Addigy Innovate Conference 2022
22. – 23. Februar 2022 – Online
Splashtop freut sich, erneut die Addigy Innovate Conference zu sponsern!
Splashtop freut sich, erneut die Addigy Innovate Conference zu sponsern! Diese zweitägige virtuelle Konferenz ist gefüllt mit erstaunlichen neuen Produktveröffentlichungen, interaktiven Workshops und Einblicken von führenden Sicherheits-, MSP- und Unternehmens-IT-Experten. Unser Team wird Splashtop SOS vorstellen, um IT-Experten und MSPs beim Wachstum zu unterstützen, zusammen mit unserem eigenen wachsenden Funktionsumfang wie dem Weiterverkauf von Fernzugriff, der Einrichtung einer lokalen Fernsupport-Plattform zur Verwaltung von Bitdefender-Antivirus für Endpunkte und mehr.