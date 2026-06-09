Treffen Sie das Splashtop-Team persönlich auf der Bett UK am Dutch EdTech-Stand und erfahren Sie mehr über die neuesten Trends beim hybriden Lernen sowie über die Auswirkungen neuer Technologien und aufkommender Chancen im Bildungsbereich.
Treffen Sie das Splashtop-Team persönlich auf der Bett UK am Dutch EdTech-Stand und erfahren Sie mehr über die neuesten Trends im hybriden Lernen sowie die Auswirkungen neuer Technologien und sich bietender Chancen im Bildungsbereich. Unser Team freut sich darauf, Splashtop Enterprise for Remote Labs vorzustellen, die beste Lösung für Bildungseinrichtungen, um Fernzugriff auf Laborkomputer zu geplanten Zeiten bereitzustellen und die IT in die Lage zu versetzen, Geräte von Lehrkräften und Studenten remote zu unterstützen.