Direkt zum Hauptinhalt
Splashtop20 years of trust
AnmeldenGratis testen
+49 (711) 340 67876AnmeldenGratis testen
The Splashtop logo appears centered on a dark blue background, surrounded by a pattern of small, evenly spaced dots along the borders.

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit

4.–8. April 2022 – Virtueller Online-Gipfel

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit, Vereinigtes Königreich

Splashtop freut sich, Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein.

Splashtop freut sich, als Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership & IT Virtual Summit von Quartz Event aufzutreten. Es sind Präsentationen von Experten rund um digitale Transformation, Cloud-Strategie, Datenmanagement, künstliche Intelligenz und IT-Führung und -Schulungen geplant.

CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit, Vereinigtes Königreich | Splashtop-Lösungen für IT