sie es, um auf Ihre persönlichen Computer zuzugreifen, die nicht arbeitsbezogenen Zwecken dienen. Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault und Foxpass können entweder für kommerzielle oder nicht-kommerzielle Zwecke lizenziert werden.
c. Softwareeinschränkungen. Sie dürfen nicht direkt oder indirekt, noch dürfen Sie eine andere Person veranlassen oder erlauben: (i) ganz oder teilweise zu kopieren, zu reproduzieren, zu übertragen, abgeleitete Werke zu erstellen, zu übersetzen, zurückzuentwickeln, zu zerlegen, zu dekompilieren oder anderweitig zu versuchen, den Quellcode oder die zugrunde liegenden Ideen oder Algorithmen von Splashtop abzuleiten; (ii) die Software zu verändern, zu modifizieren oder darauf basierende abgeleitete Werke zu erstellen, oder Teile davon zu entfernen; (iii) Urheberrechtshinweise oder andere Eigentumsrechte, die von Splashtop auf oder in jeglicher Software oder Dokumentation angebracht oder eingebettet wurden, zu entfernen, zu verändern, zu verdecken oder zu verschleiern; (iv) Ihre Rechte zur Nutzung der Software oder Dokumentation zu verkaufen, weiterzuverkaufen, zu vermieten, zu verleasen, zu verleihen, zu verteilen, abzutreten oder anderweitig zu übertragen oder diese für ein kommerzielles Timesharing, zur Vermietung, für die Nutzung als Dienstleistungszentrum oder jede andere Nutzungsform zum Vorteil einer anderen Person oder Einheit als Ihnen zu verwenden; (v) die Software oder Komponenten davon für illegale Zwecke zu verwenden; oder (vi) die Software oder Dokumentation oder Komponenten davon zu verwenden, um Kopierschutz-Umgehungsvorrichtungen zu ermöglichen oder in irgendeiner Weise Urheberrechte, Kopierschutzschemata oder Kopierrichtlinien zu verletzen oder zu umgehen; (vii) Bewertungen der Dienste ohne vorherige schriftliche Zustimmung von Splashtop zu veröffentlichen oder Dritten bekanntzugeben; (viii) die Dienste für andere als ihre vorgesehenen Zwecke zu verwenden; (ix) die Integrität oder Leistung der Dienste zu beeinträchtigen oder zu stören; (x) jegliche Open Source Software in die Dienste einzubringen; (xi) unberechtigten Zugriff auf die Dienste oder verwandte Systeme oder Netzwerke zu erlangen; (xii) die Dienste, Software oder Dokumentation zu benutzen, zu lizenzieren oder darauf zuzugreifen, wenn Sie (oder einer Ihrer Benutzer) ein direkter Konkurrent von Splashtop sind, oder um die Verfügbarkeit, Leistung oder Funktionalität der Dienste oder Software zu überwachen oder für Benchmarking, Wettbewerbsanalysen oder andere Wettbewerbszwecke; oder (xiii) die Dienste, Software oder Dokumentation zu verwenden, um verletzendes, gesetzeswidriges, diffamierendes oder unerlaubtes Material zu speichern oder zu übertragen, oder Material, das die Rechte Dritter verletzt, einschließlich Datenschutz- oder Eigentumsrechte.
d. Dienstbeschränkungen. Durch die Nutzung der Dienste stimmen Sie zu und verpflichten sich, dass keiner Ihrer Benutzer die Dienste (i) in Verletzung geltender Gesetze oder Vorschriften nutzt, (ii) Material überträgt, das möglicherweise die geistigen Eigentums-, Datenschutz- oder sonstigen Rechte Dritter verletzt oder beeinträchtigt, (iii) Informationen eines Dritten ohne dessen Zustimmung sammelt oder speichert, (iv) die Dienste so nutzt, dass sie dem Splashtop-Netzwerk, Splashtop-Accounts oder anderen Splashtop-Diensten Schaden oder Störungen verursachen könnten oder (v) die Dienste nutzt, um Spam, Malware oder betrügerische, obszöne oder rechtswidrige Inhalte zu senden.
e. Nutzungseinschränkungen. Sie stimmen zu, bei der Nutzung der jeweiligen Dienste die folgende anwendbare Bedingung einzuhalten:
(i) Für Splashtop Personal darf die Gesamtzahl der Splashtop Streamer, die mit Ihrem Splashtop Account eingeloggt sind, fünf (5) nicht überschreiten. Splashtop Personal ist gemäß Abschnitt 4(b) oben auch nur auf nicht-kommerzielle Nutzung beschränkt.
(ii) Für die Splashtop Business Produkte:
A. Splashtop Business Access – 2 Computer pro Benutzerlizenz für Splashtop Business Access Solo, 10 Computer pro Benutzerlizenz für Splashtop Business Access Pro und 10 Computer pro Benutzerlizenz für Splashtop Business Access Performance. Die Anzahl der Benutzer ist durch die Anzahl der Benutzerlizenzen begrenzt.
b. Splashtop Remote Support – die Anzahl der Computer ist durch das von Ihnen abonnierte Paket begrenzt.
Die Splashtop Remote Support-Lizenz ermöglicht es Technikern und IT-Mitarbeitern, ihre Computer und die anderer Benutzer aus der Ferne zu unterstützen.
Remote Support Basic, Remote Support Plus und Remote Support AEM beinhalten keinen Zugriff für sekundäre Benutzer.
Remote Support Premium beinhaltet eingeschränkten Zugriff für Zweitbenutzer.
Splashtop Remote Support AEM - Software Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für macOS betrieben. Windows-Nutzer können Nutzungseinschränkungen und andere Beschränkungen unterliegen, einschließlich Ratenbeschränkungen. Bitte konsultieren Sie Chocolateys rechtliche Bedingungen (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) und die Paket-Haftungsausschluss (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für weitere Details. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die durch das Software Patch-Add-on entstehen können.
c. Splashtop SOS – die Anzahl der Computer ist durch das von Ihnen abonnierte Paket begrenzt. Die Anzahl der Benutzer ist durch die Anzahl der Lizenzen begrenzt.
d. Splashtop SOS+ – Software Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für MacOS unterstützt. Für Windows-Benutzer können Nutzungsbeschränkungen und andere Einschränkungen gelten, darunter auch Tarifbeschränkungen. Bitte konsultieren Sie die rechtlichen Bedingungen von Chocolatey (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) sowie den Haftungsausschluss für Pakete (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für weitere Details. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die durch das Software-Patch-Add-on entstehen können.
e. Splashtop Enterprise (Cloud) – Einschränkungen für Techniker, Benutzer, Computer und Gleichzeitigkeit unterliegen dem speziellen Plan, den Sie abonniert haben. Software Patch wird von Chocolatey für Windows und Homebrew für macOS betrieben. Windows-Nutzer können Nutzungseinschränkungen und andere Beschränkungen unterliegen, einschließlich Ratenbeschränkungen. Bitte konsultieren Sie Chocolateys rechtliche Bedingungen (https://docs.chocolatey.org/en-us/information/legal/) und Paket-Haftungsausschluss (https://docs.chocolatey.org/en-us/community-repository/community-packages-disclaimer/#rate-limiting) für weitere Details. Splashtop übernimmt keine Verantwortung für Änderungen, einschließlich Schäden jeglicher Art, die durch das Software Patch-Add-on entstehen können.
(iii) Bei Splashtop Classroom dürfen maximal zehn (10) Splashtop-Streamer mit Ihrem Splashtop-Konto angemeldet sein.
(iv) Bei Splashtop On-Prem ist die Nutzung der Dienste auf den Plan beschränkt, den Sie abonniert haben.
(v) Bei Mirroring360-Produkten ist die maximale Anzahl der bereitgestellten Mirroring360-Software-Instanzen auf den Computern durch die Anzahl der von Ihnen erworbenen Lizenzen begrenzt.
(vi) Bei Foxpass werden die Services als Benutzerabonnements erworben und diese Nutzung ist auf die in der entsprechenden Bestellform angegebenen Benutzeranzahl beschränkt. Benutzerabonnements sind nur für benannte Benutzer und können nicht von mehr als einem Benutzer geteilt oder genutzt werden. Sie dürfen jedoch neuen Benutzern zugewiesen werden, die ehemalige Benutzer ersetzen, die keine fortlaufende Nutzung der Services mehr benötigen.
Splashtop kann nach eigenem Ermessen jedes Konto sperren, das gegen diese Bestimmung verstößt, oder Sie auffordern, zusätzliche Sitzplatzlizenzen zu erwerben, um ein Übermaß zu korrigieren.
f. Drittanbieter-Software. Bestimmte Drittanbieter-Software, die mit der Software bereitgestellt wird, unterliegt verschiedenen anderen Bedingungen und Konditionen, die von den Lizenzgebern dieser Drittanbieter-Software auferlegt werden. Ihre Nutzung der Drittanbieter-Software unterliegt den jeweiligen Drittanbieter-Softwarelizenzen, die relevanten Lizenzen für diese Drittanbieter-Software können Sie in dieser Software einsehen. Jeder Erwerb solcher Drittanbieter-Software, einschließlich eines Datenaustauschs zwischen Ihnen und einem Anbieter von Drittanbieter-Software, erfolgt ausschließlich zwischen Ihnen und dem jeweiligen Anbieter der Drittanbieter-Software. Splashtop garantiert nicht, unterstützt nicht und übernimmt keine Haftung für Drittanbieter-Software, unabhängig davon, ob diese Drittanbieter-Software von Splashtop als „zertifiziert“ oder anderweitig gekennzeichnet ist, außer wie schriftlich in einem Bestellformular oder in der Dokumentation angegeben.
Die Services können Funktionen enthalten, die für die Zusammenarbeit mit Drittanbieter-Software (z.B. Google, Facebook oder Twitter-Anwendungen) entwickelt wurden. Um solche Funktionen zu nutzen, müssen Sie möglicherweise Zugang zu solcher Drittanbieter-Software von deren Anbietern erhalten. Wenn der Anbieter einer Drittanbieter-Software die Bereitstellung der Drittanbieter-Software für eine Zusammenarbeit mit den entsprechenden Servicefunktionen zu angemessenen Bedingungen einstellt, kann Splashtop die Bereitstellung solcher Funktionen ohne Vorankündigung einstellen, und Sie erkennen an, dass Sie keinen Anspruch auf Erstattung, Gutschrift oder andere Entschädigung aufgrund dessen haben.
Splashtop kann die Dienste eines oder mehrerer Dritter in Anspruch nehmen, um einen Teil der Dienste bereitzustellen. Sie erklären sich damit einverstanden, alle akzeptablen Nutzungsrichtlinien und andere Bedingungen eines Drittanbieter-Softwareanbieters einzuhalten, die Ihnen von Zeit zu Zeit über diese Drittanbietersoftware bereitgestellt oder anderweitig zur Verfügung gestellt werden.
g. Vorbehalt der Rechte. Sofern in diesen Bedingungen nicht ausdrücklich gewährt, werden Ihnen keine weiteren Lizenzen gewährt, weder ausdrücklich noch stillschweigend oder durch Verwirkung. Alle in diesen Bedingungen nicht gewährten Rechte bleiben Splashtop vorbehalten.
5. SCHUTZ GEISTIGEN EIGENTUMS
Splashtop oder seine Lizenzgeber behalten das Eigentum an allen geistigen Eigentumsrechten an oder in Verbindung mit den Diensten, die durch US-amerikanische und internationale Urheberrechts- und andere geistige Eigentumsgesetze sowie internationale Handelsbestimmungen geschützt sind. Sie erkennen ferner an, dass die Dienste unveröffentlichte Informationen enthalten und wertvolle, Splashtop und/oder seinen Lizenzgebern eigene, Geschäftsgeheimnisse verkörpern. Splashtop und/oder seine Lizenzgeber behalten sich alle Rechte an den Diensten vor, die hierin nicht ausdrücklich gewährt werden. Die hierunter gewährte Lizenz und Ihr Recht zur Nutzung der Dienste enden automatisch, wenn Sie gegen eine Bestimmung der Bedingungen verstoßen.
6. VERTRAULICHE INFORMATIONEN
„Vertrauliche Informationen“ bezeichnet alle nicht öffentlichen geschäftlichen oder technischen Informationen von Splashtop, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Informationen in Bezug auf Know-how oder Geschäftsgeheimnisse von Splashtop, die entweder mündlich oder schriftlich als „vertraulich“ bezeichnet werden bzw. von denen Sie wissen oder wissen sollten, dass sie von Splashtop als vertraulich oder urheberrechtlich geschützt angesehen werden. Sie erklären sich damit einverstanden, vertrauliche Informationen streng vertraulich zu behandeln und nur zu nutzen, wenn dies durch diese Bedingungen ausdrücklich genehmigt wird. Sie stellen sicher, dass keine unbefugten Personen Zugang zu den vertraulichen Informationen haben. Ungeachtet des Vorstehenden umfassen vertrauliche Informationen keine Informationen, die (i) ohne Verstoß gegen die Bedingungen durch Sie öffentlich bekannt wurden; (ii) von Ihnen unabhängig und ohne Bezugnahme auf vertrauliche Informationen entwickelt wurden; oder (iii) rechtmäßig von einem Dritten ohne Einschränkung bezüglich der Offenlegung erlangt wurden.
7. HANDELSMARKEN
Sie erkennen an und stimmen zu, dass der Begriff Splashtop und andere verwandte Logos und Designs, die hierunter bereitgestellt werden (zusammen die „Splashtop-Warenzeichen“), die exklusiven Warenzeichen von Splashtop sind, die in den Vereinigten Staaten und anderswo eingetragen sind, und dass Sie die Splashtop-Warenzeichen nicht verwenden oder reproduzieren dürfen, ohne zuerst eine entsprechende Lizenz von Splashtop zu erhalten. Alle anderen Warenzeichen und Dienstleistungsmarken, auf die in den Diensten oder auf der Splashtop-Website verwiesen wird, sind das ausschließliche Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.
8. DATENSCHUTZ
Splashtops Nutzung von Informationen, die Sie bereitstellen, einschließlich, aber nicht beschränkt auf Registrierungsdaten und Zahlungsinformationen, ist in Splashtops aktueller Datenschutzerklärung festgelegt, die Sie unter (1) https://www.splashtop.com/legal/privacy-policy für Splashtop Personal, Splashtop Business Produkte, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace, Splashtop Vault und Foxpass; oder (2) https://www.mirroring360.com/privacy für Mirroring360 Produkte finden.
9. UPDATES UND SUPPORT
Splashtop kann von Zeit zu Zeit, nach eigenem Ermessen und ohne jegliche Verpflichtung, Updates der Dienste über das Internet oder andere Quellen verfügbar machen. Alle solche Aktualisierungen gelten als in der Definition von Dienstleistungen enthalten und unterliegen diesen Bedingungen. Splashtop behält sich das Recht vor, Gebühren für zukünftige Versionen oder Aktualisierungen der Dienste zu erheben. Darüber hinaus behält sich Splashtop auch das Recht vor, die Servicegebühren mit vorheriger Ankündigung zu erhöhen. Sie werden im Voraus über alle Gebührenänderungen einschließlich des Inkrafttretensdatums informiert. Wenn Sie Ihr Abonnement nicht vor Inkrafttreten der neuen Gebühren kündigen, gelten die aktualisierten Gebühren bei Ihrer nächsten Verlängerung der Dienste.
Wenn Splashtop Ihr Supportanbieter für die Dienstleistungen ist, können Sie (1) https://www.splashtop.com/support für Splashtop Personal, Splashtop Business Products, Splashtop Classroom, Splashtop On-Prem, Splashtop Secure Workspace oder Splashtop Vault besuchen; oder (2) https://www.mirroring360.com/f-a-q für Mirroring360-Produkte, um die Online-Wissensdatenbank zu nutzen oder das Splashtop-Support-Team zu kontaktieren, um technische Probleme zu lösen, die Sie möglicherweise haben. Für Foxpass können Sie eine E-Mail an help@foxpass.com für standardmäßigen technischen Support senden. Sie haben möglicherweise auch die Möglichkeit, separate Upgrades oder Premium-Support-Dienstleistungen gemäß einem Bestellformular zu erwerben, um schnellere Reaktionszeiten zu erhalten.
10. LAUFZEIT UND KÜNDIGUNG
Diese Bedingungen gelten ab dem Datum Ihrer elektronischen Annahme bis zur Kündigung Ihres Splashtop-Kontos. Sie können diese Bedingungen jederzeit kündigen, indem Sie Ihr Abonnement kündigen, die Software und Dokumentation von Ihrem System entfernen, Ihr Splashtop-Konto löschen und die Nutzung der Dienste einstellen.
Splashtop-Abonnements, die über my.splashtop.com bezahlt werden, können gekündigt werden, indem Sie sich bei Ihrem Splashtop-Konto unter my.splashtop.com anmelden. Klicken Sie dann unter „Kontoinformationen“ auf die Registerkarte „Abonnements“ und deaktivieren Sie die automatische Verlängerung. Ihr Abonnement verlängert sich nicht mehr automatisch und Ihr Konto wird am Ende Ihres aktuellen Abonnementzeitraums nicht automatisch belastet. Die von Ihnen gekauften Produkte bleiben bis zum Ende des aktuellen Abonnementzeitraums nutzbar.
Für Splashtop-Abonnements, die über Splashtop-Vertriebsmitarbeiter bezogen wurden (nicht direkt von Ihnen über my.splashtop.com gekauft), Sie können Ihr Abonnement kündigen, indem Sie eine schriftliche Mitteilung über Ihre Absicht, nicht zu verlängern, in der in Abschnitt 16(e) festgelegten Weise senden, spätestens dreißig (30) Tage vor der automatischen Verlängerung. Reduktionen bei der Anzahl der Lizenzen oder Servicelevel für Abonnements müssen ebenfalls schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor der Verlängerung beantragt werden. Wenn keine rechtzeitige Mitteilung erfolgt, werden die bestehenden Mengen unverändert verlängert.
Für das Foxpass-Produkt können Sie Ihr Abonnement kündigen, indem Sie Splashtop mindestens dreißig (30) Tage vor Ablauf der dann aktuellen Abonnementlaufzeit gemäß Abschnitt 16(e) dieser Vereinbarung eine Mitteilung über die Nichtverlängerung zukommen lassen. Reduzierungen der Lizenzmengen oder Servicelevel für Abonnements müssen ebenfalls schriftlich mindestens dreißig (30) Tage vor der Verlängerung beantragt werden. Wird keine rechtzeitige Mitteilung gegeben, werden die bestehenden Mengen unverändert verlängert.
Splashtop kann diese Bedingungen und Ihr Abonnement, Ihre Lizenz und Ihr Recht auf die Dienste sofort kündigen, wenn (i) Sie gegen diese Bedingungen verstoßen; (ii) Sie als juristische Person Konkurs anmelden, in Konkursverfahren verwickelt sind oder anderweitig zahlungsunfähig sind; oder (iii) Splashtop nach eigenem Ermessen beschließt, die Dienste nicht mehr anzubieten, in diesem Fall wird Splashtop Sie nach Möglichkeit im Voraus benachrichtigen und Ihnen alternative Pläne oder Optionen zur Verfügung stellen, um mögliche Unannehmlichkeiten durch diese Beendigung zu minimieren. Splashtop haftet nicht für Schäden, die sich aus einer Beendigung dieser Bedingungen gemäß den hierin festgelegten Bedingungen ergeben. Bei Beendigung dieser Bedingungen: (a) enden alle hierin gewährten Lizenzrechte automatisch ohne weitere Mitteilung an Sie; und (b) Sie werden den Zugriff auf und die Nutzung der Dienste sofort einstellen und die Software und Dokumentation sowie alle Kopien davon vernichten. Die Abschnitte 1, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 und 16 bleiben auch nach Ablauf oder Beendigung dieser Bedingungen in vollem Umfang in Kraft.
11. HAFTUNGSAUSSCHLUSS
DIE DIENSTLEISTUNGEN, SOFTWARE, ALLE AKTUALISIERUNGEN DAVON, ALLE DOKUMENTATIONEN UND INFORMATIONEN WERDEN „WIE BESEHEN“ OHNE GEWÄHRLEISTUNG JEGLICHER ART BEREITGESTELLT. SPLASHTOP UND SEINE LIZENZGEBER SCHLIESSEN ALLE GEWÄHRLEISTUNGEN AUS, OB AUSDRÜCKLICH, STILLSCHWEIGEND, GESETZLICH ODER ANDERWEITIG, DIE AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN UND JEDWEDEN MUSTERN, SPEZIFIKATIONEN ODER VORSCHLÄGEN VON SPLASHTOP ENTSTEHEN, EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF, DIE GEWÄHRLEISTUNGEN DER MARKTGÄNGIGKEIT, DER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK UND DER NICHTVERLETZUNG VON RECHTEN DRITTER. SPLASHTOP GARANTIERT NICHT DIE GENAUIGKEIT, VOLLSTÄNDIGKEIT, ZUFRIEDENSTELLENDE QUALITÄT DER DIENSTLEISTUNGEN ODER DASS DIE DIENSTLEISTUNGEN FREI VON MÄNGELN, FEHLERFREI ODER UNUNTERBROCHEN LAUFEN, IHREN ANFORDERUNGEN ENTSPRECHEN, FREI VON VIREN SIND ODER DASS SPLASHTOP ALLE FEHLER BEHEBT. SIE VERSTEHEN UND STIMMEN ZU, DASS JEGLICHES MATERIAL ODER DATEN, DIE DURCH DIE NUTZUNG DER DIENSTLEISTUNGEN HERUNTERGELADEN ODER ANDERWEITIG BEZOGEN WERDEN, AUF IHRE EIGENE GEFAHR ERFOLGT UND DASS SIE ALLEIN FÜR JEGLICHE SCHÄDEN AN IHREM COMPUTERSYSTEM ODER DATENVERLUSTE VERANTWORTLICH SIND, DIE DURCH DEN DOWNLOAD SOLCHEN MATERIALS UND/ODER DATEN ENTSTEHEN. EINIGE GESETZE ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS STILLSCHWEIGENDER GEWÄHRLEISTUNGEN, SO DASS DIESE EINSCHRÄNKUNG MÖGLICHERWEISE NICHT AUF SIE ZUTRIFFT.
12. HAFTUNGSBESCHRÄNKUNG
IN KEINEM FALL HAFTET SPLASHTOP ODER SEINE LIZENZGEBER ODER LIEFERANTEN FÜR SPEZIELLE, UNVORHERGESEHENE, FOLGE-, STRAF- ODER INDIREKTE SCHÄDEN (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF SCHÄDEN FÜR ENTGANGENEN GEWINN, BETRIEBSUNTERBRECHUNG, INFORMATIONSVERLUST ODER SONSTIGEN FINANZIELLEN VERLUST), DIE AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN ENTSTEHEN, UNABHÄNGIG VON DER KLAGEURACHE, OB AUS VERTRAG, UNERLAUBTER HANDLUNG (EINSCHLIEßLICH, ABER NICHT BESCHRÄNKT AUF FAHRLÄSSIGKEIT, GROBER FAHRLÄSSIGKEIT, FAHRLÄSSIGE FALSCHDARSTELLUNG) ODER PRODUKTHAFTUNG, SELBST WENN SPLASHTOP ÜBER DIE MÖGLICHKEIT SOLCHER SCHÄDEN INFORMIERT WURDE. EINIGE RECHTSORDNUNGEN ERLAUBEN NICHT DEN AUSSCHLUSS ODER DIE EINGRENZUNG VON NEBEN- ODER FOLGESCHÄDEN, SO DASS DIE OBEN GENANNTEN BESCHRÄNKUNGEN ODER AUSSCHLÜSSE IN DIESEM UMFANG MÖGLICHERWEISE FÜR SIE NICHT GELTEN.
IN KEINEM FALL ÜBERSTEIGT DIE GESAMTHAFTUNG VON SPLASHTOP AUS ODER IM ZUSAMMENHANG MIT DIESEN BEDINGUNGEN DIE GESAMTGEBÜHREN, DIE SIE IN DEM ZWÖLF (12) MONATE ZEITRAUM UNMITTELBAR VOR DEM EREIGNIS, DAS ZU DIESER HAFTUNG FÜHRT, BEZAHLT HABEN).
13. ENTSCHÄDIGUNG
Sie stimmen hiermit zu, Splashtop sowie seine verbundenen Unternehmen, Mitarbeiter, leitenden Angestellten, Direktoren, Eigentümer, Informationsanbieter, Vertreter, Lizenznehmer und Lizenzgeber (die „freigestellten Parteien“) auf Ihre alleinigen Kosten schadlos zu halten und gegen jegliche Verbindlichkeiten, Ansprüche, Kosten, einschließlich angemessener Anwaltsgebühren, zu verteidigen, die den freigestellten Parteien im Zusammenhang mit Forderungen, Ansprüchen, Prozessen, Klagen oder Verlusten entstehen, sofern diese sich aus Folgendem ergeben: (a) einem Verstoß Ihrerseits gegen diese Bedingungen oder aus Ansprüchen im Zusammenhang mit Ihrem Splashtop-Konto; (b) Betrug oder Manipulation durch Sie; (c) Ansprüche, Klagen oder Vorwürfe Dritter wegen Rechtsverletzung auf der Grundlage von Informationen, Daten, Dateien oder anderen von Ihnen übermittelten Inhalten; oder (d) Ansprüche wegen Kreditkartenbetrugs, die auf von Ihnen freigegebenen Informationen beruhen. Sie erklären sich damit einverstanden, sich nach besten Kräften zu bemühen, mit Splashtop bei der Verteidigung gegen Forderungen, Ansprüche, Prozesse oder Klagen zusammenzuarbeiten. Splashtop behält sich das Recht vor, auf eigene Kosten die ausschließliche Verteidigung in allen Angelegenheiten zu übernehmen, die ansonsten unter Ihre Schadensersatzverantwortung fallen würden.
14. EXPORTKONTROLLEN
Sie erkennen an und stimmen zu, dass die im Rahmen dieser Bedingungen lizenzierten Services den Exportkontrollgesetzen und -vorschriften der Vereinigten Staaten unterliegen (einschließlich, aber nicht beschränkt auf die Export Administration Regulations („EAR“) sowie Sanktionsregelungen des Office of Foreign Asset Controls des U.S. Department of Treasury). Sie sind verpflichtet, auf Ihre eigenen Kosten alle geltenden Gesetze, Verordnungen, Vorschriften, Regeln und sonstigen Anforderungen einzuhalten. Sie dürfen ohne vorherige Genehmigung der US-Regierung keine Software, Dienstleistungen oder Technologien, die diesen Bedingungen unterliegen, weder direkt noch indirekt exportieren, reexportieren oder übertragen: (i) in ein Land, das einem US-Handelsembargo unterliegt, oder an Einwohner oder Staatsangehörige eines solchen Landes, oder (ii) an Personen oder Unternehmen, die auf der vom US-Handelsministerium geführten „Entity List“ oder „Denied Persons List“ oder auf der vom US-Finanzministerium geführten Liste „Specifically Designated Nationals and Blocked Persons“ aufgeführt sind. Durch das Herunterladen der Software oder die Nutzung der Services stimmen Sie dem Vorstehenden zu und sichern zu und gewährleisten, dass Sie sich nicht in einem solchen Land befinden, nicht unter der Kontrolle eines solchen Landes stehen und weder Staatsangehöriger noch Einwohner eines solchen Landes sind oder auf einer solchen Liste stehen.
15. NUTZUNG MIT HOHEM RISIKO
Sie erkennen hiermit an, dass die Dienste nicht für den Zugang zu und/oder die Nutzung bei oder während risikoreicher Aktivitäten konzipiert oder vorgesehen sind und nicht in Verbindung mit Systemen genutzt werden dürfen, bei denen bei einer Fehlfunktion vernünftigerweise davon ausgegangen werden kann, dass sie zu Personenschäden, Tod oder Schäden an Eigentum, Umwelt oder Geschäft führen. Ohne das Vorstehende einzuschränken, dürfen die Dienste nicht in Verbindung mit einem Lebenserhaltungssystem genutzt werden. Splashtop und seine Lizenzgeber lehnen hiermit ausdrücklich jede ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung der Eignung für solche Zwecke ab. Sie erklären sich damit einverstanden, Splashtop und seine leitenden Angestellten, Direktoren, Mitarbeiter, verbundenen Unternehmen und Lizenzgeber von jeglichen Ansprüchen oder Verlusten freizustellen, die sich aus jedweder der vorgenannten Nutzungen der Dienste ergeben.
16. ALLGEMEINES
a. Diese Bedingungen stellen die gesamte Vereinbarung zwischen Ihnen und Splashtop bezüglich Ihrer Nutzung der Dienste dar und durch die Annahme dieser Bedingungen erkennen Sie ausdrücklich an, dass diese Bedingungen alle früheren oder gleichzeitigen schriftlichen oder mündlichen Vereinbarungen, Mitteilungen und/oder Absprachen bezüglich Ihrer Nutzung der Dienste ersetzen Dienstleistungen. Splashtop ist unter keinen Umständen an eine Bestimmung im Rahmen einer Bestellung, Quittung, Annahme, Bestätigung, Korrespondenz oder anderweitig gebunden, unabhängig davon, ob in diesen Bedingungen dazu Stellung bezogen wird oder nicht, es sei denn, Splashtop stimmt der Bestimmung ausdrücklich schriftlich zu.
b. Wenn eine Bestimmung dieser Bedingungen als ungültig, illegal oder nicht durchsetzbar erachtet wird, wird diese Bestimmung im gesetzlich maximal zulässigen Umfang durchgesetzt, und die übrigen Bestimmungen bleiben unberührt.
c. Diese Bedingungen unterliegen den Gesetzen des Staates Kalifornien, ohne Bezugnahme auf Kollisionsnormen. Sie und Splashtop schließen ausdrücklich die Anwendbarkeit des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den internationalen Warenkauf aus. Sie stimmen zu, dass alle Ansprüche und Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit diesen Bedingungen ergeben, ausschließlich von einem Bundes- oder Staatsgericht mit zuständiger Gerichtsbarkeit in Santa Clara County, Kalifornien, USA, verhandelt werden, und Sie stimmen unwiderruflich der persönlichen und ausschließlichen Gerichtsbarkeit sowie dem Gerichtsstand in solchen Gerichten zu und verzichten auf jegliche Einwände gegen Verfahren, die in einem solchen Gericht geführt werden.
d. Sie dürfen diese Bedingungen sowie Rechte oder Pflichten aus diesen Bedingungen nicht abtreten oder übertragen. Jede Abtretung oder Übertragung dieser Bedingungen, die im Widerspruch zu diesen Bedingungen erfolgt, ist null und nichtig. Vorbehaltlich des Vorstehenden sind diese Bedingungen für die jeweiligen Rechtsnachfolger und zugelassenen Abtretungsempfänger der Parteien bindend und kommen ihnen zugute. Splashtop kann seine Rechte gemäß diesen Bedingungen ohne Ihr Zutun an seine verbundenen Unternehmen und an jeden Nachfolger durch Fusion, Erwerb, Konsolidierung, Reorganisation oder Verkauf aller oder eines Großteils seiner Vermögenswerte, auf die sich diese Bedingungen beziehen, übertragen. In einem solchen Fall verweist „Splashtop“ in diesen Bedingungen auf den jeweiligen Abtretungsempfänger.
e. Mitteilungen von Splashtop an Sie können an die E-Mail-Adresse gesendet werden, die Sie während des Online-Registrierungsprozesses angegeben haben, oder auf andere Weise, die Splashtop nach eigenem Ermessen als angemessen erachtet, um Ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Alle Mitteilungen von Ihnen an Splashtop bezüglich dieser Bedingungen müssen schriftlich erfolgen und (i) per E-Mail an legal@splashtop.com oder eine andere von Splashtop für rechtliche Mitteilungen bestimmte E-Mail-Adresse oder (ii) per Eilzusteller oder Einschreiben an die hierin angegebene Adresse von Splashtop versendet werden. Ungeachtet des Vorstehenden muss jede Mitteilung über Nichtverlängerung oder Reduzierung der Lizenzmengen per E-Mail an sales@splashtop.com erfolgen. Mitteilungen gelten als zugestellt, wenn Splashtop den Empfang per E-Mail bestätigt hat oder bei nachgewiesener Zustellung, wenn sie per Expresskurier oder Einschreiben versandt wurden.
f. Sie erklären sich damit einverstanden, keine Sammelklagen gegen Splashtop, seine Mitarbeiter oder seine verbundenen Unternehmen einzureichen und nicht an solchen teilzunehmen. Sie stimmen zu, dass Sie keine Ansprüche gemäß diesen Bedingungen mehr als zwei (2) Jahre nach Ablauf oder Kündigung dieser Bedingungen geltend machen werden. Kein Verzicht auf die Durchsetzung einer Bestimmung und keine Zustimmung zu einer Handlung durch Splashtop stellt einen Verzicht auf die Durchsetzung einer anderen Bestimmung oder eine Zustimmung zu einer anderen Handlung dar, unabhängig davon, ob sie ähnlich ist oder nicht. Kein Verzicht oder keine Zustimmung von Splashtop stellt einen fortgesetzten Verzicht oder eine fortgesetzte Zustimmung dar, außer in dem Umfang, der von Splashtop ausdrücklich schriftlich festgelegt wurde.
g. Sie erkennen an, dass Splashtop möglicherweise Dritten, einschließlich Wettbewerbern von Ihnen, Software, Lösungen und Dienste bereitstellt, die mit der Software, den Lösungen und Diensten, die Ihnen hierunter bereitgestellt werden, identisch sind oder diesen ähneln.
h. Splashtop ist nicht verantwortlich für Verzögerungen, Unterbrechungen oder andere Nichterfüllungen gemäß diesen Bedingungen aufgrund von Handlungen, die außerhalb der angemessenen Kontrolle von Splashtop liegen.
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Zuletzt aktualisiert: 22. Juli 2026
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