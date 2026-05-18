ChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Where the Money Is
7. April 2021 – Online
Splashtop freut sich, Sponsor des diesjährigen „ChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Where the Money Is“ zu sein
Splashtop freut sich, Sponsor des diesjährigen „ChannelPro Managed Services and Cloud Solutions Online Summit: Where the Money Is“ zu sein Unser Team wird Splashtop Remote Support und Splashtop SOS präsentieren – Lösungen, die MSPs und IT-Fachkräften zu Unternehmenswachstum verhelfen. Dabei erweitern wir unser Angebot kontinuierlich: Sie können Fernzugriffslizenzen weiterverkaufen, eine On-Premise-Fernzugriffsplattform einrichten, Bitdefender-Antivirus für Endpunkte verwalten und vieles mehr.
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