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KIMES 2026

19. - 22. März — Seoul, Südkorea

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Treffen Sie Splashtop bei KIMES

Splashtop wird auf der KIMES 2026 ausstellen. Teilnehmer können lernen, wie wir Gesundheitsorganisationen mit sicherem Fernzugriff für Ärzte und medizinisches Personal, Remote IT-Unterstützung für medizinische Systeme und Geräte sowie fortschrittliche Sicherheitslösungen einschließlich Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) und Endpoint Detection & Response (EDR) unterstützen.

Besuchen Sie uns vom 19.–22. März 2026 im COEX, Grand Ballroom (1F), Seoul, Korea, am Stand G210, um mehr über unsere Lösungen für die Gesundheitsbranche zu erfahren.