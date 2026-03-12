CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit
4.–8. April 2022 – Virtueller Online-Gipfel
Splashtop freut sich, Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership and IT Virtual Summit von Quartz Event zu sein.
Splashtop freut sich, als Sponsor des exklusiven CIO VISIONS Leadership & IT Virtual Summit von Quartz Event aufzutreten. Es sind Präsentationen von Experten rund um digitale Transformation, Cloud-Strategie, Datenmanagement, künstliche Intelligenz und IT-Führung und -Schulungen geplant.
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