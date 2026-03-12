TCEA Convention and Expo

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TCEA Convention & Exposition

1.–5. Februar 2021 – Online

TCEA

Splashtop freut sich, nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr wieder auf der TCEA auszustellen.

Splashtop freut sich, nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr wieder auf der TCEA auszustellen. Unser Team wird unsere Fernzugriffslösungen für das Bildungswesen, die den Fernzugriff auf Computer von Bildungseinrichtungen ermöglichen, sowie Lösungen für den Fernzugriff für Lehrkräfte und Mitarbeitende vorstellen.IT-Teams aus dem Bildungsbereich werden sich für die Splashtop-Lösungen für den Fernsupport interessieren, mit denen sie Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitenden Fernsupport bieten können (Zugriff auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder lehren.

Lehrkräfte werden an Mirroring360 Pro für die Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessiert sein.

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