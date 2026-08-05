Channel Partners Conference & Expo | MSP Summit
13. - 16. April — Las Vegas, NV
Mehr automatisieren. Weniger verwalten. Wachse schneller.
Besuchen Sie Splashtop bei Channel Partners Conference (Stand Nummer1351) und MSP Summit (Stand Nummer 46), um zu sehen, wie Autonomes Endpunktmanagement (AEM) MSPs dabei hilft, das Patchen zu automatisieren, Probleme proaktiv zu überwachen und zu beheben, sowie Fernsupport und Endpunktmanagement in eine einzige, kosteneffiziente Plattform zu konsolidieren – damit Ihr Team weniger Zeit mit Brandbekämpfung verbringt und mehr Zeit hat, das Unternehmen zu wachsen.
SONDERANGEBOT mit SPLASHTOP*:
KOSTENLOSER Expo + Keynote-Pass (Essen nicht inbegriffen)
269 $ Standard Pass (Beinhaltet Mahlzeiten)
429 $ Premium-Pass (inklusive Mahlzeiten)
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*Angebot gilt nur für qualifizierte Channel-Partner (Managed Service-Anbieter, Agenten, Wiederverkäufer, Integratoren und Endbenutzer-Berater) bis Freitag, den 10. April 2026 um 23:59 Uhr ET. Rabatt gilt nicht für Branchenlieferanten noch für aktuelle oder ehemalige Sponsoren/Aussteller. Code erforderlich, um Rabatt zu erhalten. Nicht übertragbar. Nicht gültig bei bereits bezahlten Anmeldungen.