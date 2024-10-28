Splashtop freut sich, zum ersten Mal als Adobe Video & Audio Partner auf der Adobe MAX auszustellen!
Splashtop freut sich, zum ersten Mal als Adobe Video & Audio Partner auf der Adobe MAX auszustellen! Splashtop wird unsere beliebte Splashtop Business Access -Lösung präsentieren, die Ihnen ermöglicht, aus der Ferne auf Ihren Mac oder Windows-Computer zuzugreifen, um Adobe-Software von jedem anderen Computer, Chromebook oder mobilen Gerät aus zu nutzen. Zugriffen Sie aus der Ferne auf Ihre High-End-Workstations und führen Sie Aufgaben wie Videobearbeitung oder Animationserstellung durch, als ob Sie vor dem Computer sitzen würden.
Adobe Max 2020 | Splashtop ermöglicht Fernzugriff auf Adobe Creative Cloud Videoanwendungen