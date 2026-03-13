Treffen Sie Splashtop bei KIMES
Splashtop wird auf der KIMES 2026 ausstellen. Teilnehmer können lernen, wie wir Gesundheitsorganisationen mit sicherem Fernzugriff für Ärzte und medizinisches Personal, Remote IT-Unterstützung für medizinische Systeme und Geräte sowie fortschrittliche Sicherheitslösungen einschließlich Splashtop Autonomous Endpoint Management (AEM) und Endpoint Detection & Response (EDR) unterstützen.
Besuchen Sie uns vom 19.–22. März 2026 im COEX, Grand Ballroom (1F), Seoul, Korea, am Stand G210, um mehr über unsere Lösungen für die Gesundheitsbranche zu erfahren.