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Angelbeat-Seminar

5. – 6. April 2022 – Boston, Massachusetts

Splashtop freut sich, das Angelbeat-Präsenzseminar in Boston zu sponsern

Splashtop freut sich, das Angelbeat-Präsenzseminar in Boston zu sponsern. Angelbeat-Seminare bestehen aus Diskussionen über mehrere Technologien und Produkte und sprechen Personen aus allen Branchen an. Unser Team wird Splashtop Enterprise präsentieren, um IT-Profis zu ermöglichen, Computer aus der Ferne zu steuern, zu verwalten und zu überwachen, On-Demand-Support für Endgeräte der Benutzer bereitzustellen und Fernzugriff für Mitarbeiter im Homeoffice oder einer hybriden Arbeitsumgebung zu ermöglichen.

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