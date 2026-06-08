Bett UK 2022: Education & EdTech Show

Bett UK 2022: Bildungs- und EdTech-Show – 23. bis 25. März 2022 – ExCeL London, Großbritannien
Treffen Sie das Splashtop-Team persönlich auf der Bett UK am @Dutch EdTech-Stand und erfahren Sie mehr über die neuesten Trends im hybriden Lernen sowie den Einfluss neuer Technologien und aufkommender Möglichkeiten im Bildungswesen. Unser Team freut sich darauf, Splashtop Enterprise for Remote Labs vorzustellen, die beste Lösung für Bildungseinrichtungen, um Fernzugriff auf Laborkomputer zu geplanten Zeiten bereitzustellen und die IT in die Lage zu versetzen, Geräte von Lehrkräften und Studenten remote zu unterstützen.