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SpiceWorld 2022

28.-30. September 2022

Splashtop freut sich, 2022 bei SpiceWorld in Austin wieder persönlich dabei zu sein.

Splashtop freut sich, persönlich bei der SpiceWorld 2022 in Austin dabei zu sein. Splashtop wird unsere beliebten Lösungen für unbeaufsichtigte und beaufsichtigte Fernunterstützung, Splashtop Remote Support, und Splashtop SOS, vorstellen. Unser Team wird gerne die Integration zwischen Splashtop SOS und Spiceworks Help Desk demonstrieren – verbinden Sie sich sofort mit dem Computer Ihres Kunden direkt aus der Spiceworks Help Desk-Plattform!

SpiceWorld 2022 | Splashtop SOS Integration mit Spiceworks Help Desk