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IBEX India

7. - 8. April — Mumbai, India

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Treffen Sie Splashtop bei IBEX India

Splashtop wird in Partnerschaft mit Accelty Techsolutions am IBEX India vom 7.–8. April 2026 im Jio World Convention Centre, Mumbai ausstellen. Besuchen Sie uns am Stand A116 , um zu erfahren, wie unsere sicheren Fernzugriffs- und Fernsupportlösungen sowie Endpunktsicherheitslösungen Finanzinstitute dabei unterstützen, die Cybersicherheit zu stärken, IT-Operationen zu optimieren und digitale Transformationsinitiativen zu unterstützen. Wir freuen uns darauf, mit indischen und südasiatischen Bankfachleuten in Kontakt zu treten, die nach innovativen Technologien suchen, um nahtlose und sichere Bankerlebnisse zu bieten.