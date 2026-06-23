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Service Management Welt

21.-22. Juli 2021 – Online

Service Management Welt

Splashtop freut sich, in diesem Jahr virtuell als Sponsor der Service Management World aufzutreten!

Splashtop freut sich, in diesem Jahr virtuell Service Management World zu sponsern! Unser Team wird Splashtop Enterprise präsentieren, um IT-Profis die Möglichkeit zu geben, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, On-Demand-Support für Endgeräte von Nutzern bereitzustellen und Fernzugriff auf Computer für Mitarbeiter im Homeoffice oder in einer Umgebung mit Hybridem Arbeiten zu ermöglichen.

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