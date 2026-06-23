International Society for Technology in Education Live 2022

Internationale Gesellschaft für Technologie in der Bildung Live 2022
26. – 29. Juni 2022
Splashtop freut sich, in diesem Jahr ISTELive 22 zu sponsern!
Splashtop freut sich, dieses Jahr ISTELive 22 zu sponsern! Unser Team wird unsere Fernzugriffslösungen für Labore präsentieren, um es Studenten, Fakultätsmitgliedern und Mitarbeitern zu ermöglichen, remote auf die Schulcomputer auf dem Campus zuzugreifen. Bildungs-IT-Teams werden an Splashtop Fernsupport-Lösungen interessiert sein, die genutzt werden können, um Studenten, Dozenten und Mitarbeitern remote Unterstützung zu bieten (auf ihre Computer, Tablets und Chromebooks zugreifen), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten. Lehrer werden sich für Mirroring360 Pro für Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessieren.