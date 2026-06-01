CITE 2025 Jahreskonferenz
17. - 19. November — Sacramento, CA
Treffen Sie Foxpass am Splashtop-Stand auf der CITE 2025
Nehmen Sie an der California IT in Education (CITE) Konferenz 2025 teil! Foxpass, Teil von Splashtops sicherem Zugangs- und Identitätsportfolio, wird präsentieren, wie Cloud RADIUS K–12 IT-Leitern hilft, den Wi-Fi- und Netzwerkzugang mit kennwortloser, zertifikatsbasierter Authentifizierung und benutzerbasierter Authentifizierung zu sichern. Entdecken Sie, wie Foxpass es einfach macht, Schulnetzwerke zu schützen, den Zugang für Schüler und Mitarbeiter zu optimieren und die Zero-Trust-Sicherheit zu stärken, während die IT-Belastung reduziert wird.
Kommen Sie am Foxpass/Splashtop-Stand vorbei, um zu erfahren, wie wir Ihrem Bezirk helfen können, die Sicherheit zu verbessern und das Netzwerkzugriffsmanagement zu vereinfachen.