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Virtuelle Arbeitsplatzentwicklung

23. – 24. Juni 2022

Splashtop freut sich, dieses Jahr das Virtual Workplace Evolution in Berlin zu sponsern!

Splashtop freut sich, in diesem Jahr die Virtual Workplace Evolution in Berlin zu sponsern! Unser Team wird Splashtop Enterprise vorstellen, um IT-Profis zu ermöglichen, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, On-Demand-Support für die Geräte der Endnutzer bereitzustellen und Fernzugriff auf Computer für Mitarbeiter, die von zu Hause oder in einem hybriden Arbeitsumfeld arbeiten, zu ermöglichen.

Die Entwicklung des virtuellen Arbeitsplatzes | Splashtop Enterprise