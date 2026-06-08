Splashtop freut sich, zum zweiten Mal auf dem Managed Services Summit Live (MSS Live III) auszustellen!
Splashtop freut sich, zum zweiten Mal auf dem Managed Services Summit Live (MSS Live III) auszustellen! Alexander Draaijer wird auf der Veranstaltung von MSS Live Summit Vorsitzendem John Garratt zum Thema „Veränderliche Umgebungen“ interviewt. Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS präsentieren, um MSPs und IT-Profis zu befähigen, Computer mit unbeaufsichtigtem Zugriff jederzeit zu unterstützen und zu verwalten, Überwachungs- und Verwaltungsfunktionen einzurichten und beaufsichtigten On-Demand-Zugriff auf Computer und mobile Geräte zu geben.