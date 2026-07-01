So holen Sie das Beste aus Ihrer Testversion für autonomes Endpunktmanagement heraus
Erfahren Sie, wie Sie AEM während Ihrer Testphase schnell einrichten und nutzen, um Aufgaben zu automatisieren, die Transparenz zu verbessern und das Endpunktmanagement zu vereinfachen.
Datum: 5. August 2026
Uhrzeit: 9:00am PT / 12:00pm ET / 4:00pm GMT
Dauer: 30 Minuten
Beschreibung: Die Verwaltung von Endpunkten sollte weder zeitaufwendig noch reaktiv sein.
Nehmen Sie mit unserem Produktteam an einer Live-Demo von Splashtop AEM teil und erfahren Sie, wie IT-Teams Automatisierung nutzen, um sich wiederholende Aufgaben zu reduzieren, die Endpunktintegrität zu verbessern und mehr Transparenz in ihren Umgebungen zu gewinnen.
Anhand praktischer Anwendungsfälle und realer Workflows erfahren Sie, wie Splashtop AEM Ihnen helfen kann, das tägliche Endpunktmanagement zu optimieren – ganz gleich, ob Sie es zum ersten Mal kennenlernen oder mehr aus seinen Funktionen herausholen möchten.
Das erfahren Sie
Automatisieren Sie wiederkehrende IT-Aufgaben einschließlich Patching, Updates und routinemäßiger Wartung.
Endpunktprobleme proaktiv erkennen und beheben mit Zustandsüberwachung und Warnmeldungen.
Mehr Transparenz in Ihrer Umgebung schaffen für eine bessere Verwaltung von Geräten im großen Maßstab.
Sehen Sie sich reale Workflows an, mit denen IT-Teams Zeit sparen und effizienter arbeiten.
Erfahren Sie, wie Splashtop AEM den Fernsupport ergänzt, um eine umfassendere Endpunktmanagement-Lösung zu schaffen.
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