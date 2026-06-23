ACTE CareerTech Vision 2020
30. November – 4. Dezember 2020 – Online-Virtual-Event
Splashtop freut sich, zum ersten Mal ACTE CareerTech Vision zu sponsern!
Splashtop freut sich, zum ersten Mal ACTE CareerTech Vision zu sponsern! Unser Team wird unsere Fernzugriffslösungen für Bildungseinrichtungen teilen, um den Zugriff auf Schulcomputerlabore sowie Fernzugriffslösungen für Lehrkräfte und Mitarbeiter zu ermöglichen, damit sie auf Schulcomputer zugreifen können. Education IT-Teams werden an Splashtop Fernsupportlösungen interessiert sein, die zur Fernunterstützung von Schülern, Lehrkräften und Mitarbeitern verwendet werden können (Zugriff auf deren Computer, Tablets und Chromebooks), während sie von zu Hause aus lernen oder lehren.
Lehrkräfte werden an Mirroring360 Pro für die Bildschirmspiegelung und Bildschirmfreigabe im Klassenzimmer interessiert sein.
ACTE CareerTech Vision 2020 | Remote Lab Zugänglichkeit | All Splashtop Education Solutions – Fernzugriff und im Klassenzimmer