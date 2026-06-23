Tech & Learning Regional Summit

Regionaler Gipfel für Technologie und Lernen
1. April 2022 – Irvine, CA
Splashtop freut sich, Sponsor des Tech & Learning Summit in Irvine zu sein.
Splashtop freut sich, das Tech & Learning Summit in Irvine zu sponsern. Unser Team wird unsere Fernzugriffslösungen für den Bildungsbereich präsentieren, Fernzugriff auf das Labor, um den Zugriff auf Schul-Computersysteme zu ermöglichen, sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter, um auf Schulcomputer zuzugreifen. Bildungs-IT-Teams werden an Splashtop Fernsupportlösungen interessiert sein, die verwendet werden können, um Studenten, Dozenten und Mitarbeitern Fernunterstützung anzubieten (Zugriff auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten.
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