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Jamf Nation User Conference

29. September bis 1. Oktober 2020 – Virtuelle Online-Veranstaltung

JNUC 2020

Splashtop freut sich, nach einer erfolgreichen Veranstaltung im letzten Jahr wieder auf der JNUC auszustellen.

Splashtop freut sich darauf, auf der JNUC 2020 auszustellen. Unser Team freut sich darauf, die Integration von Splashtop und Jamf vorzustellen, um IT-Administratoren bei der Überwindung ihrer Hindernisse zu unterstützen. Jamf-Besitzer können Splashtop Business Access oder Splashtop Remote Support nutzen, um ihren Teammitgliedern Fernzugriff auf PCs und Macs zu ermöglichen und die iOS-Geräte ihrer Benutzer aus der Ferne zu unterstützen.

Integration von Jamf in Splashtop