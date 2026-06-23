EDUCAUSE
25.–28. Oktober 2022
Splashtop wird unsere Fernzugriffslösungen für die Bildung präsentieren
Splashtop wird unsere Fernzugriffslösungen für Bildungseinrichtungen präsentieren, um Zugang zu Schulcomputern in Laboren über Remote-Labore-Zugriff sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter zum Zugriff auf Schulcomputer zu ermöglichen. Die IT-Teams im Bildungsbereich werden an Splashtop Fernsupport-Lösungen interessiert sein, die genutzt werden können, um Studenten, Lehrern und Mitarbeitern aus der Ferne Unterstützung zu bieten (ihre Computer, Tablets und Chromebooks zu nutzen), während sie von zu Hause aus lernen oder unterrichten. Lehrer werden daran interessiert sein, Mirroring360 Pro für Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer zu nutzen.
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