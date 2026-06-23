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Man taking notes on his notebook from his personal laptop for his class

Ohio Bildungstechnologie-Konferenz 2023

14. - 16. Februar 2023

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Besuchen Sie uns am Stand Nr. 1305

Erfahren Sie, wie Sie das Lernen aus der Ferne und vor Ort mit Lösungen für Schüler, Lehrer und IT verbessern können. Ermöglichen Sie es den Studenten, aus der Ferne auf Laborkomputer zuzugreifen, und IT-Teams, jeden beliebigen Gerät, überall mit Splashtop aus der Ferne zu unterstützen. 

Nehmen Sie am Dienstag, den 14. Februar um 13:00 Uhr im Raum B140 am Vortrag von Splashtop Director of Demand Generation Shannon Atwell teil: Wie IT die Digitale Transformation im Bildungswesen fördern und unterstützen kann.  