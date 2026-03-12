Freshworks Refresh
27.–28. Oktober 2020 – Virtuelle Online-Veranstaltung
Splashtop freut sich sehr, auch dieses Jahr wieder auf der Freshworks Refresh auszustellen!
Splashtop freut sich sehr, dieses Jahr wieder auf der Freshworks Refresh auszustellen! Unser Team freut sich darauf, die Splashtop Remote Support und Freshworks-Integration vorzustellen, die es Freshdesk- und Freshservice-Technikern ermöglicht, eine Fernsitzung direkt aus dem Ticket zu starten. Mit Splashtop Remote Support können IT-Profis Endbenutzergeräte bei Bedarf fernzugreifen, Probleme beheben und schnell lösen.
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