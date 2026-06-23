ISTE21 Live

Splashtop freut sich, zum vierten Mal ISTE zu sponsern!
Splashtop freut sich, zum vierten Mal Sponsor der ISTE zu sein! Unser Team wird unsere Fernzugriff auf Labore -Lösungen für Studenten, Dozenten und Mitarbeiter präsentieren, um ihnen den Fernzugriff auf Schulcomputer auf dem Campus zu ermöglichen. Die IT-Teams im Bildungsbereich werden an Splashtop Fernsupport-Lösungen interessiert sein, die genutzt werden können, um Fernunterstützung für Studierende, Lehrkräfte und Mitarbeiter zu leisten (indem ihre Computer, Tablets und Chromebooks zugegriffen werden), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten.
Lehrer werden sich für Mirroring360 Pro für Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessieren.