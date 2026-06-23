Angelbeat-Seminar
5. – 6. April 2022 – Boston, Massachusetts
Splashtop freut sich, das Angelbeat-Präsenzseminar in Boston zu sponsern
Splashtop freut sich, das Angelbeat-Präsenzseminar in Boston zu sponsern. Angelbeat-Seminare bestehen aus Diskussionen über mehrere Technologien und Produkte und sprechen Personen aus allen Branchen an. Unser Team wird Splashtop Enterprise präsentieren, um IT-Profis zu ermöglichen, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, On-Demand-Support für Endgeräte der Benutzer bereitzustellen und Fernzugriff für Mitarbeiter im Homeoffice oder einer hybriden Arbeitsumgebung zu ermöglichen.