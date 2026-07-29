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Splashtop20 years of trust
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Sichere IT-Abläufe mit Splashtop Enterprise gewährleisten

Datum: 2. September 2026
Uhrzeit: 14:00〜14:20 JST
Dauer: 20 Minuten

Warum nehmen Sie sich nicht 20 Minuten Zeit, um Ihr Splashtop-Management und Ihre Sicherheit zu überprüfen?

Mit der zunehmenden Nutzung von Splashtop verlagern sich die größten Herausforderungen von der bloßen Herstellung von "Verbindungen" hin zur Gewährleistung eines effektiven "Managements und einer effektiven Kontrolle".

In diesem Webinar zeigen wir Ihnen, wie Sie Ihre bestehende Splashtop-Umgebung mit Splashtop Enterprise sicher und effizient skalieren. Wir stellen wichtige Funktionen vor – darunter SSO/SAML-Integration, zeitliche Zugriffsbeschränkungen, granulare Kontrolle über Funktionen und Berechtigungen, Wasserzeichen, Protokollierung und Sitzungsaufzeichnung – und zeigen diese in der tatsächlichen Managementkonsole. Außerdem stellen wir Endpoint-Management-Funktionen über AEM (autonomes Endpunktmanagement) vor.

Dies ist eine großartige Gelegenheit, ein Upgrade auf die Enterprise-Edition zu einem vergünstigten Preis durchzuführen. Registrieren Sie sich jetzt.

Lernziele:

  • Management- und Sicherheitsherausforderungen im Zusammenhang mit der zunehmenden Nutzung von Splashtop

  • Optimierung des Authentifizierungsmanagements durch SSO/SAML-Integration

  • Sicherstellung sicherer Fernzugriffsabläufe durch Kontrolle der Zugriffszeiträume

  • Steuerung von Funktionen und Berechtigungen durch granulare Einstellungen

  • Erhöhung der Sicherheit durch Wasserzeichen, Protokollierung und Sitzungsaufzeichnung

  • Endpunkt-, Patch- und Softwaremanagement mit AEM